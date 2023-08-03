Светская львица и бизнес-леди: как Елена Мозговая стала Матильдой и женой Сергея Шнурова, почему развелась с ним и куда пропала сегодня

В школе Елена-Матильда училась плохо. Мама снова развелась и забрала детей в Воронеж, но дочь не поехала. Она осталась с отцом, потом скиталась по деревням, где жили ее бабушки, а в 17 лет решила перебираться в Москву, за мечтой — хотела поступать во ВГИК, чтобы стать кинорежиссером.

В столице Елену поддержал земляк Иван Демьян, солист группы «7Б», и поселил ее в своей студии. Он же и познакомил Мозговую с Иваном Шаповаловым, который являлся продюсером группы «Тату» и который взял ее к себе в офис помощницей.

Карьера и псевдоним

Работая у Шаповалова, Мозговая вошла в мир звезд шоу-бизнеса, моды и кино. Лично познакомилась с Анастасией Волочковой, Натальей Водяновой и другими знаменитостями. Встретила и своего первого московского бойфренда — фотографа Дмитрия Михеева, чем убила сразу двух зайцев: наладила личную жизнь и обрела новую престижную работу.