Оскорбительные шутки, скандальные ролики, нецензурная лексика: на чем строится популярность блогера Данилы Поперечного

Данила Поперечный сделал себе имя на русскоязычном YouTube – миллионную армию его поклонников составили те, кто ценит незатейливый грубый юмор, грязные шутки и нецензурную лексику.
Первые мультфильмы и первая популярность
Данила Поперечный в детстве. Фото: соцсети
Данила Поперечный родился 10 марта 1994 года в Воронеже. Он был совсем маленьким, когда из семьи ушел отец. Помимо обычной школы, мальчик занимался еще и в художественной, - правда, окончить ее ему не удалось.
Когда Данила учился в 7 классе, мама перевезла его в Киев. К тому времени подросток увлекся созданием мультфильмов. Свои произведения он выкладывал в YouTube под ником Spoontamer.
Ролики в YouTube
Окончив школу, Данила поступил в один их технических институтов в Польше. Однако не доучился – бросил вуз на третьем курсе. Гораздо интереснее для него оказалась работа над новыми мультфильмами и создание роликов.
Кроме того, парень сочинял сценарии и выполнял другую работу для сообщества «Спасибо, Ева!», принимал участие в запуске школы видеомейкеров «Давай лайма». Вместе с тем он продолжал развивать свой YouTube-канал: к 2017 году количество его подписчиков достигло миллиона.
«Прожарка»
Данила Поперечный в юности (в центре). Фото: соцсети
Поперечный постоянно «оправдывал» свою фамилию: для него не было запретных тем, он шутил о политике и социальных проблемах, а еще – едко высмеивал других блогеров, рэперов и музыкантов в проекте «Прожарка».
В 2016 году из-за этого разразился скандал: Дмитрий Ларин, разозленный острыми шутками в его адрес, «слил» в Сеть домашний адрес Поперечного, сопроводив его нецензурными высказываниями в адрес шутника и его девушки.
Прошло 3 года, и Поперечному пришлось ощутить «прожарку» на себе самом: на канале ТНТ-4 звучали оскорбительные шутки в его адрес от Эльдара Джарахова и Егора Крида.
Скандальные проекты
В 2016 году Данила написал песню и снял на нее клип под названием «Поп-культура». Темой клипа стали служители церкви, которые стремятся к обогащению. Поперечный не раз подчеркивал свои атеистические взгляды и насмехался над религиозными убеждениями – например, в своем ролике «Злобный брат-близнец».
В 2018-м к видеоканалу Spoontamer было приковано всеобщее внимание: Поперечный представил новогоднюю пародию на Рамзана Кадырова. Тогда же Поперечный выпустил фильм-концерт «Нелицеприятный», в котором поднимал темы абортов, президентских выборов и цензуры.
Данила Поперечный в зоопарке. Фото: соцсети
Данила принимал также участие с шоу «Вечерний Ургант», гастролировал с концертами по стране. Он продолжает регулярно выставлять на своем канале новые ролики, которые набирают довольно много просмотров среди зрителей, питающих склонность к черному юмору, нецензурной лексике и грязным шуткам. В 2020 году Данила Поперечный и Анастасия Ивлеева работали над озвучиванием игры Cyberpunk-2077.
Зрители могли видеть Поперечного и в авторской программе «Без души», где он брал интервью у Гарика Харламова и других знаменитостей. В декабре 2020-го он представил свое новое шоу «20 шуток»
Роман с Региной Ждановой – расстаться помог психолог
Данила Поперечный и Регина Жданова. Фото: соцсети
Поперечный никогда не жаловался на отсутствие женского внимания – при росте 185 см он весит около 80 см, и за свей внешностью молодой человек тщательно следит.
На протяжении пяти лет Данила встречался с девушкой по имени Регина Жданова, но потом, по словам Поперечного, из их отношений ушла страсть, возникла рутина и привыкание, поэтому они решили расстаться. В одном из интервью он со вздохом признался:
«Мои отношения превращаются в модель «папа-дочка», в которой, естественно, не может существовать секс. Я когда понял это, то стал стараться не ловиться на те же триггеры, которые раньше мной двигали».
Бывшие влюбленные остались друзьями – потому что расставались под чутким наблюдением специалиста.
«Мы расстались, но мы в офигенных отношениях, возможно, из-за того, что сделали это со специалистом. Мы пришли к психологу со словами: «Помогите нам расстаться друзьями. Мы любим друг друга и ценим, но не хотим быть мертвым грузом на шее, при этом не хотим сжигать мосты...», - рассказывал Поперечный.
Свадьба с Полиной Чистяковой – «выгодная сделка»
Свадьба Данилы Поперечного и Полины Чистяковой. Фото: соцсети
А в феврале 2021-го поклонники Данилы узнали о его новом романе – с блогером Полиной Чистяковой, которую пользователи Сети знают под ником Poposha (Попоша). В сентябре того же года влюбленные поженились. О радостном событии Полина сразу же сообщила в своем аккаунте, дополнив свадебные фото ироничной подписью:
«Заключили выгодную сделку».
Отъезд из страны
Данил Поперечный набивает рекламное тату. Фото: соцсети
В январе 2023 года Данила Поперечный и Полина Чистякова сообщили о своем отъезде из страны – пара обосновалась в США. Летом появилась информация о том, что блогер продал свою квартиру в Санкт-Петербурге, из чего поклонники сделали вывод, что Поперечный не собирается возвращаться.
В Америке, похоже, его ожидания счастливой жизни не оправдались, стендап-тур прошел не слишком успешно.
«Я в жизни не сталкивался с тем уровнем равнодушия, который у нас был в Америке», - признавался Поперечный.
Заработки Данилы Поперечного в России и в США
Рекламное тату Данилы Поперечного. Фото: соцсети
По данным СМИ, просмотры на YouTube приносят Даниле приблизительно несколько тысяч долларов в месяц, к этому следует добавить гораздо более крупные суммы за прямую рекламу, которую он размещает в своих роликах. До недавнего времени хорошие заработки приносили ему гастроли по России – на его концерты приходило множество поклонников.
Чтобы компенсировать убытки, понесенные в связи с переездом в Америку, Данила набил себе татуировку с рекламой сайта поиска авиабилетов. За это ему заплатили 600 тысяч рублей, что помогло ему избавиться от накопленных долгов.
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«У меня теперь новая татуировка (все по-настоящему), которая всегда будет напоминать другим людям, где лучше всего покупать дешевые авиабилеты и что я за человек», - прокомментировал это событие Поперечный.
Это не единственная татуировка Данилы: ранее он увековечил на своем теле рецепт пирожков своей бабушки. Не так давно вышел полнометражный фильм с участием Поперечного – в картине «Молодой человек» он исполнил роль вожатого в детском лагере. Что будет представлять собой его дальнейшая деятельность - пока неясно.