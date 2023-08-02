Александр Кузнецов: как снялся в «Фантастических тварях», обманом попал во французское кино и где строит карьеру сегодня

Актер Александр Кузнецов был в последние годы суперзвездой российского кино. Но свою карьеру он предпочел свернуть в 2022 году и сбежал по поддельным документам из страны. Как сегодня складывается жизнь звезды «Содержанок» в Англии.

Детство

Александр Кузнецов родился в Севастополе 22 июля 1992 года. Его отец Александр Кузнецов – моряк, мать Алена – рыбный технолог, пара познакомилась во время рейса в море. Детство будущей кинозвезды прошло на Украине, в 12 лет он украл у родителей деньги, уехал в Киев, чтобы улететь в Лондон и поселиться в местном детдоме. Но план реализовать не удалось – его с товарищами перехватили по пути.