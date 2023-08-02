Главный ловелас «Дома-2»: чем известен боксер Алексей Самсонов

Боксер Алексей Самсонов провел на телепроекте «Дом-2» 327 дней и запомнился зрителям как один из самых ярких участников шоу. Он так рьяно хотел построить любовь, что его называли главным ловеласом реалити. А еще мужчин был не прочь устроить драку внутри периметра - доставалось участникам обоих полов.
Спортивная юность
Алексей родился 11 января 1985 года в Волгограде. У него теплые отношения со своими родителями и младшей сестрой. Настоящая фамилия молодого человека - Свешников, но увлекшийся боксом парень решил для брутальности называться Самсоновым.
Спортом юноша занимался с пяти лет. Сначала была гимнастика, потом плавание, после греко-римская борьба, карате и кикбоксинг. Окончив школу, Алексей некоторое время зарабатывал на жизнь участием в боксерских соревнованиях, а затем в 2011 году пришел в «Дом-2».
Некоторые источники утверждают, что до телестройки спортсмен был четыре года женат и даже стал отцом. После развода он якобы разорвал отношения с бывшей женой и сыном, но точного подтверждения этой информации журналисты не нашли.
Спортивные фото молодого Алексея Самсонова. Фото: соцсети
Жизнь в «Доме-2»
Сначала Алексей настойчиво добивался Евгении Феофилактовой, но брюнетка не спешила отвечать ему взаимностью. Со временем молодой человек понял, что не стоит ограничиваться недоступной красоткой – можно обратить внимание и на других участниц проекта. Даже с ведущей Ольгой Бузовой пытался флиртовать.
Спортивный мужчина, проводящий большую часть времени в тренировках, он и сам был интересен девушкам. Привлечь его пытались Надежда Ермакова и Виктория Карташова. Однако Алексей использовал мускулы не только для женского внимания. Уже в первые дни на проекте он устроил суровый мужской разговор Владу Кадони и достаточно грубо показал, как умеет решать конфликты.
Первый серьезный роман у Самсонова случился с участницей из Тюмени Элиной Карякиной. Парочка горячих влюбленных подарили зрителям яркие эмоции. В их отношениях были и громкие ссоры с драками, и не менее бурные примирения. После очередного скандала боксер заявил, что уходит с проекта. Эллина вслед за ним, но уже через месяц без внимания телекамер их пылающий роман погас.
Алексей Самсонов и Элина Карякина
За периметром Алексей познакомился с девушкой из Молдовы Ингой Тикан, но не смог привести ее с собой на «Дом-2». Она прожила вместе со спортсменом всего неделю и поняла, что они разные люди.
В июле 2011-го Самсонов вернулся на проект в одиночестве и вскоре закрутил роман с участницей из Хабаровска Анастасией Ковалевой. Эти отношения продлились два месяца, после чего Алексеем заинтересовалась Елизавета Кутузова. Новая пара поселилась в городских апартаментах, но вскоре девушка сбежала от «тирана» к другому участнику.
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Начало 2012 года ознаменовалось возвращением в «Дом-2» Элины Карякиной, и Самсонов загорелся идеей возобновить их погасшие чувства. Он даже подарил девушке кольцо и сделал предложение.
В середине августа новый участник шоу Артем Сербин обвинил Карякину в меркантильности - якобы она некоторое время сожительствовала с предпринимателем. Самсонов встал на защиту возлюбленной и избил парня. После этого поступка Алексея выгнали из шоу, а за ним ушла и Элина. Однако история повторилась: за периметром пара снова поссорилась и рассталась.
Алексей Самсонов. Фото: соцсети
В сентябре боксер в очередной раз вернулся на проект, покрутил короткие фиктивные романы с Валерией Мастерко и Оксаной Ряской. В начале 2013 года участники шоу снова решили выгнать Самсонова с телестройки, но вместо него ушел его товарищ Агаш Ашуров.
В июне на проект конкретно к Алексею пришла эффектная блондинка из Балашихи Юлия Щаулина. Пару познакомил Евгений Кузин. Спортсмен понравился девушке, и она решилась построить с ним отношения в «Доме-2». И ей это удалось: уже в августе они вместе покинули телешоу и продолжили строить любовь вдали от камер.
После проекта
В декабре 2015 года Самсонов женился на Щаулиной. Предложение сделал во время романтического путешествия в Турции. Вскоре последовала пышная свадьба со множеством приглашенных участников «Дома-2». Ведущим праздника молодые выбрали познакомившего их Евгения Кузина.
Однако, закончив съемки в телепроекте, боксер долго не мог найти твердый источник дохода. Какое-то время он работал риелтором, но не нашел себя в этой профессии. Позже мужчина занялся сетевым маркетингом, стал продавать товары для ухода.
Алексей Самсонов и Юлия Щаулина. Фото: соцсети
В тот же период прошел слух, что его счастливый брак дал трещину, и вскоре Алексей и Юлия разведутся. Но пара преодолела тяжелый период. Пожив месяц отдельно друг от друга они помирились. И тут же появилась радостная новость – жена боксера беременна.
В 2016 году Самсонов нашел себя в политике и вступил в «Партию Роста». Новоиспеченный депутат начал трудиться над популяризацией спорта и здорового образа жизни, организовывать различные спортивные мероприятия.
3 марта 2017 года в его семье появился сын. Юлия родила у себя в Балашихе мальчика, которого назвали Мироном. Самсонов признавался, что души не чает в ребенке и не сможет быть по отношению к нему строгим отцом.
Со стороны казалось, что боксер обрел семейную идиллию. Но уже в августе 2018-го грянул развод. В соцсетях Юлия обвиняла бывшего мужа в домашней тирании и изменах. Якобы любовницы супруга сами скидывали ей свои переписки с Алексеем.
Щаулина была против того, чтобы мужчина виделся с сыном и участвовал в его воспитании. Однако суд постановил, что отец имеет право видеться с ребенком каждое воскресенье. Юлия также не скрывала антипатии к новой возлюбленной Самсонова – Марии Ещенко, на которой мужчина женился в начале 2019 года.
Алексей Самсонов с новой женой и сыном. Фото: соцсети
Сегодня бывший участник «Дома-2» счастлив с новой женой и помогает ей воспитывать дочь от предыдущего брака. Их дети дружат. Мужчина выкладывает в соцсети фотографии, как с новой семьей, так и с Мироном. Также он делится с подписчиками видеоуроками по кулинарии, которой сам увлекается.
Интересные факты
В 2013 году Алексей Самсонов сделал себе ринопластику и септопластику (операцию по коррекции носовой перегородки).
В 2015-м он подрался с Андреем Черкасовым, который обидел Юлия Щаулину.
В 2017-м спортсмен заявил, что продюсеры «Дома-2» заставили его сказать на камеру о случившейся интимной связи с Маргаритой и Ириной Агибаловыми, но на самом деле это была выдумка.