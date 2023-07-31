Биография Екатерины Волковой: почему развелась с Эдуардом Лимоновым

Однако увлечение медициной прошло, и в юношестве Волкова уже грезила о сцене – хотела стать певицей, как Алла Пугачева, поскольку очень любила и каждый раз целовала телевизор, когда выступала Примадонна.

Она начала посещать хоровую студию «Калинка», когда семья переехала в Тольятти после развода родителей, окончила музыкальную школу по классу фортепиано и поступила в училище на дирижера. А свои первые деньги зарабатывала пением в ресторанах.

В 1995 году Екатерина поступила в Ярославский театральный институт в мастерскую Вячеслава Шалимова и на третьем курсе перевелась в ГИТИС. Во время учебы она познакомилась с актером «Ленкома» Александром Абдуловым, и у них завязалась крепкая дружба.

Кстати, Екатерину очень часто путают с тезкой - звездой сериала «Воронины» Екатериной Волковой. Но они просто однофамилицы и не являются родственницами.

Кинокарьера

В кино Волкова дебютировала в 2001 году. Это была картина «Коллекционер» Юрия Грымова, и на роль Маши ее утвердили довольно легко. В следующем году она снялась в сериале Next и боевике «Инструктор».