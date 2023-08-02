Покорила голосом Тимати, использовала свой последний шанс прорваться в шоубиз: кто такая певица Наzима

Назима Жанибекова, более известная как певица Наzима, далеко не сразу пришла к известности. Большое упорство помогло ей вырасти из талантливой девочки из Казахстана в поп-звезду, с которой записывали дуэты Тимати, Валерия, Миша Марвин и другие известные артисты.
Детство и юность
Назима родилась 21 октября 1990 года в городе Шымкенте (Казахстан), у нее есть старшая сестра Гульжан. Петь девочка начала еще с пяти лет. А в четвертом классе, когда ее семья купила караоке, юную артистку и вовсе было не оторвать от микрофона.
Даже по школьным коридорам Жанибекова ходила, представляя себя звездой сцены. Талант и желание ученицы заметила ее педагог по музыке и определила девочку в детский хор «Радость».
В шестом классе отец отвез Назиму на международный конкурс «Очаровашка», где школьница исполнила песню на родном языке. Но самой певице то выступление не понравилось, и она поспешила покинуть мероприятие. А во время дороги домой с ее родителями связались организаторы конкурса и объявили, что присудили девочке первое место.
В старшей школе юная певица активно принимала участие в музыкальных вечерах и состязаниях. Но после получения аттестата по просьбе родителей поступила в Казахский государственный юридический университет, чтобы изучать экономику. Впрочем, «серьезное» высшее образование не помешало девушке продолжать творческую карьеру.
Наzима в начале карьеры. Фото: соцсети
Музыкальная карьера
В 2011 году Назима прорвалась в «Жулдыздар фабрикасы» — казахстанскую «Фабрику звезд». Ей удалось пройти до финала тура, но не победить. Зато девушка сохранила самые теплые воспоминания о проекте и обрела множество друзей среди его участников.
А вот в следующем телеконкурсе — «Хочу стать звездой» — певицу ждали яростная конкуренция и нечестное соперничество среди 30 претенденток. Но она выиграла и получила место в новом женском поп-трио Altyn Girls, продюсируемом Асель Садвакасовой.
В этом шоу Жанибекова смогла одержать еще одну победу — над собственным телом: за месяц она похудела на девять килограммов. Однако отношения в новом коллективе не сложились. Выпустив в составе трио несколько песен и клипов, в 2015-м Назима ушла из группы.
Далее из-за событий в личной жизни певицы последовал период музыкального затишья. Девушка попробовала себя в качестве актрисы, сыграв второстепенную роль в сериале «Метод Орыстар», но петь ей все же хотелось больше.
Наzима на отдыхе. Фото: соцсети
Шансом вернуться на эстраду для артистки стал проект «Песни» на российском канале ТНТ 2018 года. Правда, она узнала о нем слишком поздно и подала заявку уже в последний день регистрации участников. Удача — редакторы шоу позвонили ей с приглашением на прослушивание. И новая проблема — у девушки не оказалось денег даже на билет до Москвы.
Семья помогла ей финансово, но поставила условие: если Назима не пройдет в проект, то бросит попытки пробиться в шоу-бизнес и найдет другую работу. Чтобы поразить судей, девушка решила обратиться к жанру хип-хопа, который только начала осваивать, и выступила с песней «Мамасита» рэпера Jah Khalib.
Организаторы кастинга предоставил ей для выступления ультракороткие шортики, в которых Назиме, как девушке из традиционной мусульманской семьи, было стыдно выступать. Но выбор песни и провокационный наряд сработали: певица прошла в проект и обрела новых поклонников в России.
Участвуя в шоу, Жанибекова решила, что вне зависимости от результата переберется в РФ и будет строить карьеру здесь. Победителем «Песен» стал исполнитель Terry (Олег Терновой) из Узбекистана. Но Назима очень понравилась одному из судей, рэперу Тимати, и он пригласил ее в свой лейбл Black Star.
После участия шоу, певица вместе с другими финалистами записала трек «Новый Black Star» и отправилась в гастрольный тур. Лейбл многое дал Назиме. Вместе с известными рэперами она выпустила композиции «Ракета», «Над облаками», «Быть как я».
В 2019-м у нее вышли дуэты с Тимати («Нельзя»), Валерией («Тысячи историй»), Мишей Марвиным («Я твоя») и Александром Панайотовым («Невыносимо»), а также сольный альбом «Секреты».
Тимати и Наzима. Фото: соцсети
Канал ТНТ тоже принял участие в раскрутке новой звезды, пригласив ее в шоу «Где логика?» и «Студия СОЮЗ». Также девушка вернулась во втором сезоне проекта «Песни» в качестве приглашенного гостя, выступив в паре с новой участницей Say Mo из Алматы.
Теперь Наzима выпускает по пять-семь треков в год. В 2022-м у нее вышли хиты «Карамель», «Карандашом», «Отпусти», в 2023-м представлены новые синглы SEN и «Пионы».
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Личная жизнь
В 2015 году, как раз в период раскола группы Altyn Girls у Назимы были отношения на расстоянии с молодым человеком, имя которого скрыто от прессы. Чтобы строить музыкальную карьеру, девушка переехала в Алматы, а ее возлюбленный остался в родном городе певицы.
Спустя три месяца такого романа мужчина позвонил артистке и предложил пожениться. Жанибекова собрала вещи и вернулась домой, чтобы создать семью. А через пару месяцев после свадьбы узнала, что беременна.
Но рождение дочери Амелии не скрепило, а наоборот, разобщило молодую семью. Супруги часто ссорились, и уже через два месяца после рождения ребенка Назима вернулась к родителям. В итоге пара подала документы на развод.
По словам певицы, бывший муж платит алименты, но не горит желанием видеть дочь. Отцовской любовью и заботой малышку окружил ее дедушка. Уезжая на конкурс «Песни» в Россию, Назима оставила девочку родителям, которые потом привезли ребенка на финальный концерт шоу.
Наzима с дочерью. Фото: соцсети
Став наконец известной, певица сосредоточилась на своей карьере и воспитании дочери, не думая о мужчинах. В интервью она признается, что в будущем намерена построить новую семью, но ее муж должен быть не из сферы шоу-бизнеса.
Интересные факты
После окончания юридического вуза Жанибекова получила еще и диплом визажиста.
Миниатюрная певица ростом всего 153 сантиметра.
Дуэт Наzимы и Миши Марвина «Моя мечта» стал саундтреком к киноальманаху «Счастье — это... Часть 2».
Валерия и Наzима исполнили свою совместную композицию «Тысячи историй» на самой главной российской сцене — в Государственном Кремлевском дворце на «Русском Рождестве».
Со временем певица преодолела свое стеснение перед раскованными нарядами и сейчас может выйти на сцену даже в боди.