Изучаем сестер знаменитых красавиц, порой похожих на них как две капли воды

Но, к счастью, не всегда - кое-кто тоже неплохо проявляет себя, причем не всегда в той же области, в которой работают их звездные родственники. И если одна из двух сестер, скажем, стала известной певицей, то что мешает другой добиться успеха в качестве спортсменки?
Мария Шурочкина и Нюша
У певицы Нюши (по паспорту Анна, а теперь Нюша Шурочкина) есть младшая сестра Мария, довольно известная в мире спорта девушка. Она с детства занимается синхронным плаванием и достигла в этом максимальных высот, став олимпийской чемпионкой. При этом признает, что и Нюша кое-чего добилась.
- Я своей сестрой восхищаюсь, - признается Маша. - Как ей аплодируют, как любят...
Анна и Екатерина Ковальчук
Фото: соцсети
Сложно поверить, но до сих пор - в век цифровой гегемонии - люди могут не знать о существовании друг друга. Так вышло со сводными сестрами Анной (сейчас она снимается в 23-м сезоне «Тайн следствия») и Екатериной Ковальчук.
- Я узнала об этом только в 16 лет, - признавалась Катя. - Помню, мы ужинали, смотрели «Тайны следствия», и мама мне сказала, что Анна - моя сестра. И рассказала всю историю - оказалось, что у нас общий отец. Я была в полнейшем шоке, конечно.
Первой связалась с сестрой Анна и пришла поддержать сестру на ее дипломный спектакль в театре «Остров». Так и познакомились, с тех пор общаются. Анна воспитывает двоих детей - Злату и Добрыню, а вот Катя пока прославилась лишь тем, что закрутила роман с Гариком Харламовым.
Юлианна и Наталья Подольские
Фото: Леонид Валеев
Сестра выпускницы «Фабрики звезд», участницы «Евровидения» и супруги Владимира Преснякова Юлианна могла бы подрабатывать, заменяя певицу на концертах: никто бы точно не заметил. Но, увы, Юлианна от всего, что делает ее сестра-двойняшка, далека. Она счастлива в браке и является многодетной мамой.
- Однажды Володя признался мне, что одно время переживал, думая, смогу ли я любить его так же сильно, как Юлю, - рассуждала Наталья Подольская. - Я в ответ говорю, что мое сердце поделено на две половины. Одна из них принадлежит Юле, другая - моему мужу.
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Карина Мясникова и Кристина Асмус
Фото: соцсети
Еще две очень похожие друг на друга сестры - Карина и Кристина. Звезду «Интернов» и Карину частенько принимают за двойняшек, но это не так. К тому же Карина, хоть и участвовала в телешоу «Русский ниндзя», не актриса. Карина - мастер спорта международного класса по гимнастике (Кристина, кстати, тоже занималась этим видом спорта), а теперь фитнес-тренер. В отличие от сестры Карина замужем - за аниматором из Египта Ашрафом Салахом, которому родила дочь Софию.
«Моя сестра! Мой мотор! Мой лучший друг! - восхищается Кристина, публикуя совместные селфи. - Человек, который мотивирует меня сильнее всего в жизни! Люблю безумно!»
Анна и Ольга Бузовы
Фото: соцсети
Про брюнетку Анну Бузову публика узнала на том самом реалити-шоу «Дом-2», в котором Ольга и участвовала, и вела его. Видимо, Аня все быстро поняла и покинула «телестройку» через месяц. Да, она в отличие от сестры не тяготеет к публичности и творческому эксгибиционизму.
Бузова-младшая ушла в индустрию красоты, стала развивать соцсети и уже долгое время состоит в отношениях с бизнесменом Константином Штрыкиным, но в загс, памятуя печальный опыт сестры, не торопится. С сестрой у Анны отношения не всегда были ровными. Но год назад они публично помирились.
- Я же старшая, поэтому с детства во всем была виновата, - говорит Ольга. - Сестра все на меня сваливала, жаловалась маме. Это очень сильно раздражало, мы ссорились. Зато сейчас Аня - мой лучший друг и близкий для меня человек.