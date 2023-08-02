Александр Кузнецов: как снялся в «Фантастических тварях», обманом попал во французское кино и где строит карьеру сегодня

Актер Александр Кузнецов был в последние годы суперзвездой российского кино. Но свою карьеру он предпочел свернуть в 2022 году и сбежал по поддельным документам из страны. Как сегодня складывается жизнь звезды «Содержанок» в Англии.
Детство
Александр Кузнецов родился в Севастополе 22 июля 1992 года. Его отец Александр Кузнецов – моряк, мать Алена – рыбный технолог, пара познакомилась во время рейса в море. Детство будущей кинозвезды прошло на Украине, в 12 лет он украл у родителей деньги, уехал в Киев, чтобы улететь в Лондон и поселиться в местном детдоме. Но план реализовать не удалось – его с товарищами перехватили по пути.
Маленький Александр Кузнецов с родителями. Фото: соцсети
Окончив школу, Кузнецов поехал в Киев, но не за мечтой, а по зову сердца – туда уезжала его возлюбленная, чтобы поступить в Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого.
Александр тоже попытался стать студентом, но его приняли лишь в эстрадно-цирковую академию на конферансье и клоуна. Первый год учебы дался ему очень тяжело, он психовал от осознания, что теряет попусту свое время. И уехал в Москву.
Александр Кузнецов в юности. Фото: соцсети
У Кузнецова два паспорта – украинский и российский. Отказываться ни от одного из них актер впоследствии не собирался.
Карьера в России
В 2011 году в Москве Кузнецов поступил на режиссерский факультет в ГИТИС, на курс Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова. Окончил его в 2015 году по госпрограмме Россотрудничества.
Александр Кузнецов в спектакле "Бунтари". Фото: соцсети
Позднее в учебном театре ГИТИСа, а затем в Театральном центре на «Страстном» Кузнецов поставил собственный спектакль «Игроки» по мотивам произведения Николая Гоголя.
Начинающего актера заприметил режиссер Александр Молочников и принял в стажерскую группу Московского Художественного театра, в которой он состоял до 2017 года.
За эти годы он сыграл в спектакле «Бунтари» (2015), «Ночь влюбленных» (2015), «Одиссея» (2018). В 2020 году приступил к работе над ролью в пьесе Молочникова «Бульба Пир», но за несколько дней до премьеры уехал на съемки в Голливуд, чем подвел весь коллектив.
Кинокарьера
В 2014 году Кузнецов впервые снялся в кино. Это была роль гимназиста в сериале «Бесы» Владимира Хотиненко. Следующими были съемки в фильмах «Лермонтов» и «Синдром Петрушки» и сериале «Красные береты».
Александр Кузнецов на съемках сериала "Красные браслеты". Фото: соцсети
В 2018 году на экраны вышел исторический фильм «Скиф» о потомках скифов, и Кузнецов сыграл одного из них по прозвищу Куница. За роль в «Большой поэзии» актер был премирован на «Кинотавре» победой в номинации «Лучшая мужская роль».
В это же время с участием Александра вышли фильмы «Кислота», «Лето» и «Котел», в которых Александр сыграл ключевые роли. Роль отморозка досталась Кузнецову в сериале «Лучше, чем люди». Там же снялись Паулина Андреева, Кирилл Кяро, Мария Луговая.
Александр Кузнецов в фильме "Лето". Кадр из фильма
Не обошлись без Кузнецова и нашумевшие «Содержанки». В 2019 году он исполнил роль Кирилла Сомова и оставался в проекте на три сезона. Осенью 2022 года на экраны вышел сериал «Сердце Пармы», в котором Кузнецов исполнил роль князя Михаила Ермолаевича.
Александр Кузнецов в сериале "Содержанки". Кадр из сериала
Международная карьера
Первым зарубежным фильмом, в котором снялся Кузнецов, стала драма «Легионер» в 2020 году. Он соврал, что знает французский язык и отправил видеопробы, ради которых зазубрил свой текст.
Его утвердили на одну из главных ролей, он улетел во Францию на съемки и в первой же сцене его ложь вскрылась. Однако фильм все-таки вышел на экраны.
В 2021 году Кузнецов снялся в датском сериале для НВО «Камикадзе». Ему досталась главная мужская роль.
Александр Кузнецов в фильме "Фантастические твари: Тайны Дамблдора". Кадр из фильма
Самым масштабным проектом в зарубежной фильмографии стал проект «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Это третья часть саги, актер из России исполнил роль волшебника Хельмута.
Параллельно его кинокарьера в Москве бурно кипела, он буквально разрывался между континентами, в итоге на отечественных экранах с его участием в главной роли вышли «Химера», «Шаман», «Клипмейкеры».
Зарабатывал актер в России прилично, один его съемочный день стоил 200 тысяч рублей.
Личная жизнь
Сегодня свою личную жизнь актер скрывает, и неизвестно, занято ли его сердце или свободно. В 2020 году ему приписывали роман с актрисой Таисией Вилковой, но это были лишь рабочие отношения.
Таисия Вилкова. Фото: Global Look Press
Рост Кузнецова 178 см, весит он 83 кг. Яркой особенностью актера является сломанный в нескольких местах нос – юношеская вспыльчивость и участие в драках сказались на внешности таким образом.
Александр Кузнецов. Фото: соцсети
Карьера сегодня
В феврале 2023 года Кузнецов сбежал из России по поддельным документам, которые предъявил на границе, о чем сам рассказал в интервью на YouTube. Сегодня он живет в Англии, снимает комнату и пытается строить карьеру там.
Тем временем, на 2023 год назначена премьера фильма «Крысолов» с Кузнецовым в главной роли.