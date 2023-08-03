Нашла любовь после двух браков с Александром Гобозовым и запела: путь звезды «Дома-2» Алианы Устиненко

Эффектная внешность брюнетки в сочетании с дерзким поведением сразу обратили на себя внимание продюсеров, когда Устиненко пришла на кастинг «Дома-2». Она появилась в периметре в январе 2013 года, когда на проекте состоялась перезагрузка. К реалити-шоу тогда присоединились сразу шесть новых участников, среди которых была и Алиана.

В «Доме-2» девушка проявила интерес к Олегу Майами, за сердце которого уже боролись несколько участниц. Новенькой удалось обратить на себя внимание молодого человека, но после ряда свиданий и приватных разговоров парень заявил, что у брюнетки в отношении него нет шансов.

Затем была попытка покорить сердце боксера Алексея Самсонова. Но главный мачо проекта дал девушке от ворот поворот, признавшись, что ему нравятся дамы с другим складом характера.

Потом Устиненко почувствовала симпатию к Сергею Сичкару. Сначала молодой человек был занят и не отвечал брюнетке взаимностью. Но после очередной ссоры с возлюбленной он все же решил заселиться с Алианой в городские квартиры. Прожили вместе всего два дня.

Следующей целью Устиненко стал долгожитель «Дома-2» Евгений Кузин. Однако мужчина переводил знаки внимания от девушки в шутку и взаимностью не отвечал. Возможно, Алиана так и ушла бы с телестройки, не найдя свою любовь. Но в том же 2013 году на проект пришел ее будущий муж Александр Гобозов.