Главный ловелас «Дома-2»: чем известен боксер Алексей Самсонов

Боксер Алексей Самсонов провел на телепроекте «Дом-2» 327 дней и запомнился зрителям как один из самых ярких участников шоу. Он так рьяно хотел построить любовь, что его называли главным ловеласом реалити. А еще мужчин был не прочь устроить драку внутри периметра - доставалось участникам обоих полов.

Спортивная юность

Алексей родился 11 января 1985 года в Волгограде. У него теплые отношения со своими родителями и младшей сестрой. Настоящая фамилия молодого человека - Свешников, но увлекшийся боксом парень решил для брутальности называться Самсоновым.

Спортом юноша занимался с пяти лет. Сначала была гимнастика, потом плавание, после греко-римская борьба, карате и кикбоксинг. Окончив школу, Алексей некоторое время зарабатывал на жизнь участием в боксерских соревнованиях, а затем в 2011 году пришел в «Дом-2».

Некоторые источники утверждают, что до телестройки спортсмен был четыре года женат и даже стал отцом. После развода он якобы разорвал отношения с бывшей женой и сыном, но точного подтверждения этой информации журналисты не нашли.