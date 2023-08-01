7 культовых платьев в советских фильмах: Мымра в «Служебном романе», Надя в «Иронии судьбы» и другие

Юная Людмила Гурченко выглядела в черном платье-колоколе с белой муфтой поистине великолепно. Стиль new look тогда только-только подбирался к СССР с Запада, и наши девушки были очарованы тем, как платье Гурченко подчеркивает талию и делает всю фигуру невесомо-изящной.

На улицах вскоре стали появляться женщины в точно таких же платьях – они были жестко накрахмалены усердными портнихами и отлично держали форму. Но очень скоро на смену new look пришел минимализм, и мода стала более практичной – женственные, но не слишком удобные в повседневной носке платья-колокола потеряли актуальность.

«Война и мир», 1966 г.

