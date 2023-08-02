Кучерявый обольститель из «Дома-2»: чем запомнился зрителям Никита Кузнецов

Никита Кузнецов стал одним из самых запоминающихся участников шоу «Дом-2». К обаятельному «мачо проекта» девушки так и липли. Вспомнить всех его подруг и возлюбленных – нелегкая задача. Но в первую очередь он запомнился как муж Нелли Ермолаевой.
Детство и юность
Никита родился 17 июля 1987 года в провинциальном городке Няндоме Архангельской области. Семья у парня была очень интеллигентной: мама — директор музея, папа — ветеринар.
В своих интервью Кузнецов признавался, что в детстве был тихим и замкнутыми мальчиком, не любил большие компании. Играм с друзьями паренек предпочитал одинокие прогулки по паркам и заброшкам.
Юного интроверта изменила школа. Там из застенчивого мальчика он превратился в хулигана, который доводил учителей и дрался со сверстниками. Уличная жизнь отвлекала Никиту от учебы, из-за чего он сменил несколько СОШ.
Однако вместе с характером в нем проснулись и таланты. Парень начал проявлять артистические способности в школьных спектаклях и даже стал звездой драмкружка. Но родители видели сына не в искусстве. В 16 лет они отправили его в столицу поступать в Московский университет Министерства обороны.
Четыре года парень жил по распорядку и готовился стать военным, но перед самым выпуском набрался смелости бросить учебу и начать строить собственную жизнь. Первые деньги он зарабатывал в ночных клубах. С девушками у статного красавца тоже не было проблем, Кузнецов якобы даже вел список покоренных красоток.
Никита Кузнецов. Фото: соцсети
«Дом-2»
Тяга к новым ощущениям и смелым поступкам привела Никиту на телестройку «Дом-2» в 2008 году. Парень пришел на проект, чтобы завоевать одесситку Машу Круглыхину, но не смог отбить ее у интеллигентного Сергея Адоевцева.
Эта неудача надолго выбила Кузнецова из колеи, он продолжительное время искал возлюбленную, ходил на кастинги, но не находил девушку по душе. Внутри периметра он также активно пытался строить любовь. Сначала добивался внимания блондинки Надежды Ермаковой, затем жгучей брюнетки Евгении Феофилактовой. Но оба этих романа были скоротечными.
Зрители шоу также приписывали Никите короткие интрижки с Натальей Варвиной и Ольгой Бузовой. Затем грянула драка Кузнецова с Ильей Маугли, и первому пришлось покинуть телепроект.
Возвращение обольстителя под прицелы камер выдалось более удачным, чем первый заход. У него случился долгий роман с Нелли Ермолаевой. Та как раз переживала разрыв с Владом Кадони, и ее сердце было свободно. Никита не упустил момент и пригласил брюнетку в городские квартиры.
Зрителям понравилось наблюдать за их бурными отношениями, сожительствующая пара то демонстрировала нежные чувства, то ругалась в пух и прах. И хотя родители девушки были против такого жениха, Кузнецов сделал предложение Ермолаевой, и на День святого Валентина 2011 года они поженились.
Никита Кузнецов и Нелли Ермолаева - одна из красивейший пар проекта. Фото: кадр из эфира канала ТНТ
Свадьбу устроили в итальянской Вероне, в историческом замке, отсылающем к истории Ромео и Джульетты. Новоиспеченная семья покинула телепроект: Никита погрузился в творчество, Нелли открыла маникюрный салон. Казалось бы – вот она пара, построившая свою любовь на «Дом-2».
Но семейный корабль разбился о быт, и уже в 2012 году супруги развелись. Они долго молчали о причинах расставания, но затем девушка призналась, что ее муж жил в своем придуманном мире и еще имел наглость изменять. Свои воспоминания о второй половинке она описала в автобиографической книге «Любовь не по сценарию», вышедшей в начале 2021-го.
Ну а летом 2013 года гроза дамских сердец снова вернулся в «Дом-2». На правах уже опытного участника он стал давать советы молодым парам, но и о себе-любимом не забыл – закрутил романы с Александрой Скородумовой и Дианой Игнатюк.
С Александрой Артемовой кудрявый обольститель слетал на Сейшелы, для Лизы Кутузовой публично прочитал стихотворение, с Анастасией Лисовой устроил конфликт с потасовкой. Круговорот любовных историй длился до 2017 года, когда у Кузнецова появился шанс занять место Андрея Черкасова на посту выездного кастинг-директора.
Но тут в жизнь Никиты вошла новая любовь - Дарина Маркина. Отношения новой пары развивались стремительно: они готовились к свадьбе и даже выиграли квартиру в конкурсе «Любовь года». Но, покинув проект, влюбленные вдруг обнаружили, что не сходятся характерами.
Никита Кузнецов и Дарина Маркина. Фото: соцсети
По словам девушки, ее избранник оказался ревнивцем и домашним тираном. Некоторое время она терпела его выходки, но разбитый телефон и удар по голове стали последней каплей, после чего Дарина ушла от своего жениха. Даже общая квартира не спасла положения. Пара договорилась, что недвижимость останется Кузнецову, а тот выплатит Маркиной половину ее стоимости.
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После проекта
Никита использовал приобретенную в «Доме-2» популярность, зарабатывая участием в любых мероприятиях и корпоративах, куда его приглашали, а также в соцсетях. Но со временем его публичность и активность в Интернете стали сходить на нет.
На это повлияло и то, что шоумен нашел себе новую возлюбленную среди непубличных личностей. Однажды участник телестройки Егор Холявин познакомил его с девушкой по имени Елена, работающей в сфере маркетинга.
Новая избранница не стала тянуть и переехала в квартиру Кузнецова. Поклонники «Дома-2» познакомились с ней на свадьбе Саши Черно и Иосифа Оганесяна. Однако, обзавелся ли бывший участник телепроекта новой семьей и детьми, неизвестно.