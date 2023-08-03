Драки на ринге и вне его, брак с Кариной Кросс и собственная музыка: кто такой блогер Евгений Ершов

Был провинциальным хулиганом — стал богатым московским блогером. Был блогером — запел и стал звездой эстрады. Все это путь Евгения Ершова, которому только в конце 2023 года исполнится 25 лет.

Детство и юность

Евгений родился 7 декабря 1998 года в поселке Светлый Яр под Волгоградом. Когда он был маленьким, родители развелись, а затем мать снова вышла замуж и увезла сына к новому мужу-военному в Невинномысск Ставропольского края. Затем семья перебралась в Краснодар, где неоднократно меняла квартиры, переезжая из района в район.

В результате за девять лет юный Женя сменил восемь школ, что не способствовало хорошей учебе. Его мать работала риэлтером, это помогало в улучшении жилищных условий семьи, но оставляло мало времени на воспитание детей. Парню пришлось стать нянькой и наставником для двух младших братьев.

Уже в 13 лет будущий блогер стал подрабатывать, а после девятого класса по настоянию родителей отправился в техническое училище. Получив профессию наладчика оборудования, Ершов покинул юг, и в возрасте 18 лет отправился покорять Москву.

Этому событию предшествовал разрыв с девушкой, с которой юноша встречался полтора года. Оставшийся без пары молодой человек поехал в столицу на недельку, чтобы развеяться, а потом позвонил матери и заявил, что остается жить в мегаполисе.