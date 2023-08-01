Самые красивые советские актрисы: как время изменило Варлей, Проклову и других звезд

Ирина Алферова. Фото: кадр из фильма "Д'артаньян и три мушкетера"

Красота – нечто неуловимое, мгновенное, быстро проходящее. Но многие женщины – особенно актрисы – умеют оставаться прекрасными даже спустя десятилетия.

Кто-то из признанных красавиц стареет естественно, а кто-то выбрал достижения современной косметологии, чтобы сохранить прежние черты.

Наталья Варлей
 

Наталья Варлей в молодости. Фото: кадр из фильма "Кавказская пленница"

«Спортсменка, комсомолка и просто красавица!» - так рекомендовал задорную девушку со стрижкой каре и густой челкой родной дядя в фильме «Кавказская пленница». 

Наталья Варлей. Фото: Global Look Press

Что ж, Наталью Варлей, исполнившую роль Нины, и сегодня легко узнать – у нее сохранилась все та же стрижка с челкой и блеск в глазах. Кроме того, актриса предпочитает легкий естественный макияж и привыкла вести активный образ жизни, так что в свои 76 выглядит просто потрясающе.

Ирина Алферова
 

Ирина Алферова в молодости. Фото: Global Look Press

Ирина Алферова – одна из самых красивых советских и российских актрис. Ее талантом и красотой восхищались и продолжают восхищаться поклонники. После роли Констанции в картине «Д`Артаньян и три мушкетера» в нее влюбилась вся страна. 

Ирина Алферова. Фото: Global Look Press

Но и спустя десятилетия актриса остается такой же прекрасной, искренней и женственной. А главное – 72-летняя Ирина Ивановна принимает свой возраст достойно, не пытаясь «молодиться», и потому вызывает огромное уважение.

Анастасия Вертинская
 

Анастасия Вертинская в молодости. Фото: кадр из фильма "Человек-амфибия"

Она начала сниматься еще школьницей, и первые ее роли – в фильмах «Алые паруса» и «Человек-амфибия» - навсегда покорили зрителей и нашей страны, и зарубежья. Работа в фильме «Гамлет» принесла Анастасии Вертинской почетный приз Венецианского кинофестиваля.

Кстати, сама актриса не раз повторяла в интервью: в ее характере нет абсолютно ничего от наивной и романтичной Ассоль, верящей в сказки. Наоборот – она всегда, с детства, четко знала, чего она хочет и как этого добиться, и никогда не мечтала о чудесах и о том, что счастье «приплывет» к ней само, под алыми парусами:

«Я - противоположность этой девочки: никогда не ждала никаких принцев, и вообще Алые паруса ко мне не приплывали. Актрисой стать без страданий — невозможно». 

Анастасия Вертинская. Фото: Global Look Press

Сейчас Анастасии Александровне – 78 лет. Конечно, ее внешность претерпела сильные изменения за прошедшие годы. Но неизменными остались ее спокойная красота, элегантная скромность и чувство собственного достоинства, в которых нет ни капли суетности.

Елена Проклова
 

Елена Проклова в молодости. Фото: кадр из фильма "Мимино"

Елена Проклова тоже начала сниматься девочкой-подростком. Всесоюзную славу принесла юной актрисе роль Герды в киносказке «Снежная королева», а потом – роль прекрасной стюардессы Ларисы Ивановны в комедии Георгия Данелия «Мимино». 

Елена Проклова. Фото: Global Look Press

В свои 69 лет Елена Игоревна делает все, чтобы сохранить молодость и красоту: она ведет здоровый образ жизни, увлекается йогой. Не отказывается актриса и от омолаживающих процедур: некоторое время назад она увеличила губы и убрала морщины. Это, конечно, помогло «сбросить» пару десятков лет, но многие поклонники почувствовали разочарование, решив, что из облика актрисы исчезли «изюминка» и неповторимость.

Лариса Гузеева
 

Лариса Гузеева в молодости. Фото: кадр из фильма "Жестокий романс"

По словам тех, кто хорошо знает Ларису Гузееву, она всегда была такой – тонко чувствующей фальшь и рубящей «правду-матку» прямо в глаза. Да уж, за словом в карман эта актриса не полезет! В этом могли убедиться все, кто видел хотя бы пару выпусков популярной программы «Давай поженимся!» с Ларисой Гузеевой в качестве ведущей – острой на язык и не стесняющейся говорить все, что думает. 

Лариса Гузеева в телешоу "Давай поженимся!" Фото: кадр из фильме

Громкая слава пришла к Гузеевой после исполнения главной роли в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Сейчас Ларисе Андреевне 64 года, выглядит она потрясающе, - актриса заметно похудела, но главное – в ее глазах все так же прячется ирония и хитринка, придающие взгляду молодость.

Наталья Андрейченко
 

Наталья Андрейченко в молодости. Фото: кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания!"

«Леди Совершенство» - именно так стали называть Наталью Андрейченко после выхода музыкального фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» Актриса блистала и в других картинах, постоянно поражая зрителей своим умением перевоплощаться и всегда быть красивой – в вечернем платье и солдатской телогрейке, с улыбкой на лице и с грустными глазами… 

Наталья Андрейченко. Фото: Global Look Press

Сейчас Наталье Эдуардовне 67 лет. Она живет в Мексике, и поклонники вряд ли узнают в ней любимую «Мэри Поппинс» - актриса сильно изменилась после серии пластических операций. Андрейченко увлеклась буддизмом и сыроедением, она занимается йогой и духовными практиками.

Елена Цыплакова
 

Елена Цыплакова в молодости. Фото: кадр из фильма "Школьный вальс"

Первые роли в кино Елена Цыплакова сыграла еще школьницей – в фильмах Динары Асановой «Не болит голова у дятла» и «Ключ без права передачи». Потом были «Школьный вальс», «Д`Артаньян и три мушкетера», «Адам женится на Еве»… Немногие знают о том, что Елена пробовалась на роль Алены в популярном новогоднем фильме «Чародеи» - и была очаровательна, но ей, по словам режиссера, не хватило «демонизма», и в итоге роль получила Александра Яковлева. 

Елена Цыплакова в фильме "Вижу цель". Фото: кадр из фильма

Потом Цыплакова надолго пропала с экранов. А когда, наконец, появилась, зрители не поверили своим глазам: после перенесенной в тяжелой форме малярии актриса заметно набрала вес. Впрочем, это не заставило Елену Октябревну опустить руки: она начала снимать фильмы сама, ведь у нее было режиссерское образование.

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Так на экранах появились ее сериалы «Кармелита», «Пока станица спит» и другие. И сама Цыплакова продолжает сниматься. Пусть она и изменилась, но поклонники все равно видят в ней ту хрупкую нежную девочку с добрыми задумчивыми глазами.

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