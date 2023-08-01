Самые красивые советские актрисы: как время изменило Варлей, Проклову и других звезд

Кто-то из признанных красавиц стареет естественно, а кто-то выбрал достижения современной косметологии, чтобы сохранить прежние черты.
Наталья Варлей
Наталья Варлей в молодости. Фото: кадр из фильма "Кавказская пленница"
«Спортсменка, комсомолка и просто красавица!» - так рекомендовал задорную девушку со стрижкой каре и густой челкой родной дядя в фильме «Кавказская пленница».
Наталья Варлей. Фото: Global Look Press
Что ж, Наталью Варлей, исполнившую роль Нины, и сегодня легко узнать – у нее сохранилась все та же стрижка с челкой и блеск в глазах. Кроме того, актриса предпочитает легкий естественный макияж и привыкла вести активный образ жизни, так что в свои 76 выглядит просто потрясающе.
Ирина Алферова
Ирина Алферова в молодости. Фото: Global Look Press
Ирина Алферова – одна из самых красивых советских и российских актрис. Ее талантом и красотой восхищались и продолжают восхищаться поклонники. После роли Констанции в картине «Д`Артаньян и три мушкетера» в нее влюбилась вся страна.
Ирина Алферова. Фото: Global Look Press
Но и спустя десятилетия актриса остается такой же прекрасной, искренней и женственной. А главное – 72-летняя Ирина Ивановна принимает свой возраст достойно, не пытаясь «молодиться», и потому вызывает огромное уважение.
Анастасия Вертинская
Анастасия Вертинская в молодости. Фото: кадр из фильма "Человек-амфибия"
Она начала сниматься еще школьницей, и первые ее роли – в фильмах «Алые паруса» и «Человек-амфибия» - навсегда покорили зрителей и нашей страны, и зарубежья. Работа в фильме «Гамлет» принесла Анастасии Вертинской почетный приз Венецианского кинофестиваля.
Кстати, сама актриса не раз повторяла в интервью: в ее характере нет абсолютно ничего от наивной и романтичной Ассоль, верящей в сказки. Наоборот – она всегда, с детства, четко знала, чего она хочет и как этого добиться, и никогда не мечтала о чудесах и о том, что счастье «приплывет» к ней само, под алыми парусами:
«Я - противоположность этой девочки: никогда не ждала никаких принцев, и вообще Алые паруса ко мне не приплывали. Актрисой стать без страданий — невозможно».
Анастасия Вертинская. Фото: Global Look Press
Сейчас Анастасии Александровне – 78 лет. Конечно, ее внешность претерпела сильные изменения за прошедшие годы. Но неизменными остались ее спокойная красота, элегантная скромность и чувство собственного достоинства, в которых нет ни капли суетности.
Елена Проклова
Елена Проклова в молодости. Фото: кадр из фильма "Мимино"
Елена Проклова тоже начала сниматься девочкой-подростком. Всесоюзную славу принесла юной актрисе роль Герды в киносказке «Снежная королева», а потом – роль прекрасной стюардессы Ларисы Ивановны в комедии Георгия Данелия «Мимино».
Елена Проклова. Фото: Global Look Press
В свои 69 лет Елена Игоревна делает все, чтобы сохранить молодость и красоту: она ведет здоровый образ жизни, увлекается йогой. Не отказывается актриса и от омолаживающих процедур: некоторое время назад она увеличила губы и убрала морщины. Это, конечно, помогло «сбросить» пару десятков лет, но многие поклонники почувствовали разочарование, решив, что из облика актрисы исчезли «изюминка» и неповторимость.
Лариса Гузеева
Лариса Гузеева в молодости. Фото: кадр из фильма "Жестокий романс"
По словам тех, кто хорошо знает Ларису Гузееву, она всегда была такой – тонко чувствующей фальшь и рубящей «правду-матку» прямо в глаза. Да уж, за словом в карман эта актриса не полезет! В этом могли убедиться все, кто видел хотя бы пару выпусков популярной программы «Давай поженимся!» с Ларисой Гузеевой в качестве ведущей – острой на язык и не стесняющейся говорить все, что думает.
Лариса Гузеева в телешоу "Давай поженимся!" Фото: кадр из фильме
Громкая слава пришла к Гузеевой после исполнения главной роли в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Сейчас Ларисе Андреевне 64 года, выглядит она потрясающе, - актриса заметно похудела, но главное – в ее глазах все так же прячется ирония и хитринка, придающие взгляду молодость.
Наталья Андрейченко
Наталья Андрейченко в молодости. Фото: кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания!"
«Леди Совершенство» - именно так стали называть Наталью Андрейченко после выхода музыкального фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» Актриса блистала и в других картинах, постоянно поражая зрителей своим умением перевоплощаться и всегда быть красивой – в вечернем платье и солдатской телогрейке, с улыбкой на лице и с грустными глазами…
Наталья Андрейченко. Фото: Global Look Press
Сейчас Наталье Эдуардовне 67 лет. Она живет в Мексике, и поклонники вряд ли узнают в ней любимую «Мэри Поппинс» - актриса сильно изменилась после серии пластических операций. Андрейченко увлеклась буддизмом и сыроедением, она занимается йогой и духовными практиками.
Елена Цыплакова
Елена Цыплакова в молодости. Фото: кадр из фильма "Школьный вальс"
Первые роли в кино Елена Цыплакова сыграла еще школьницей – в фильмах Динары Асановой «Не болит голова у дятла» и «Ключ без права передачи». Потом были «Школьный вальс», «Д`Артаньян и три мушкетера», «Адам женится на Еве»… Немногие знают о том, что Елена пробовалась на роль Алены в популярном новогоднем фильме «Чародеи» - и была очаровательна, но ей, по словам режиссера, не хватило «демонизма», и в итоге роль получила Александра Яковлева.
Елена Цыплакова в фильме "Вижу цель". Фото: кадр из фильма
Потом Цыплакова надолго пропала с экранов. А когда, наконец, появилась, зрители не поверили своим глазам: после перенесенной в тяжелой форме малярии актриса заметно набрала вес. Впрочем, это не заставило Елену Октябревну опустить руки: она начала снимать фильмы сама, ведь у нее было режиссерское образование.
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Так на экранах появились ее сериалы «Кармелита», «Пока станица спит» и другие. И сама Цыплакова продолжает сниматься. Пусть она и изменилась, но поклонники все равно видят в ней ту хрупкую нежную девочку с добрыми задумчивыми глазами.