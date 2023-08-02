5 важных отличий фильма «Гостья из будущего» от книги «Сто лет тому вперед» — совсем не похожи

Советский фильм «Гостья из будущего» трудно назвать фантастикой, хоть он и снят по фантастической повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Очень уж непохожим он получился на первоисточник. Количество отличий буквально зашкаливает.
Машина времени – у соседа в квартире
Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»
Различия начинаются буквально с первых минут чтения. В фильме Коля и его друг Фима следят за подозрительной женщиной, крадутся за ней и так оказываются в подвале, где находится машина времени – пластиковый столбик с кнопками. В книге все иначе.
Выходя за кефиром, Коля видит, как санитары выносят на носилках соседа Николая Николаевича. У него сердечный приступ, его везут в больницу, и он отдает ключи Коле – на случай, если приедет его друг из другого города. Коля, вместо того чтобы просто вернуться домой, поколебавшись, проникает в квартиру соседа – у того на столе стоит роскошная модель фрегата, и Коля давно обещал другу Фиме снять с него мерки.
Видит в квартире открытую дверь в комнату, заглядывает – а там… Ну да, машина времени. Только выглядит она иначе, чем в фильме – она похожа на телефонную будку, только намного больше. А еще в той комнате – шкаф, набитый мужской и женской одеждой и обувью разных размером.
Позднее становится понятно: Николай Николаевич – один из сотрудников Института времени в будущем, а его квартира – «перевалочный пункт». Из-за сердечного приступа эта тайна раскрывается, и Коля попадает в будущее.
Робот Вертер – только в кино
Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»
Романтичный и симпатичный робот Вертер – сотрудник Института времени – в фильме вызывает неподдельное сочувствие. Сцена, в которой его расстреливают космические пираты, у многих вызывает слезы. А в книге Коля встречается лишь с бессловесным роботом-уборщиком:
«То ли рыцарь-лилипут, то ли пылесос на ножках. Головы у уродца не было, зато многочисленные ручки прижимали к бокам и спине листочки, сор, а круглые щетки выскакивали из-под карлика и, вертясь, обмахивали перила и ступеньки, а мусор загоняли в блестящий мешок, прикрепленный сзади. Карлик-уборщик пробежал в метре от Коли и успел обмахнуть щеткой Колины штаны, а другой – почистить ботинки».
Почищенный Коля двинулся дальше – и легко прошел сквозь стеклянные стены Института времени.
Чудеса будущего – в фильме их почти нет
Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»
Кир Булычев создал в своей книге «Сто лет тому вперед» волшебный мир будущего – с межзвездными полетами, динозаврами в зоопарке, пришельцами, свободно гуляющими по Москве, и чудесами техники.
Коля, например, потрясен необычными столбиками-автоматами, установленными на улице: один из них при нажатии клавиши выдает мороженое любого сорта, другой – бутерброды, третий – лимонад, четвертый – квас… Бесплатно, разумеется. Еще интереснее – полет на пузыре-такси: мальчик из прошлого случайно взмывает высоко вверх и прорывает пузырем-флипом сетку, которой обтянуто грозовое облако – синоптики тащат его в Рязань, потому что там «попросили дождь».
В фильме все эти чудеса сводятся к фанерным «флипам» на веревочках, которые легко заметить в кадре. Ни шикарных видов Москвы будущего с высоты, описанных Булычевым, ни удивительного инопланетянина-археолога – зеленого котенка по имени Рррр, ни говорящей лошади в аквариуме, которая оказывается еще одним инопланетянином, – ничего этого, как и многого другого, в фильме нет. Будущее там показывают на протяжении одной серии из пяти, остальные серии посвящены настоящему.
Алиса – вовсе не обычная девочка из будущего, а настоящая героиня
Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»
В целой серии книг Булычева Алиса – центральный персонаж. Несмотря на юный возраст, ее знают не только в Москве, но и далеко за пределами нашей страны и даже Галактики. У Алисы – огромное количество друзей, детей и взрослых.
Она успела к своим 11-12 годам спасти Землю от космической чумы, она занимается серьезными исследованиями на дне океана, она много раз побывала в Космосе, а путешествие в прошлое, о котором рассказывает книга «Сто лет тому вперед», – лишь один из эпизодов ее бурной жизни.
В фильме же она – на втором плане, главные герои – наши современники: Коля, Юля и их одноклассники. О героическом прошлом Алисы практически не упоминается.
Другие отличия
Мы перечислили только несколько отличий фильма от книги – самые существенные. Помимо этого, отличается очень многое, чуть ли не все. И в школьной форме Коля за кефиром не ходил и в будущем в ней не оказывался – потому что дело происходило в воскресенье.
И никаких говорящих козлов в будущем не было – как и крокодилов. Алиса работала в Космозоо с бронтозавром, а потом каталась на нем по большому пруду, оставив миелофон на берегу. Коля нацарапал свое имя и номер школы на спинке скамейки, это увидела Алиса и поняла, что только пришелец из прошлого может быть таким варваром, чтобы портить скамейки. Тогда она и бросилась к Институту времени, чтобы догнать Колю и забрать миелофон.
И из больницы сначала выписали Юльку, а Алису потом намеревалась забрать ее бабушка, а вместе девочки не сбегали. И превращаться в других людей из двоих космических пиратов умел только Крыс, а Весельчак – нет. Оказавшись в нашем времени, пираты, чтобы добыть денег на пропитании, устроились работать: Крыс снимался в кино, легко преображаясь для любой роли, а здоровый плечистый Весельчак таскал декорации.
Если бы не песня…
Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»
Словом, проще перечислить совпадающие моменты, чем продолжать рассказывать об отличиях. Самое же главное – в финале книги Алиса не рассказывает ребятам о будущем, озвучивая известные ей вещи, а просто придумывает, кто кем может стать. Ей нетрудно это сделать, потому что она успела проучиться с этими ребятами довольно долго и узнать их характеры и наклонности.
В фильме даже непонятно – с чего они все плачут, прощаясь с Алисой. Ну подумаешь, пару дней девочка училась рядом, к тому же успела вызвать лютую зависть некоторых отличниц.
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А почему плачут зрители – догадаться нетрудно. Виной тому – пронзительная песня «Прекрасное далеко» и выразительные глаза Наташи Гусевой, исполнившей роль девочки из будущего. Если бы все это не сопровождалось песней Евгения Крылатова на стихи Юрия Энтина – никому и в голову бы не пришло лить слезы.