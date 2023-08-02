5 важных отличий фильма «Гостья из будущего» от книги «Сто лет тому вперед» — совсем не похожи

Различия начинаются буквально с первых минут чтения. В фильме Коля и его друг Фима следят за подозрительной женщиной, крадутся за ней и так оказываются в подвале, где находится машина времени – пластиковый столбик с кнопками. В книге все иначе.

Выходя за кефиром, Коля видит, как санитары выносят на носилках соседа Николая Николаевича. У него сердечный приступ, его везут в больницу, и он отдает ключи Коле – на случай, если приедет его друг из другого города. Коля, вместо того чтобы просто вернуться домой, поколебавшись, проникает в квартиру соседа – у того на столе стоит роскошная модель фрегата, и Коля давно обещал другу Фиме снять с него мерки.

Видит в квартире открытую дверь в комнату, заглядывает – а там… Ну да, машина времени. Только выглядит она иначе, чем в фильме – она похожа на телефонную будку, только намного больше. А еще в той комнате – шкаф, набитый мужской и женской одеждой и обувью разных размером.

Позднее становится понятно: Николай Николаевич – один из сотрудников Института времени в будущем, а его квартира – «перевалочный пункт». Из-за сердечного приступа эта тайна раскрывается, и Коля попадает в будущее.

Робот Вертер – только в кино

