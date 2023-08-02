Кучерявый обольститель из «Дома-2»: чем запомнился зрителям Никита Кузнецов

Никита Кузнецов стал одним из самых запоминающихся участников шоу «Дом-2». К обаятельному «мачо проекта» девушки так и липли. Вспомнить всех его подруг и возлюбленных – нелегкая задача. Но в первую очередь он запомнился как муж Нелли Ермолаевой.

Детство и юность

Никита родился 17 июля 1987 года в провинциальном городке Няндоме Архангельской области. Семья у парня была очень интеллигентной: мама — директор музея, папа — ветеринар.

В своих интервью Кузнецов признавался, что в детстве был тихим и замкнутыми мальчиком, не любил большие компании. Играм с друзьями паренек предпочитал одинокие прогулки по паркам и заброшкам.

Юного интроверта изменила школа. Там из застенчивого мальчика он превратился в хулигана, который доводил учителей и дрался со сверстниками. Уличная жизнь отвлекала Никиту от учебы, из-за чего он сменил несколько СОШ.

Однако вместе с характером в нем проснулись и таланты. Парень начал проявлять артистические способности в школьных спектаклях и даже стал звездой драмкружка. Но родители видели сына не в искусстве. В 16 лет они отправили его в столицу поступать в Московский университет Министерства обороны.

Четыре года парень жил по распорядку и готовился стать военным, но перед самым выпуском набрался смелости бросить учебу и начать строить собственную жизнь. Первые деньги он зарабатывал в ночных клубах. С девушками у статного красавца тоже не было проблем, Кузнецов якобы даже вел список покоренных красоток.