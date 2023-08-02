«Богиня-императрица Ютуба» и матриарх блогерской семьи: кто такая «Мама отличника» Елена Колотилова

Популярными YouTube-блогерами становятся не только дерзкая молодежь, но и люди постарше. Один из таких примеров – Елена Павловна Колотилова, прославившаяся как Мама отличника. Как же ей в зрелом возрасте удалось сколотить армию подписчиков?
Карьера блогера
Елена родилась 29 декабря 1964 года в Челябинске. О ее молодых годах мало что известно. В родном городе женщина трудилась экспертом и помощником в вопросах оформления ипотеки. Затем в ее жизни наступили крутые перемены, и Колотилова переехала с Урала на юг России, где в более теплом климате у нее началась новая жизнь.
Елена Колотилова в молодости. Фото: соцсети
13 апреля 2015 года дама зарегистрировала свой YouTube-канал «Мама отличника», где позднее стала выкладывать типичные для домохозяек видео: приготовление блюд, бытовые лайфхаки, обзоры на кухонную технику и мебель, методы похудения, косметические процедуры, дешевый шопинг и тому подобное.
Но главным двигателем просмотров оказались истории из жизни Елены, которыми она активно делится со зрителями: как учится сын в школе, заработки и траты, общение с мужем и дочерями. По данным платформы Socialblade, ежегодный заработок Мамы отличника достиг 7,4 тысячи долларов.
К своим подписчикам, коих в YouTube около 640 тысяч на 2023 год, Колотилова обращается «девочки», а сама себя называет (в описании канала) «самой популярной женщиной-блогером в России и СНГ», а также «богиней императрицей Ютуба». Стоит добавить, что на платформе «Дзен» у нее есть канал под названием «Корона жмет».
Блогер Елена Колотилова. Фото: соцсети
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Личная жизнь
Елена Павловна — многодетная мать. От первого брака у нее остались дочери Нинель и Юлия, а во втором родился сын Лева.
Стоит отметить, что все наследники Колотиловой увлеклись блогерством. Юлия известна в Сети под ником Мили Ванили, Нинель стала Ниной Ши, а Лева раскрутился как Отличник Life. А еще старшая дочь вместе с мужем Алексеем сделали из своей маленькой дочурки Алисы популярного блогера-ребенка Мими Лиссу.
Елена Колотилова с детьми. Фото: соцсети
По признанию самой Елены, лично ей раскрутиться в YouTube ей помог хайп, а именно история с изменой мужа. В 2018 году вышел ролик, в котором Мама отличника плакала навзрыд, рассказывая о том, что ее супруг Сергей Михайлович (или просто Михалыч) увлекся другой женщиной во время отдыха в Анапе.
Мужчина провел вечер с новой знакомой (что подтвердила официантка кафе) и вернулся к жене только под утро.
«Куда старики лезут? Шестьдесят лет, а ума нет! Такие дела, девочки. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу», — говорила в видео обманутая супруга.
Затем блогер записала множество роликов с размышлениями на темы развода, раздела имущества и безрадостной жизни в коммуналке после неверности мужа. Однако в конце концов женщина простила «стареющего ловеласа» и приняла его обратно.
Но не все зрители поверили в семейную трагедию Колотиловой – многие посчитали, что адюльтер был только постановкой для привлечения внимания и, как следствие, заработка блогера.
Елена Колотилова с мужем и внучкой. Фото: соцсети
Жизнь в медиа
Несмотря на возраст, Мама отличника позволяет себе некоторый уровень эпатажа. Например, может предстать перед зрителями в нижнем белье или показать, как застряла в ванной и выбиралась оттуда на четвереньках.
Коллеги-блогеры не прошли мимо откровений женщины. Сначала звезды Интернета Юлий Онешко и Кузьма Гридин выпустили саркастичный обзор на ролик Елены об измене мужа, затем первый сделал еще серию видео, высмеивающих Колотилову.
Даме этот стеб не понравился, и она пригрозила молодым людям судом. Однако блогеры замяли эту историю, записав песню «Мама отличника, прости», после чего Елена Павловна заявила, что конфликт исчерпан. Кстати, клип на упомянутую композицию за полгода собрал больше 4 миллионов просмотров.
Елена Колотилова на кухне. Фото: соцсети
Телевизионщики неоднократно приглашали женщину в передачи «Прямой эфир», «Модный приговор» и «Деньги или позор». Но Колотилова заявила, что не собирается «позориться на центральном телевидении» и приняла участие только в реалити-шоу «Четыре свадьбы» на канале «Пятница!»
Впрочем, в начале 2023 года она все же стала героиней шоу «Малахов» на канале «Россия 1» и рассказала Андрею Малахову о своей личной жизни и популярном блоге.