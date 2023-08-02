Из фигуристок в блогеры: как Саша Айс стала Интернет-звездой и влюбила в себя Ваню Дмитриенко

Кумир зумеров Саша Айс могла бы стать звездой в фигурном катании, но прославилась в блогосфере. Сегодня она строит карьеру певицы, но продолжает вести канал на YouTube и снимает ролики.

Спортивное детство

Саша Айс, или по паспорту Александра Андреевна Набатчикова, родилась в Москве 12 декабря 2002 года. Через два года у нее появилась сестра Софья. Семья переехала в Коломну, здесь девочка пошла в школу, а также начала заниматься фигурным катанием.