Драки на ринге и вне его, брак с Кариной Кросс и собственная музыка: кто такой блогер Евгений Ершов

Был провинциальным хулиганом — стал богатым московским блогером. Был блогером — запел и стал звездой эстрады. Все это путь Евгения Ершова, которому только в конце 2023 года исполнится 25 лет.
Детство и юность
Евгений родился 7 декабря 1998 года в поселке Светлый Яр под Волгоградом. Когда он был маленьким, родители развелись, а затем мать снова вышла замуж и увезла сына к новому мужу-военному в Невинномысск Ставропольского края. Затем семья перебралась в Краснодар, где неоднократно меняла квартиры, переезжая из района в район.
В результате за девять лет юный Женя сменил восемь школ, что не способствовало хорошей учебе. Его мать работала риэлтером, это помогало в улучшении жилищных условий семьи, но оставляло мало времени на воспитание детей. Парню пришлось стать нянькой и наставником для двух младших братьев.
Уже в 13 лет будущий блогер стал подрабатывать, а после девятого класса по настоянию родителей отправился в техническое училище. Получив профессию наладчика оборудования, Ершов покинул юг, и в возрасте 18 лет отправился покорять Москву.
Этому событию предшествовал разрыв с девушкой, с которой юноша встречался полтора года. Оставшийся без пары молодой человек поехал в столицу на недельку, чтобы развеяться, а потом позвонил матери и заявил, что остается жить в мегаполисе.
Евгений Ершов. Фото: Global Look Press
Карьера блогера
Как и многие его коллеги, Евгений сначала пытался раскрутить блог при помощи забавных видеороликов и песенок. Однако известность и первые серьезные деньги он заработал платными консультациями по ставкам на спорт.
В услуги Ершова входило ознакомление клиентов с сайтами с самыми точными прогнозами соревнований и информацией о договорных матчах и поединках. У его способа заработка появилось множество критиков, считавших деятельность блогера мошенничеством и инфоцыганством.
Такой труд приносил Евгению миллионы рублей, но в 2020 году он решил сменить сферу деятельности на музыкальную. В сентябре парень победил в онлайн-кастинге «Нового радио» на должность ведущего утренней программы «ТикТок-шоу». Жюри, в которое входили Александр Ревва, Юлианна Караулова и группа Gayazov$ brother$, отобрали его из двух тысяч претендентов, оценив любовь блогера к экспериментам.
Ради того, чтобы выходить в эфир в семь утра, Ершов отказаться от вечеринок и ночных клубов. В том же году он выпустил свои клипы «Тонем» и «Маленький человек».
В 2021-м начинающий певец записал совместные песни с Романом Каграмановым «Заплетай» и «Никотин». В апреле он дал свой первый сольный концерт, а летом представил новый клип «Уф» с Миланой Тюльпановой в главной роли.
После выхода этого видео поползли слухи, что у артиста роман с бывшей женой Александра Кержакова. Девушка подобные сплетни никак их не комментировала, но выставляла в соцсети фотографии букетов роз с надписью «от Жени».
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Большую популярность парню принесли совместные вайны с популярным блогером Кариной Кросс. В роликах девушки Ершов представал то в образе подкаблучника, то в шкуре домашнего тирана. Вместе они сняли немало социальных видео об актуальных проблемах в семье.
Евгений Ершов и Карина Кросс. Фото: Global Look Press
Конечно же, поклонники начали приписывать Жене и Карине романтические отношения — якобы они еще с октября 2019 года были женаты. Звездная пара не комментировала эти слухи, но в 2023 году в интервью Иде Галич Кросс призналась, что действительно была замужем за Ершовым чуть больше двух лет. Но почему они расстались, девушка комментировать отказалась.
Став звездой Интернета, блогер оправился завоевывать ТВ. В 2022 году он стал участником нового шоу ТНТ «Вызов», а летом 2023-го появился во втором сезоне телепроекта «Новые звезды в Африке».
Евгений Ершов в шоу «Новые звезды в Африке». Фото: канал ТНТ
Интересные факты
Рост Евгения почти 190 сантиметров, а вес около 70 килограммов. Тело покрыто щедро татуировками. Особенно примечательны изображения всевидящего ока на обеих кистях.
В августе 2020 года в Сети появилась видеозапись драки Ершова с рэпером Verbee в московской кальянной. Сначала молодые люди мирно обсуждали пути сотрудничества, затем устроили словесную перепалку, переросшую в потасовку.
В 2022 году Евгений участвовал и побеждал в поединках поп-MMA. Особенно поклонникам запомнилась его схватка Михаилом Лазутиным (он же блогер Лев Против). Ершов победил техническим нокаутом, но после боя соперники устроили потасовку за пределами ринга.