Как Алла Пугачева спасается от израильской жары на вилле в Прибалтике

В советские годы звезды со всей страны съезжались в Юрмалу на конкурс молодых исполнителей, но сейчас мир изменился - в Латвии нынче если и ждут россиян, то только тех, кто осудил и покинул Родину.
Среди них и 74-летняя Алла Пугачева, которую жители Юрмалы каждый день видят прогуливающейся по пляжу с детьми, двойняшками Елизаветой и Гарри. С середины июля и до второй половины августа певица решила погостить на прибалтийском курорте, так хорошо ей знакомом.
Пять миллионов рублей в месяц
Алла Борисовна в Юрмале почти своя - каждый год самые жаркие летние месяцы она проводит именно здесь. Причина - рекомендации врачей. Как и всем сердечникам и гипертоникам, медики для летнего отдыха советуют Примадонне выбирать комфортный и не слишком жаркий климат. Прибалтийский - как раз такой.
Прилетела Пугачева из Израиля, где живет с семьей последние полтора года. Муж Пугачевой Максим Галкин* купил здесь дом и получил гражданство - так же как и его жена и дети. Сейчас на Земле обетованной жара в районе +35, а вот в Юрмале температура воздуха умеренная, +21.
Пугачева по традиции арендует двухэтажную виллу «Марта» рядом с домом своей подруги Лаймы Вайкуле и концертным залом «Дзинтари».
«Марта» неплохо выглядит как изнутри, так и снаружи. А вы готовы снять такую на месяц при наличии лишних пяти миллионов? Фото: Krasovickis.lv
В доме шесть спален, гостиная, бассейн и спа-центр, кинозал, библиотека, оранжерея с бамбуковой рощей.
Фото: Krasovickis.lv
Фото: Krasovickis.lv
На улице - зона для барбекю и теннисный корт. Чтобы никто звезду не потревожил, в доме установлена современная система видеонаблюдения. За те годы, что Пугачева и Галкин снимают «Марту», у виллы сменился хозяин. Но и новый владелец тоже оказался знакомым Пугачевой, поэтому ей, как и в прежние годы, делают существенную (почти 50%) скидку.
Фото: Krasovickis.lv
За дом площадью 2400 квадратных метров она платит около 50 тысяч евро (5 млн руб.) в месяц - для жилья такого уровня это недорого, но и туристов сейчас в Прибалтике мало, поэтому спроса на дорогую недвижимость нет.
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Без нянь, но с обслугой
Для местных блогеров Алла Борисовна стала сейчас главной звездой. За каждым шагом певицы пристально следят: заметили, например, ее на недавно открывшемся рынке, где артистке продавцы тоже с удовольствием делают скидки.
Интересно, что рядом с детьми Пугачевой не видят нянь - возможно, их просто не привезли из Израиля, так как дети уже подросли (Гарри и Лизе по 9 лет) и могут обойтись в отпуске без помощников. Но на вилле специально нанятая помощница по хозяйству все же есть.
Также в доме имеется постоянный персонал, который следит за порядком на территории.
В июле в Латвию на неделю прилетала повидаться с матерью Кристина Орбакайте, с ней были муж и дочка. Орбакайте сейчас живет в США, после отдыха в Юрмале она с семьей продолжила путешествовать по Европе. Галкин тоже периодически покидает дом в Юрмале: у него концерты в Литве и Латвии, причем порой выступает пародист в совсем небольших населенных пунктах - к примеру, одно из «шоу» пройдет в латвийском селе Роя, где проживают две тысячи человек.
Ну а Алла Борисовна независимо от того, есть кто-то дома или нет, не скучает: на прошлой неделе, например, Пугачева посещала концерты фестиваля, который Лайма Вайкуле проводит в «Дзинтари».
*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.