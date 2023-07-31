Чем Владимир Соловьев разозлил Ольгу Бузову и Викторию Боню

Владимир Соловьев вот уже два десятка лет – один из самых знаменитых телеведущих России. Он прославился не только умением поддерживать беседу на любую тему, но и резкими высказываниями в адрес других медийных персон.
Тайна настоящей фамилии
Владимир Соловьев в детстве с мамой. Фото: соцсети
Владимир Соловьев родился 20 октября 1963 года в Москве, в интеллигентной семье: мама, Инна Соломоновна Шапиро, работала в музее, отец – Рудольф Наумович Виницковский - преподавал политэкономию и был известным историком. Фамилию Соловьев Рудольф Наумович взял незадолго до рождения сына.
У известного телеведущего – еврейские корни и, по его собственному признанию, он исповедует иудаизм. Когда Владимиру исполнилось 6 лет, его родители расстались, однако сумели сохранить теплые отношения. После окончания школы с углубленным изучением английского языка он поступил в Московский институт стали и сплавов.
Преподаватель
Получив красный диплом, Владимир на этом не остановился: он защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук, а затем стал преподавать одновременно в школе и в НИИ. Так прошло 4 года, потом Соловьев два года проработал в США – тоже преподавателем, в Алабамском университете.
Бизнесмен
Вернувшись в Россию, он наладил собственный бизнес.
«Я занимался бизнесом и пришел в журналистику, будучи человеком состоятельным. У меня заводы были свои, в России и на Филиппинах. Выпускали дискотечное оборудование в 90-е годы, продавали его по всему миру. Было агентство по трудоустройству в Москве», - вспоминал журналист позднее.
Радио и телевидение – от «Серебряного дождя» до «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым»
Владимир Соловьев в молодости. Фото: соцсети
На телевидение Соловьев попал случайно – сначала было радио. Когда заболела ведущая «Серебряного дождя», заменить ее предложили Владимиру – было известно, что он блестяще знает английский и за словом в карман не лезет.
«На следующее утро мы с Дмитрием Савицким включаем радио и слышим совершенно потрясающий голос, живую реакцию, образованного, эрудированного человека, который и по-английски, и по-русски говорит, реагирует на слушателя... В общем, мы обалдели от эфирных качеств этого человека», - рассказывала Наталья Синдеева.
Вскоре он уже вел собственное утреннее шоу под названием «Соловьиные трели», потом последовали другие программы… Когда Соловьев, наконец, оказался на телевидении, это был уже сформировавшийся человек с собственной позицией и взглядами, умеющий отстаивать свою точку зрения.
Он вел «Процесс» на ОРТ, «Страсти по Соловьеву» на ТНТ, «Поединок» на «России 1», «К барьеру!» на НТВ… Но настоящая слава обрушилась на Владимира Рудольфовича, когда он стал вести общественно-политическую программу «Вечер с Владимиром Соловьевым» (по воскресеньям шоу выходит в эфир под названием «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»).
Писатель
Владимир Соловьев подписывает свои книги. Фото: Global Look Press
Владимир Соловьев – автор более чем 20 книг. Некоторые из них носят смелые и даже вызывающие названия – «Евангелие от Соловьева», «Апокалипсис от Владимира», «Хроники Второго пришествия». Большинство из его книг посвящены политике, а также вопросам выживания.
Награды и премии
За свою работу в сфере журналистики Владимир Соловьев награжден Орденом Дружбы, другими орденами и медалями. Кроме того, Соловьев – обладатель двух премий «ТЭФИ».
Доходы и расходы
По данным СМИ, Владимир Соловьев зарабатывает порядка 52 миллионов рублей в год. На вопрос о своем богатстве ведущий в одном из интервью несколько лет назад ответил:
«Да, я действительно всю жизнь пашу. Ну, так бывает. Вот есть люди, которые всю жизнь работают. Мне 50 с лишним лет, у меня куча детей, у меня замечательной красоты мама. У меня семья, предыдущие жены, друзья. Ну я же взрослый человек, я занимаюсь бизнесом еще с советских времен. Я много лет плачу налоги, я никогда ничего не брал у государства, всегда все декларировал. Я внимательно ко всему отношусь, ничего не прячу».
При этом журналист подчеркивает: он тратит все, что зарабатывает, на свою большую семью.
Как Владимир Соловьев похудел в два раза
Владимир Соловьев до похудения. Фото: Global Look Press
О своем опыте похудения ведущий написал книгу: «Соловьев против Соловьева. Худеть или не худеть?». Однако на прямые вопросы он отвечать не спешит, советуя:
«Спросите об этом моего врача».
Врача телеведущего зовут Алексей Жито, и в своих публикациях он рассказывает о пользе специальных препаратов для похудения, а также об эффективности физических нагрузок и диет.
Скандалы и конфликты
Появляясь на телеэкране, Соловьев то и дело преподносит зрителям сюрпризы – вступает в настоящие словесные схватки с участниками своих программ, и это часто выливается в громкие скандалы. Так, в 2006 году произошла перепалка между ним и кандидатом на должность главы Самары, Виктором Тарховым. Кандидат заявил, что журналист его оскорбил, и подал против него судебный иск. Соловьева обязали выплатить 70 тысяч рублей в качестве компенсации.
В феврале 2014 года в эфире передачи «Полный контакт» Соловьев заявил студентам «Высшей школы экономики», что в их учебном заведении работают «организованные террористические группировки», на что руководство вуза отреагировало как на провокацию.
В 2020 году, когда Михаил Ефремов совершил в состоянии опьянения ДТП со смертельным исходом и оказался за решеткой, Соловьев резко высказался на эту тему, используя очень эмоциональные выражения в адрес актера.
Осенью того же года его резкой критике подверглись люди, не желающие вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Спустя год зрители услышали от Соловьева экспрессивные комментарии относительно скандального развода футболиста Павла Мамаева, – журналист назвал всю ситуацию «мерзостью», не пожалев нелестных эпитетов для жены спортсмена, Аланы Мамаевой.
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Громкий резонанс вызвал и конфликт Соловьева с Ольгой Бузовой: журналист пригласил ее на свою передачу, но Ольга отказалась участвовать в шоу, на котором, по ее мнению, постоянно унижают женщин. Ведущий ответил в том духе, что Ольга не понимает значения многих слов, которые употребляет.
Возможно, отказ Бузовой был вызван тем, что незадолго до того было показано шоу «Соловьев LIVE» с участием Виктории Бони, и Соловьев в эфире жестко раскритиковал свою гостью, пройдясь не только по ее убеждениям, но и по внешности.
Первая жена и двое детей
Дочь Владимира Соловьева - Полина. Фото: соцсети
Впервые Владимир Рудольфович женился в 22 года. Его супруга звали Ольгой, они познакомились в метро. В этом браке родились дочь Полина и сын Александр. Полина окончила Гуманитарный институт телевидения и радиовещания, об Александре известно, что он проживает в Лондоне и стал клипмейкером.
Вторая жена и дочь
Дочь Владимира Соловьева - Екатерина. Фото: кадр из фильма "На одном дыхании"
Прожив с Ольгой несколько лет, Владимир влюбился в другую девушку. Ее звали Юлией, и она стала его второй женой. Супруги вместе жили два года в США, там на свет появилась их дочь Екатерина, которая, повзрослев, выбрала профессию актрисы, окончив Щукинское театральное училище.
Третья жена – Эльга Сэпп – и еще пятеро детей
Владимир Соловьев с женой Эльгой и детьми. Фото: соцсети
Вернувшись в Россию и занявшись бизнесом, Соловьев приобрел много знакомых в шоу-бизнесе. Один из приятелей, Армен Григорян, пригласил его сняться в своем клипе. Так Соловьев познакомился с девушкой, которая стала его третьей женой, - дочерью писателя-сатирика Виктора Коклюшкина, Эльгой Сэпп.
Нельзя сказать, что знакомство с мужчиной весом 140 кг (при росте 171 см) привело Эльгу в восторг. Но встретиться с ним она согласилась. А вскоре Соловьев серьезно занялся своей внешностью и сумел сбросить лишний вес, достигнув отметки 85 кг. Они с Эльгой поженились, и у них родились пятеро детей: сыновья Даниил, Владимир, Иван и дочери София-Бетина и Эмма-Эстер. так что на сегодняшний день популярный телеведущий - отец восьмерых детей от трех браков.
Несмотря на то, что с двумя первыми женами он давно не живет, Владимир Рудольфович подчеркивает: он ощущает себя главой большой дружной семьи и старается участвовать в жизни каждого из своих детей.
Новые скандалы и санкции
Поскольку Владимир Соловьев относится к самым ярким российским медиа-личностям, он оказался в санкционных списках Евросоюза. Его аккаунты удалили с YouTube, на него готовили покушение, в Италии арестовали его имущество… Но, похоже, на несгибаемого Соловьева не действует ничего: к ограничениям он относится философски и продолжает резко высказываться о звездах, покинувших страну.
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Не избежала резкой критики ведущего и Алла Пугачева: он не пожалел жестких выражений в ее адрес, узнав, что певица, уехавшая в Израиль, неожиданно вернулась в Москву. К Владимиру Соловьеву можно относиться по-разному. Несомненно одно: его политические шоу всегда смотрятся интересно и захватывающе, - ведь телеведущий не боится говорить в эфире все, что думает, и абсолютно не боится критики.
* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.