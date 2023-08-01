7 культовых платьев в советских фильмах: Мымра в «Служебном романе», Надя в «Иронии судьбы» и другие

Эти фильмы любят, в том числе, и за стильные наряды – разглядывать платья героинь интересно и сегодня, спустя много лет.
«Карнавальная ночь», 1956 г.
Фото: кадр из фильма "Карнавальная ночь"
Юная Людмила Гурченко выглядела в черном платье-колоколе с белой муфтой поистине великолепно. Стиль new look тогда только-только подбирался к СССР с Запада, и наши девушки были очарованы тем, как платье Гурченко подчеркивает талию и делает всю фигуру невесомо-изящной.
На улицах вскоре стали появляться женщины в точно таких же платьях – они были жестко накрахмалены усердными портнихами и отлично держали форму. Но очень скоро на смену new look пришел минимализм, и мода стала более практичной – женственные, но не слишком удобные в повседневной носке платья-колокола потеряли актуальность.
«Война и мир», 1966 г.
Фото: кадр из фильма "Война и мир"
Картина Сергея Бондарчука «Война и мир» обошлась очень дорого – ее бюджет был заоблачным. Но затраты вполне оправдались – фильм получил «Оскар» и всенародную любовь. Особенно понравились и зрителям, и критикам сногсшибательные костюмы, точно копирующие одежду XIX века.
Самым удачным, на взгляд зрительниц, было белое воздушное платье дебютантки Наташи Ростовой на балу. И пусть оно было сшито по моде XIX столетия – многие начали кроить себе наряды в таком же стиле.
«Бриллиантовая рука», 1968 г.
Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Может быть, и не совсем правильно включать в подборку наряд соблазнительницы Анны Сергеевны, - все-таки она щеголяла перед Никулиным в халате, пусть и с перламутровыми пуговицами. Но как же этот халат роскошно выглядит! Намекает на шикарную жизнь, обещает «коктейли пряные», головокружительные романы и блеск бриллиантов…
«Иван Васильевич меняет профессию», 1973 г.
Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Несмотря на то, что фильм вышел на экраны в 1973-м, наряды ветреной Зиночки, скорее, отсылают к моде 60-х. Особенно понравилось зрительницам ярко-красное платье, в котором Зиночка на берегу моря поет «Звенит январская вьюга». Этот наряд придумал Вячеслав Зайцев – тогда его еще никто не знал, а буквально через несколько лет имя молодого модельера прогремело на весь мир, и его стали называть «Красным Диором».
«Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 г.
Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Скромное, но нарядное платье горчичного цвета отлично подчеркивало красоту польской актрисы Барбары Брыльской, исполнившей в фильме Эльдара Рязанова роль Нади. Дополненное широким поясом с пряжкой и блестящим колье, оно выглядело празднично и элегантно. Да что там, такое платье миди вполне можно носить и сегодня – это, что называется, наряд «на все времена»!
«Служебный роман», 1977 г.
Фото: кадр из фильма "Служебный роман"
Преображение Людмилы Прокофьевны знаменует смена наряда: на смену мешковатому «балахонистому» костюму приходит очень женственное платье в клетку. Именно такие вошли в моду в 70-х годах: яркий большой воротник, крупные пуговицы, акцент на талии.
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После выхода «Служебного романа» многие женщины писали на киностудию письма со словами благодарности: чудесное превращение Алисы Фрейндлих из унылой «мымры» в яркую красотку вдохновили их на решительные шаги в этом направлении. И, конечно, первым шагом для большинства стало такое же – или очень похожее – клетчатое платье.
«Мэри Поппинс, до свидания!», 1983 г.
Фото: кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания!"
Советские женщины 80-х сразу полюбили английский стиль неподражаемой Мэри – сдержанные пиджаки, приталенные платья, узкие юбки приглушенных расцветок гармонично вписались в гардеробы работающих «леди». До сих пор костюмы, похожие на те, в которых щеголяла в фильме Наталья Андрейченко, можно увидеть на офисных сотрудницах: они еще долго не выйдут из моды, - может быть, лишь слегка видоизменяются от сезона к сезону.