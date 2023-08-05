Изучаем сестер знаменитых красавиц, порой похожих на них как две капли воды

Но, к счастью, не всегда - кое-кто тоже неплохо проявляет себя, причем не всегда в той же области, в которой работают их звездные родственники. И если одна из двух сестер, скажем, стала известной певицей, то что мешает другой добиться успеха в качестве спортсменки?

Мария Шурочкина и Нюша

У певицы Нюши (по паспорту Анна, а теперь Нюша Шурочкина) есть младшая сестра Мария, довольно известная в мире спорта девушка. Она с детства занимается синхронным плаванием и достигла в этом максимальных высот, став олимпийской чемпионкой. При этом признает, что и Нюша кое-чего добилась.

- Я своей сестрой восхищаюсь, - признается Маша. - Как ей аплодируют, как любят...

Анна и Екатерина Ковальчук