Кого из знаменитых артистов отчисляли из высших учебных заведений

А вот историями, о которых расскажет «Телепрограмма», делиться хотят далеко не все. Оказывается, многие известные теперь артисты были отчислены из театральных вузов именитыми мастерами за профнепригодность.
Мария Шалаева
Сложно поверить в то, что эту яркую актрису с нестандартной внешностью выгнали из института. Это потом она станет звездой «Русалки», «Озабоченных», «Грозы» и начнет пробовать себя в качестве сценариста. А во ВГИКе на курсе Иосифа Райхельгауза артистка проучилась всего два курса.
- Официальная формулировка - «за неспособность учиться в высшем учебном заведении», - вспоминает о своем отчислении артистка. - Дисциплина мне не давалась: я постоянно нарушала правила, которые составляют систему актерского образования. Актеры должны существовать в одной мастерской, а я вечно ходила к разным режиссерам, снималась в отрывках. Так было веселее.
Роман Курцын
Фото: Иван Макеев/КП
Роман снимается теперь в бесконечном количестве проектов, а в юности этот спортивный парень из Костромы мог только мечтать об актерской профессии. Да что там - лишь бы приемная комиссия не забраковала! Он четырежды был отчислен из Ярославского театрального института, но в итоге все же выпустился с дипломом.
- Нам запрещали работать и сниматься в кино и сериалах, - объяснял актер. - А я много зарабатывал в ночном клубе. К примеру, у мамы была зарплата восемь тысяч, а я зарабатывал семьдесят. Машину купил. Мастер узнал и отчислил. Меня в аудиторию не пускали, говорили: «Курцын, ты отчислен!» Я влезал через форточку, садился демонстративно и говорил: «Мне не нужен диплом. Я хочу просто получить профессию». И сидел так месяц...
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Александр Яценко
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Сын капитана дальнего плавания после школы пробовал в родном Волгограде поступить в студию «Экспериментальный театр», но не прошел отбор. Поэтому поехал поступать в Тамбовский институт искусств, где стал студентом режиссерского факультета. После странного преобразования режфак превратился в педагогический факультет, и Александр вышел из вуза учителем. Мысли о театре не оставляли молодого человека, и он рванул в Москву и пошел вольнослушателем к великому Марку Захарову в ГИТИС, куда благодаря упорству поступил в 2000 году. Правда, перед выпуском был отчислен... за драку с преподавателем.
- Захаров меня выставил из ГИТИСа с такими словами: «Это не игрушки», - неохотно вспоминает теперь Яценко. - И я ему благодарен, что он не стал играть в политику. Он сделал то, что должен был. Возможно, я сам был не прав, но мне реакция одного человека показалась не очень мужской. Да он сам первый на меня руку поднял. Начал кричать, схватил за грудки.
Андрей Чадов
Фото: Михаил Фролов/КП
На курс Алексея Баталова Андрей почти поступил - дошел до третьего тура экзаменов и услышал, что имеет «некинематографичное лицо». Затем пошел в Щукинское театральное училище.
Поступил. И был изгнан.
- Учиться было тяжело - не понимал, чего от меня хотят, - пояснял Андрей. - Не то что я хороший, а педагоги плохие, просто очутился не в своей тарелке и постоянно ощущал дискомфорт. Тем не менее первый курс я окончил, сдал экзамены и спокойно отправился отдыхать. А в конце августа узнал, что отчислен из Щуки. Не знаю! Без объяснений, просто выдали бумажку с диагнозом «Профнепригоден».
Я испытал шок, не знал, куда бежать, что делать. Это был удар по самолюбию, по самооценке. Даже подумал, не бросить ли актерство к чертовой матери? В итоге пошел в Щепкинское к проректору Владимиру Прохоровичу Селезневу, царствие ему небесное. Он был худруком курса, на котором учился брат (Алексей Чадов. - Ред.), - того самого, куда год назад меня брал, а я отказался. Вот такая ситуация...
После экзаменов - на общих основаниях - актер поступил в Щепку, которую и окончил.
Павел Прилучный, Настасья Самбурская и другие жертвы Райкина
Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Целой россыпью звезд пожертвовал строгий Константин Райкин в пору работы в Школе-студии МХАТ. Некоторым из отчисленных даже пришлось потом обращаться к психологу.
- Отчисления были просто массовые! - рассказала недавно Кристина Асмус, на курсе с которой был ряд популярных теперь артистов. - У Константина Райкина я училась недолго, полгода. И через полгода нас отчислили - 12 человек. Полкурса. Есть ярлыки, которые мы вешаем: если актера выгнали из творческого вуза, значит, он бездарный.
Профнепригоден. Но часто бывает так, что педагог не сумел разглядеть. Бывает, из-за дисциплины. Или человек пил. Или оскорбил педагога. К слову, вместе со мной Райкин отчислил Григория Добрыгина, Павла Прилучного, Аристарха Венеса, Настасью Самбурскую и Ивана Макаревича...