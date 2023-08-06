Как Алла Пугачева спасается от израильской жары на вилле в Прибалтике

В советские годы звезды со всей страны съезжались в Юрмалу на конкурс молодых исполнителей, но сейчас мир изменился - в Латвии нынче если и ждут россиян, то только тех, кто осудил и покинул Родину.

Среди них и 74-летняя Алла Пугачева, которую жители Юрмалы каждый день видят прогуливающейся по пляжу с детьми, двойняшками Елизаветой и Гарри. С середины июля и до второй половины августа певица решила погостить на прибалтийском курорте, так хорошо ей знакомом.

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Алла Борисовна в Юрмале почти своя - каждый год самые жаркие летние месяцы она проводит именно здесь. Причина - рекомендации врачей. Как и всем сердечникам и гипертоникам, медики для летнего отдыха советуют Примадонне выбирать комфортный и не слишком жаркий климат. Прибалтийский - как раз такой.

Прилетела Пугачева из Израиля, где живет с семьей последние полтора года. Муж Пугачевой Максим Галкин* купил здесь дом и получил гражданство - так же как и его жена и дети. Сейчас на Земле обетованной жара в районе +35, а вот в Юрмале температура воздуха умеренная, +21.

Пугачева по традиции арендует двухэтажную виллу «Марта» рядом с домом своей подруги Лаймы Вайкуле и концертным залом «Дзинтари».