Из девичьей поп-группы в мечты солдат и офицеров: карьера певицы и ведущей Татьяны Герасимовой

Татьяна Герасимова начинала свой путь к известности в не самой популярной девичьей группе. Но когда коллектив распался, она не опустила рук и осталась в медиапространстве в роли телеведущей и участницы шоу. В итоге ее история - не о закатившейся звезде.

Детство и юность

Татьяна родилась 9 апреля 1981 года в Москве. У нее есть брат на пять лет старше. Из-за работы родителей девочка провела свое детство в Африке. А конкретно в Кении и Ливии, где выступала перед местными жителями, читая стихи и участвуя в театральных постановках.

Там же Таня пошла в первый класс, а в третий ходила уже на родине. Активная юная девушка не могла усидеть на месте. Еще до поступления в вуз она прошла модельные курсы, получила сертификат гида-переводчика и даже слетала на стажировку в Англию.

Будучи ученицей старшей школы, яркая модель снялась в клипах Влада Сташевского «Я к тебе иду», «Иванушек International» - «Поверь, мне тоже очень жаль» и «Снегири», а также группы «2+2» - «Шум дождя».

Став взрослой, Герасимова поступила на факультет социологии МПГУ, который так и не закончила из-за бурного развития музыкальной карьеры. Сначала студентка была активно занята в многочисленных концертах «Иванушек». Ну а далее попадание в поле зрения продюсера Игоря Матвиенко определило ее дальнейшую судьбу.