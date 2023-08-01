Самые красивые советские актрисы: как время изменило Варлей, Проклову и других звезд

Она начала сниматься еще школьницей, и первые ее роли – в фильмах «Алые паруса» и «Человек-амфибия» - навсегда покорили зрителей и нашей страны, и зарубежья. Работа в фильме «Гамлет» принесла Анастасии Вертинской почетный приз Венецианского кинофестиваля.

Кстати, сама актриса не раз повторяла в интервью: в ее характере нет абсолютно ничего от наивной и романтичной Ассоль, верящей в сказки. Наоборот – она всегда, с детства, четко знала, чего она хочет и как этого добиться, и никогда не мечтала о чудесах и о том, что счастье «приплывет» к ней само, под алыми парусами: