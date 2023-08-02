Из фигуристок в блогеры: как Саша Айс стала Интернет-звездой и влюбила в себя Ваню Дмитриенко

Кумир зумеров Саша Айс могла бы стать звездой в фигурном катании, но прославилась в блогосфере. Сегодня она строит карьеру певицы, но продолжает вести канал на YouTube и снимает ролики.
Спортивное детство
Саша Айс, или по паспорту Александра Андреевна Набатчикова, родилась в Москве 12 декабря 2002 года. Через два года у нее появилась сестра Софья. Семья переехала в Коломну, здесь девочка пошла в школу, а также начала заниматься фигурным катанием.
Саша Айс в детстве. Фото: соцсети
Спорт стал главным увлечением Саши, которая впервые оказалась на льду в три годика. Отдать в фигурное катание девочку настояла бабушка. И спустя год занятий она уже попала под внимание тренеров, разглядевших ее потенциал.
Первые соревнования – и почетная «бронза» обеспечила Набатчиковой прием в школу олимпийского резерва, где она тренировалась вместе с Юлией Липницкой, а наставниками стали лучшие тренеры и хореографы.
Саша Айс (в центре). Фото: соцсети
За годы тренировок Набатчикова не раз проявляла себя на соревнованиях, получила 1 спортивный разряд, освоила прыжки в 2,5 и 3 оборота. Но в 2015 году ушла из спорта и сосредоточилась на учебе. И в память об этой странице своей биографии взяла псевдоним «Айс» ( с английского ice – лед).
Блогерство
Канал Sasha Ice на YouTube Набатчикова стала развивать в 7 классе, рассказывая в нем о своей жизнь - тренировки, школьные будни, путешествия, советы и лайфхаки, пранки и обзоры. Помогала ей в этом младшая сестра, которая вскоре тоже завела свой блог и взяла псевдоним Sopha Kuper (Софа Купер).
Саша Айс с сестрой Софией. Фото: соцсети
Визитной карточкой Саши стала рубрика «Песни в реальной жизни», где блогерша разыгрывает сюжеты из жизни, выстраивая диалоги посредством строчек из песен. Причем, музыкальные фрагменты берет из самых разных эпох и стилей.
Саша Айс и Софа Купер вместе снимали ролики. Кадр из видео YouTube-канала Sasha Ice
Также девушка стала снимать челленджи, которые были в трендах соцсетей, например, повторить свое детское фото, переодеться или позвонить звезде.
И через два года, весной 2018-го, число подписчиков канала достигло миллиона. Это позволило ей победить в номинации «Блогер года» на премии «Девочка года» (в рамках церемонии «Девичник Teens Awards 2018»).
Саша Айс снимает обзоры. Кадр из видео YouTube-канала Sasha Ice
Также Саша развивает блоги на других площадках. У нее есть страничка во «Вконтакте» и в запрещенной соцсети.
Музыка
В 2019 году Саша запела сама. Вместе с сестрой Софой Купер они записали песню «Закружит», которая была тепло встречена подписчиками. В следующем году начинающие певицы выпустили треки «Краш» и «Льдинка», но настоящий успех ждал блогерш с песней «Надо вот так» - она стала хитом тикток-рилсов.
Саша Айс в клипе "Копипаст". Кадр из клипа
В 2021 году девушки представили новую композицию – «Копипаст», и снова попали в десяточку. В клипе снялся Ваня Дмитриенко, бойфренд Саши. В том же году состоялась премьера песни Mommy.
Личная жизнь
Девушка ростом 162 см и весом 44 кг сегодня встречается с певцом Ваней Дмитриенко, дружба с которым началась после одной из блогерских вечеринок.
Девушка пригласила Ваню на свой день рождения, а потом они вместе сняли видео в рубрику «Песни в реальной жизни» в 2021 году с того времени неразлучны. Причем, свой роман блогеры поначалу отрицали.
Саша Айс и Ваня Дмитриенко. Фото: соцсети
Поскольку на момент знакомства с Ваней Саша была в отношениях с блогером Димой Грищенко, Дмитриенко оправдывался: не хотел лезть в их отношения, но в итоге отбил девушку в течение года настойчивых ухаживаний.
Саша Айс и Дима Грищенко. Фото: соцсети
Осенью пара решила расстаться, Дмитриенко стал инициатором разрыва и намекнул, что поводом стало поведение подруги. однако в начале 2023 года блогеры вновь воссоединились.
Карьера сегодня
В 2020 году Саша окончила школу с золотой медалью и поступила в РАНХиГС. Учеба не мешает ей строить карьеру в шоу-бизнесе. Сегодня она продолжает свое восхождение на музыкальный Олимп.
Совокупная аудитория ее блогов составляет свыше 6 млн фолловеров. Девушка сочиняет песни и исполняет их со своей сестрой, снимает клипы, а также по-прежнему записывает влоги и путешествует.