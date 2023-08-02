Из девичьей поп-группы в мечты солдат и офицеров: карьера певицы и ведущей Татьяны Герасимовой

Татьяна Герасимова начинала свой путь к известности в не самой популярной девичьей группе. Но когда коллектив распался, она не опустила рук и осталась в медиапространстве в роли телеведущей и участницы шоу. В итоге ее история - не о закатившейся звезде.
Детство и юность
Татьяна родилась 9 апреля 1981 года в Москве. У нее есть брат на пять лет старше. Из-за работы родителей девочка провела свое детство в Африке. А конкретно в Кении и Ливии, где выступала перед местными жителями, читая стихи и участвуя в театральных постановках.
Там же Таня пошла в первый класс, а в третий ходила уже на родине. Активная юная девушка не могла усидеть на месте. Еще до поступления в вуз она прошла модельные курсы, получила сертификат гида-переводчика и даже слетала на стажировку в Англию.
Будучи ученицей старшей школы, яркая модель снялась в клипах Влада Сташевского «Я к тебе иду», «Иванушек International» - «Поверь, мне тоже очень жаль» и «Снегири», а также группы «2+2» - «Шум дождя».
Став взрослой, Герасимова поступила на факультет социологии МПГУ, который так и не закончила из-за бурного развития музыкальной карьеры. Сначала студентка была активно занята в многочисленных концертах «Иванушек». Ну а далее попадание в поле зрения продюсера Игоря Матвиенко определило ее дальнейшую судьбу.
Группа «Девочки»
В 1999-м знаменитый продюсер объявил кастинг в новую группу «Девочки». В итоге солистками коллектива стали Татьяна Герасимова, будущая победительница четвертой «Фабрики звезд» Ирина Дубцова, звезда сериала «Универ» Валентина Рубцова и бессменная ведущая «Новой волны» Олимпиада Тетерич.
По воспоминаниям певицы, из-за плотного графика репетиций и концертов времени на отдых практически не оставалось. Несколько часов на сон – и снова в работу. Однако коллектив просуществовал недолго – всего лишь до 2003 года.
«Девочки» понимали, что проигрывают «ВИА Гре» и «Блестящим» с их открытыми нарядами и нарочитой сексуальностью. Молодые артистки просто стеснялись откровенно одеваться и решили распустить группу, занявшись другими делами. Их квартет запомнился зрителям песнями «Не надо жу-жу», «Ведь я такая красивая сегодня», «Говорила мама».
Татьяна Герасимова в 2007 году. Фото: Global Look Press
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Телевидение
Для Герасимовой «другим делом» было ТВ. Через два года после распада группы она пришла на замену Дане Борисовой в передачу «Армейский магазин», где отработала больше десяти лет (2005-2016). Татьяна не только радовала служивых в кадре, но и сама придумывала и монтировала сюжеты, выбирала героев для рубрики с приглашенными артистами.
Стоит отметить, что новая ведущая не пыталась копировать Дану Борисову и завоевала любовь зрителей собственным обаянием. Ей удалось даже поднять рейтинг проекта. Параллельно экс-певица появилась в шестом сезоне «Последнего героя» (2008 год, практически дошла до финала), в передачах «Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом» и «Жестокие игры».
Татьяна Герасимова в «Армейском магазине». Фото: кадр из телеэфира
В 2017-м телезвезда отметилась в проекте «Один день в городе» на канале «Моя планета», а затем канал «Поехали!» запустил аналогичное тревел-шоу под названием «Два дня в городе», в котором Татьяна Герасимова и Сергей Белов отправились в тур по самым интересным городам России.
Карьера ведущей оказалась для артистки более удачной, чем музыкальная. Татьяну продолжают приглашать в новые телепроекты, также она проводит корпоративные мероприятия.
Личная жизнь
Свои отношения с мужчинами Герасимова активно скрывает. Журналистам говорит, что личная жизнь у нее разнообразная, но все же личная, поэтому никаких подробностей. В ответ пресса начинает приписывать ей романы с другим артистами, например, с Андреем Губиным и Ильей Дуровым из группы «Динамит».
Ведущая снялась в нескольких откровенных фотосессиях для журналов Playboy, XXL и «Максим». По словам Татьяны, она легко пошла на это, так как в «Последнем герое» постоянно находилась перед камерой в купальнике.
Татьяна Герасимова на отдыхе. Фото: соцсети
По состоянию на 2023 год, звезда на замужем и не имеет детей. Но в социальных сетях появляются ее фото с любимыми племянниками Дашей и Жорой. Дома у женщины собрана большая коллекция мягких игрушек, в которой много серых медведей.
Интересные факты
В 2007 году Татьяна Герасимова попробовала свои силы в конкурсе «Краса России» и победила в номинации «Мисс стиль».
С 2008-го она стала фанаткой футбольного клуба ЦСКА, активно посещая домашние и выездные матчи армейской команды.
Ведущая нередко выкладывает фото своих тренировок. У нее есть сертификат инструктора тренажерного зала и персонального тренера.