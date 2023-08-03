Светская львица и бизнес-леди: как Елена Мозговая стала Матильдой и женой Сергея Шнурова, почему развелась с ним и куда пропала сегодня

Матильда Шнурова прославилась благодаря браку с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Она родилась под именем Елена Мозговая 13 июля 1986 года в селе Лосево Воронежской области.
Когда ей было полтора годика, родители Владимир и Татьяна развелись, мать снова вышла замуж и переехала с дочкой в другое село — Ливенку. А через некоторое время семья увеличилась: у маленькой Елены появился брат Игорь.
Маленькая Матильда Шнурова. Фото: соцсети
В школе Елена-Матильда училась плохо. Мама снова развелась и забрала детей в Воронеж, но дочь не поехала. Она осталась с отцом, потом скиталась по деревням, где жили ее бабушки, а в 17 лет решила перебираться в Москву, за мечтой — хотела поступать во ВГИК, чтобы стать кинорежиссером.
В столице Елену поддержал земляк Иван Демьян, солист группы «7Б», и поселил ее в своей студии. Он же и познакомил Мозговую с Иваном Шаповаловым, который являлся продюсером группы «Тату» и который взял ее к себе в офис помощницей.
Карьера и псевдоним
Работая у Шаповалова, Мозговая вошла в мир звезд шоу-бизнеса, моды и кино. Лично познакомилась с Анастасией Волочковой, Натальей Водяновой и другими знаменитостями. Встретила и своего первого московского бойфренда — фотографа Дмитрия Михеева, чем убила сразу двух зайцев: наладила личную жизнь и обрела новую престижную работу.
Иван Шаповалов. Фото: Global Look Press
Михеев устроил Мозговую репортером в модный глянцевый журнал. Только перед этим настоял на псевдониме — тогда-то и родилась Матильда. Затем девушка сменила имя официально.
Знакомство со Шнуром
В столице в 2006 году Матильда познакомилась с Сергеем Шнуровым. Это произошло на концерте группировки «Ленинград», куда Мозговая пришла вместе с подругой. В гримерке увидевший яркую брюнетку музыкант сам подошел познакомиться. Пара уединилась на прогулку, и вечер плавно перетек в ночь в гостинице.
Матильда и Сергей Шнуровы. Фото: соцсети
А потом он пропал на неделю: уехал на малую родину. Правда, по возвращении набрал новую знакомую, чтобы встретила в аэропорту. С тех пор пара уже не расставалась, только свадьбу они сыграли через четыре года после знакомства — в июле 2010-го. Матильда стала третьей официальной женой артиста.
«Из урода Матильда сделала человека! Теперь я всегда в чистенькой рубашке, жилетке или пуловере. Все пуговицы застегнуты, шнурки завязаны!» — признавался Шнур.
И это преображение было очевидно всем вокруг. Саму Матильду публика окрестила Музой, которая открыла миру совершенно иного Шнура — трезвого и почти не ругающегося матом.
Бизнес
Муж и жена стали жить на два города, поселились на Фонтанке. Здесь госпожа Шнурова основала балетную школу «Айседора», которую она открыла в 2010 году. Матильда сама очень увлекалась танцами, можно сказать, воплотила свою мечту. В тренеры она часто приглашала выпускников Мариинского театра, Академии имени А. Вагановой, солистов «Русского балета».
Матильда Шнурова. Фото: Global Look Press
Несмотря на прибыльное танцевальное детище — по словам бизнес-вумен, оно приносило 9 млн рублей дохода ежемесячно, — она его продала. И вложилась в другой проект — общепит.
В Петербурге Шнурову принадлежал бар «Синий Пушкин», и Матильда погрузилась в управление заведением. А в 2012 году уже открыла свое — ресторан «Кокококутюр», позднее еще одно — «Кококо бистро».
Матильда Шнурова с шеф-поваром Игорем Гришечкиным в своем ресторане. Фото: соцсети
Заведения очень быстро стали одними из самых стильных и светских мест, куда стекалась взыскательная публика. Известные персоны в лице Ксении Собчак, Авдотьи Смирновой и других светских особ стали завсегдатаями ресторана.
В пандемийный 2020 год свои двери распахнуло осознанное кафе Bio My Bio с полезной и экологичной едой. Правда, ненадолго — через год владелица его закрыла, назвав его жертвой пандемии.
Развод и переезд за границу
В мае 2018 года Матильда и Сергей развелись. У них не было совместных детей, так что процедура прошла довольно быстро и вызвала множество вопросов у поклонников. Люди стали выяснять, что же стало причиной разлада одной из ярких пар шоу-бизнеса.
Матильда и Сергей Шнуровы. Фото: Михаил Фролов / КП
Одни полагали, что Матильда не выдержала измен Шнурова. Другие — что это он поймал ее на адюльтере. Нашелся знакомый пары, который рассказал, что в последнее время жена артиста стала чаще выпивать, а потом якобы Сергей застал ее в гостиничной постели с другим.
Матильда Шнурова и Антон Криворотов. Фото: соцсети
В 2022 году Матильда стала встречаться со звездой шоу «Холостяк», стоматологом Антоном Криворотовым. Он живет в Лос-Анджелесе, куда и переехала светская львица. Роман длился недолго, через год они расстались. С кем встречается брюнетка сегодня, неизвестно.
Внешность и пластика
Матильда при росте 170 см весит 52 кг. Следить за фигурой и осознанно питаться она начала еще в молодости. Отказалась от сладкого, меда и определенных фруктов. Танцы прибавили фигуре Шнуровой гибкости и грации.
Матильда Шнурова до пластики. Фото: Global Look Press
Поклонники считают, что Матильда уже успела побывать в операционной пластического хирурга. Поскольку ее фото периода молодости и нынешние очень отличаются — наблюдательная публика в Сети разглядела наличие пластики век, носа, груди. Сама бизнесвумен никак не комментирует эту тему.
Матильда Шнурова после пластики. Фото: соцсети
Матильда сегодня
Светская львица по-прежнему представляется Матильдой Шнуровой — фамилию она не сменила. Сегодня она живет в США, много путешествует по Америке, Европе и Азии. Активно ведет блог. В котором весной 2023 года объявила о закрытии своего ресторанного бизнеса.
«Кококо» навсегда в сердце. 10 лет. Это было уникально, это было круто», — написала экс-жена Шнурова.
Свои сожаления по этому поводу выразили многие знаменитости, включая Ксению Собчак.