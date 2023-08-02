Покорила голосом Тимати, использовала свой последний шанс прорваться в шоубиз: кто такая певица Наzима

Назима Жанибекова, более известная как певица Наzима, далеко не сразу пришла к известности. Большое упорство помогло ей вырасти из талантливой девочки из Казахстана в поп-звезду, с которой записывали дуэты Тимати, Валерия, Миша Марвин и другие известные артисты.

Детство и юность

Назима родилась 21 октября 1990 года в городе Шымкенте (Казахстан), у нее есть старшая сестра Гульжан. Петь девочка начала еще с пяти лет. А в четвертом классе, когда ее семья купила караоке, юную артистку и вовсе было не оторвать от микрофона.

Даже по школьным коридорам Жанибекова ходила, представляя себя звездой сцены. Талант и желание ученицы заметила ее педагог по музыке и определила девочку в детский хор «Радость».

В шестом классе отец отвез Назиму на международный конкурс «Очаровашка», где школьница исполнила песню на родном языке. Но самой певице то выступление не понравилось, и она поспешила покинуть мероприятие. А во время дороги домой с ее родителями связались организаторы конкурса и объявили, что присудили девочке первое место.

В старшей школе юная певица активно принимала участие в музыкальных вечерах и состязаниях. Но после получения аттестата по просьбе родителей поступила в Казахский государственный юридический университет, чтобы изучать экономику. Впрочем, «серьезное» высшее образование не помешало девушке продолжать творческую карьеру.