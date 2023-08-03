Оскорбительные шутки, скандальные ролики, нецензурная лексика: на чем строится популярность блогера Данилы Поперечного

Данила Поперечный родился 10 марта 1994 года в Воронеже. Он был совсем маленьким, когда из семьи ушел отец. Помимо обычной школы, мальчик занимался еще и в художественной, - правда, окончить ее ему не удалось.

Когда Данила учился в 7 классе, мама перевезла его в Киев. К тому времени подросток увлекся созданием мультфильмов. Свои произведения он выкладывал в YouTube под ником Spoontamer.

Ролики в YouTube

Окончив школу, Данила поступил в один их технических институтов в Польше. Однако не доучился – бросил вуз на третьем курсе. Гораздо интереснее для него оказалась работа над новыми мультфильмами и создание роликов.

Кроме того, парень сочинял сценарии и выполнял другую работу для сообщества «Спасибо, Ева!», принимал участие в запуске школы видеомейкеров «Давай лайма». Вместе с тем он продолжал развивать свой YouTube-канал: к 2017 году количество его подписчиков достигло миллиона.

«Прожарка»

