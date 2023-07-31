Чем Владимир Соловьев разозлил Ольгу Бузову и Викторию Боню

Владимир Соловьев родился 20 октября 1963 года в Москве, в интеллигентной семье: мама, Инна Соломоновна Шапиро, работала в музее, отец – Рудольф Наумович Виницковский - преподавал политэкономию и был известным историком. Фамилию Соловьев Рудольф Наумович взял незадолго до рождения сына.

У известного телеведущего – еврейские корни и, по его собственному признанию, он исповедует иудаизм. Когда Владимиру исполнилось 6 лет, его родители расстались, однако сумели сохранить теплые отношения. После окончания школы с углубленным изучением английского языка он поступил в Московский институт стали и сплавов.

Преподаватель

Получив красный диплом, Владимир на этом не остановился: он защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук, а затем стал преподавать одновременно в школе и в НИИ. Так прошло 4 года, потом Соловьев два года проработал в США – тоже преподавателем, в Алабамском университете.

Бизнесмен

Вернувшись в Россию, он наладил собственный бизнес.

«Я занимался бизнесом и пришел в журналистику, будучи человеком состоятельным. У меня заводы были свои, в России и на Филиппинах. Выпускали дискотечное оборудование в 90-е годы, продавали его по всему миру. Было агентство по трудоустройству в Москве», - вспоминал журналист позднее.

Радио и телевидение – от «Серебряного дождя» до «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым»

