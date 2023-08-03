Нашла любовь после двух браков с Александром Гобозовым и запела: путь звезды «Дома-2» Алианы Устиненко

Не только Ольга Бузова запела, прославившись в «Доме-2». Еще одна участница знаменитой телестройки Алиана Устиненко тоже нашла в себе вокальный талант. Но все же она больше запомнилась зрителям своим эпатажем и дерзкими выходками на проекте, а также двойным браком с Александром Гобозовым.
Начало карьеры
Алиана родилась 31 декабря 1993 года в Волгограде в семье армянина. Через пять лет у нее появился младший брат Гегам, а когда девочке исполнилось 16 лет, родители развелись. Нового мужа ее мать Светлана Михайловна так и не завела.
С малого возраста Алиана занималась гимнастикой: садилась на шпагат и могла похвастаться стройной фигурой. Вслед за школой она окончила Волгоградский государственный университет и стала дипломированным юристом. Но девушку больше привлекала модельная карьера, за пару лет она добилась того, что ее стали приглашать на заграничные фотосессии и показы мод.
Алиана Устиненко в детстве. Фото: соцсети
Эффектная внешность брюнетки в сочетании с дерзким поведением сразу обратили на себя внимание продюсеров, когда Устиненко пришла на кастинг «Дома-2». Она появилась в периметре в январе 2013 года, когда на проекте состоялась перезагрузка. К реалити-шоу тогда присоединились сразу шесть новых участников, среди которых была и Алиана.
В «Доме-2» девушка проявила интерес к Олегу Майами, за сердце которого уже боролись несколько участниц. Новенькой удалось обратить на себя внимание молодого человека, но после ряда свиданий и приватных разговоров парень заявил, что у брюнетки в отношении него нет шансов.
Затем была попытка покорить сердце боксера Алексея Самсонова. Но главный мачо проекта дал девушке от ворот поворот, признавшись, что ему нравятся дамы с другим складом характера.
Потом Устиненко почувствовала симпатию к Сергею Сичкару. Сначала молодой человек был занят и не отвечал брюнетке взаимностью. Но после очередной ссоры с возлюбленной он все же решил заселиться с Алианой в городские квартиры. Прожили вместе всего два дня.
Следующей целью Устиненко стал долгожитель «Дома-2» Евгений Кузин. Однако мужчина переводил знаки внимания от девушки в шутку и взаимностью не отвечал. Возможно, Алиана так и ушла бы с телестройки, не найдя свою любовь. Но в том же 2013 году на проект пришел ее будущий муж Александр Гобозов.
Алиана Устиненко и Александр Гобозов в «Доме-2». Фото: кадры из эфира канала ТНТ
Два брака с Гобозовым
Александр сразу обратил снимание на эффектную брюнетку. В первый же день на съемочной площадке он признался, что бездонные черные глаза Устиненко свели его с ума. Отношения между ними развивались стремительно. Уже спустя полгода девушка объявила о беременности.
Они поженились в том же 2013-м. Устроив пышную церемонию в России, молодые улетели на мальдивские пляжи. В это время злые языки поговаривали, что темпераментный Саша быстро загорелся любовью и быстро остыл, поэтому Алиана решила удержать его ребенком.
Вернувшись на проект, пара не смогла продемонстрировать семейную идиллию, их разговоры часто заканчивались скандалами и драками. В январе 2014 года на шоу были даже приглашены мамы новобрачных.
Правда, умудренные опытом женщины тоже не смогли спасти разваливающийся брак. Они признались, что изначально не видели Александра и Алиану крепкой семьей и до последнего надеялись, что каждый из них пойдет своей дорогой.
Алиана Устиненко и Александр Гобозов на Мальдивах. Фото: соцсети
В мае у Гобозовых родился сын Роберт. Но это событие не снизило градус напряжения в семье. Александр подливал масла в огонь своими ночными отгулами с территории «Дома-2», после которых Алиане присылали фото с ее мужем в окружении различных красавиц. Но девушка долго терпела такое поведение супруга.
Официальный развод между ними состоялся только в начале 2015 года. Уже в мае Гобозов покинул проект по собственному желанию. Однако его бывшая жена не осталась на телестройке искать себе нового ухажера — после очередного скандала она собрала вещи, взяла на руки сына и удалилась со съемочной площадки.
Вне поля зрения камер пара снова сошлась. 30 января 2016 года они сыграли вторую свадьбу и первое время после воссоединения жили душа в душу. Но затем судьба приготовила супругам ряд испытаний.
Гобозовы полюбили путешествовать на автомобиле. Летом они всей семьей попали в аварию — больше всех пострадал Александр. А в октябре от рака умерла мать Алианы. Женщина прошла несколько курсов химиотерапии и перенесла операцию, но это ее не спасло.
Алиана Устиненко, фигура. Фото: соцсети
В 2017 году брак звезд «Дома-2» окончательно развалился. И летом 2018-го разведенная девушка вновь пришла на проект с маленьким Робертом на руках. Молодая мама заявила, что любовь к бывшему мужу окончательно прошла, и она готова к новым отношениям.
В шоу у нее нашелся недоброжелатель Иосиф Оганесян, который принялся демотивировать девушку на тему ее удачи в поиске любви. Но Алиана вынесла все нападки и через некоторое время закрутила роман с Андреем Шабариным.
Немногие верили в искренность отношений Устиненко с возрастным участником телестройки, однако эти двое были вместе довольно долго. Тем не менее, в начале 2019 года Алиана окончательно покинула проект и ушла искать любовь за периметром. Стоит добавить, что ради сына девушка сохранила с Гобозовым дружеские отношения.
Вне проекта
Во время первого ухода из «Дома-2» Алиана использовала свою популярность в сетевом маркетинге, рекламируя подписчикам косметику и одежду.
Алиана Устиненко. Фото: соцсети
В 2015-м она пришла на шоу «Прямой эфир», в передачу, посвященную теме рукоприкладства в семье. Главной героиней того выпуска была ее подруга по телестройке Виктория Берникова.
В 2017 году разведенные Гобозовы стали участниками телепроекта Первого канала «На самом деле». Подключенная к детектору лжи Алиана ответила на провокационные вопросы ведущего Дмитрия Шепелева и бывшей свекрови Ольги Васильевны.
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Еще в «Доме-2» девушка обнаружила в себе творческое начало, когда вместе с шоуменом Артемом Сорокой сняла клип на песню «На острове любви». Затем, после очередной измены Гобозова, брюнетка написала песню «Мотылек», на которую потом тоже был снят клип. В этой композиции рассказана их с Александром история любви.
Музыку Устиненко не забрасывает, время от времени выпуская новые треки. Так, летом 2020 года у нее вышла песня «Танец» в дуэте с исполнителем Vnutro. А в конце 2021-го состоялся релиз композиции «На дне», посвященной выходу из абьюзивных отношений.
При этом девушка не ставит себе задачу стать поп-звездой, выпуская новою музыку для души. Летом 2022-го у нее вышла песня «Девочка-токсик», а осенью появился новый трек Hellboy. Музыку Алиана совмещает с материнством, развитием собственного блога и заработком на инвестициях.
Новая любовь
Покинув «Дом-2» во второй раз, Устиненко сделала выводы и не стала афишировать имя нового возлюбленного. Но в конце 2022 года поклонники узнали, что она снова беременна. Эта новость вдохновила бывшую участницу реалити-шоу на создание песни «Новая жизнь».
Только в феврале 2023-го девушка раскрыла, что ее избранником является музыкант и автор текстов Макс Меченков, владеющий собственной студией. Алиана описала его как любящего, заботливого и верного мужчину, с которым у нее полная гармония в отношениях.
Новая семья Алианы Устиненко. Фото: соцсети
«Первое время я ждала какого-то подвоха, ведь не могло все быть так идеально. Ну вот до сих пор не было ни единого повода, чтобы усомниться в человеке или в чувствах к нему», — писала девушка в соцсетях.
В апреле у пары родилась дочь. Правда, сразу после радостного события Устиненко сообщила, что попала в реабилитационную клинику из-за тревожности и панических атаки после родов.
Интересные факты
В 2015 году Алиана Устиненко сделала себе пластику носа. По словам звезды «Дома-2», операция была необходима из-за кривой перегородки, затруднявшей дыхание.
Долгое время девушка разрывалась между Москвой и Волгоградом, но в итоге отдала сына в столичную школу, тем самым решив остаться жить в мегаполисе.
У Алианы несколько татуировок. Самая первая появилась на задней стороне шеи еще до участия в телестройке. Вторая — имя сына Роберта, набитое на груди после рождения ребенка. Еще один рисунок брюнетка разместила на пояснице.