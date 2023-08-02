«Богиня-императрица Ютуба» и матриарх блогерской семьи: кто такая «Мама отличника» Елена Колотилова

Популярными YouTube-блогерами становятся не только дерзкая молодежь, но и люди постарше. Один из таких примеров – Елена Павловна Колотилова, прославившаяся как Мама отличника. Как же ей в зрелом возрасте удалось сколотить армию подписчиков?

Карьера блогера

Елена родилась 29 декабря 1964 года в Челябинске. О ее молодых годах мало что известно. В родном городе женщина трудилась экспертом и помощником в вопросах оформления ипотеки. Затем в ее жизни наступили крутые перемены, и Колотилова переехала с Урала на юг России, где в более теплом климате у нее началась новая жизнь.