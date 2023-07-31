Биография Екатерины Волковой: почему развелась с Эдуардом Лимоновым

Детство
Екатерина Волкова родилась в Томске 16 марта 1974 года в семье врача и инженера. Старший брат актрисы пошел по маминым стопам и стал врачом-гинекологом, сама Екатерина тоже собиралась поступать в медицинский вуз. После уроков она приходила к маме в лабораторию и наблюдала за рабочим процессом.
Екатерина Волкова в детстве. Фото: соцсети
Однако увлечение медициной прошло, и в юношестве Волкова уже грезила о сцене – хотела стать певицей, как Алла Пугачева, поскольку очень любила и каждый раз целовала телевизор, когда выступала Примадонна.
Она начала посещать хоровую студию «Калинка», когда семья переехала в Тольятти после развода родителей, окончила музыкальную школу по классу фортепиано и поступила в училище на дирижера. А свои первые деньги зарабатывала пением в ресторанах.
В 1995 году Екатерина поступила в Ярославский театральный институт в мастерскую Вячеслава Шалимова и на третьем курсе перевелась в ГИТИС. Во время учебы она познакомилась с актером «Ленкома» Александром Абдуловым, и у них завязалась крепкая дружба.
Кстати, Екатерину очень часто путают с тезкой - звездой сериала «Воронины» Екатериной Волковой. Но они просто однофамилицы и не являются родственницами.
Кинокарьера
В кино Волкова дебютировала в 2001 году. Это была картина «Коллекционер» Юрия Грымова, и на роль Маши ее утвердили довольно легко. В следующем году она снялась в сериале Next и боевике «Инструктор».
Екатерина Волкова и Александр Абдулов в сериале Next. Кадр из сериала
В 2004 году Волкову рекомендовал на роль Нюты в мелодраму «О любви» Александр Абдулов. Съемки принесли молодой актрисе не только бесценный опыт, но и популярность, поскольку успех картины был огромный: она завоевала два приза на фестивале «Кино без барьеров» и еще два - на «Кинотавре» в Сочи.
Екатерина Волкова в фильме "О любви". Кадр из фильма
Главная роль в сериале «КГБ в смокинге» в 2005 году сделала Волкову настоящей кинозвездой. Закрепила славу лента «Вдох-выдох» 2006 года, и с того времени предложения режиссеров сыпались на Екатерину в изобилии, и она стала выбирать.
Волкова решила меньше сниматься в сериалах, предпочитая полнометражные съемки: «Асса» (2008), «Клинч» (2008), «Богини правосудия» (2010). Но вскоре изменила свое мнение, и следующие пять лет соглашалась на многосерийные проекты. В то время с участием актрисы вышли «Такая обычная жизнь» (2010), «Возмездие» (2011), «Пандора» (2011), «Краткий курс счастливой жизни» (2011), «Уравнение любви» (2012), «До смерти красива» (2013), «Шулер» (2013), «Двойная жизнь» (2013).
Екатерина Волкова в фильме "Вдох-выдох". Кадр из фильма
В 2015 году Волкова появилась в сериале «Коммуналка» про семью ученого Сабурова, и проект получился для зрителя очень интересным – поклонники просили продолжение. Параллельно актриса появилась на экране в рейтинговых сериалах «Закон каменных джунглей» и «Фарца», а также комедии «Муж по вызову», драма «Родина».
Порадовала поклонников своими новыми ролями Волкова и в 2016 году – у нее вышло шесть проектов: «Научи меня жить», «Отражение радуги», «Ночные стражи», «Штрафник», «Каменное сердце», «Чужие и близкие».
Екатерина Волкова в сериале "Скорая помощь". Кадр из сериала
Следующий громкий проект с участием Волковой вышел на экраны в 2018 году – это сериал «Скорая помощь». Она снялась с Гошей Куценко, и проект о медиках вызвал большой интерес зрителей. Поэтому проект получился долгоиграющий: второй сезон вышел в 2019 году, третий в 2020-м, тогда в фильмографии актрисы появился один сериал про врачей «Доктор Преображенский». «Скорая помощь-4» вышла в 2021 году.
В эти же годы Волкова снялась в мини-сериалах «Колл-центр», «Разбитое сердце», «Начальник разведки», «Пищеблок». Пятый сезон «Скорой помощи» также увидел свет в 2022 году.
Театральная карьера
Дебют на сцене у Волковой состоялся еще в Ярославле – она сыграла Настеньку в спектакле «Фома» по повести «Село Степанчиково» на сцене первого русского театра им. Ф.Г. Волкова.
В ГИТИСе Екатерину утвердил на роль Маргариты, о которой она мечтала, Марк Захаров. И играла в пьесе «Мастер и Маргарита» на протяжении 25 лет в Московском театре им. Станиславского и в Театре-музее им. Булгакова.
Екатерина Волкова в спектакле "Мастер и Маргарита". Фото: соцсети
Также по окончании вуза в 1999 году стала сотрудничать с другими театрами: во МХАТе сыграла в постановке «Мой голубой друг», с театральной труппой «Практика» ставила «Альцест». В настоящее время является актрисой в штате МХАТа им.
Другие проекты
С приходом популярности в кино и на сцене Волкова не оставила пение. Более того, она даже сама пишет музыку. И очень часто дает вечера, исполняя джазовые хиты 20-40-х годов прошлого века вместе с оркестром Владимира Агафонникова «Агафонников Band». Также за плечами звезды – сольный альбом «Катя», в котором собраны песни артистки в стиле рока.
Екатерина Волкова выступает с джазовыми концертами. Фото: соцсети
Личная жизнь
За личной жизнью актрисы поклонники следят с интересом. Мужским вниманием эффектная брюнетка ростом 166 см и весом 56 кг не была обделена никогда. Ей приписывали роман с Александром Абдуловым, но сама Екатерина подчеркивала – между ней и легендарным артистом была теплая дружба.
Александр Абдулов. Фото: Global Look Press
Звезда официально была замужем трижды, а также за ее плечами несколько гражданских браков. Первую свадьбу Волкова сыграла еще в молодости, живя в Тольятти.
Ее избранником стал автомеханик Алексей, он был на 7 лет старше Екатерины. В браке родилась дочь Виктория, которая сама стала мамой в 2022 году – родила внука Тимофея маме. Девушка занимается психологией профессионально.
Екатерина Волкова с дочкой Викторией. Фото: Global Look Press
С отцом своей первой дочери Волкова рассталась из-за его отказа принимать выбор Екатерины – он запрещал ей поступать в театральный вуз.
В 2002 году Волкова познакомилась с режиссером и продюсером Сергеем Члиянцем. Он очень скоро сделал ей предложение, и в 2003 году они поженились. Однако, взгляды супругов оказались полярными, они не смогли быть вместе и разошлись очень быстро. Известно также, что актриса была беременна от Сергея, но ребенку не суждено было родиться по медицинским показаниям.
Жена политика
Неожиданно для всех Волкова в 2004 году вышла замуж за политика, писателя Эдуарда Лимонова. Сначала она познакомилась с его произведениями, а потом лично с ним самим. Эмоции, которые вызывал этот человек у актрисы, были настолько сильными, что она поменяла мировоззрение, побрилась налысо.
Екатерина Волкова и Эдуард Лимонов. Фото: Global Look Press
Лимонову актриса родила двоих детей – сына Богдана в 2006 году и дочку Александру в 2008 году. И сразу подала на развод, поскольку писатель не был готов ни к детям, ни к семейной жизни.
Екатерина Волкова и Эдуард Лимонов с детьми Богданом и Александрой. Фото: соцсети
СМИ приписывали актрисе роман с продюсером Кареном Арутюновым. Однако, пара отрицала тесные отношения, называя свое общение дружбой.
Бизнес
В 2015 году Екатерина Волкова занялась фэшн-бизнесом. Она основала бренд одежды и аксессуаров Wolka, а также создала персональную линию по выпуску модной женской одежды.
Карьера сегодня
В 2023 году на экраны вышел шестой сезон сериала «Скорая помощь» с Екатериной Волковой. Успех истории ошеломительный, поэтому уже начались съемки седьмого сезона.
Также актриса продолжает играть на театральной сцене, являясь частью труппы МХАТа им.Горького, но не числясь в штате.
«В театре пока я не имею возможности быть, потому что я увидела, что такое репертуарный театр: тебя выписали на репетицию, подпишись в заявочном листе, все. Но я же не собираюсь бросать кино, у меня есть обязательства, сериалы», - объясняет свое положение актриса.