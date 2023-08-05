Кого из знаменитых артистов отчисляли из высших учебных заведений

А вот историями, о которых расскажет «Телепрограмма», делиться хотят далеко не все. Оказывается, многие известные теперь артисты были отчислены из театральных вузов именитыми мастерами за профнепригодность.

Мария Шалаева

Сложно поверить в то, что эту яркую актрису с нестандартной внешностью выгнали из института. Это потом она станет звездой «Русалки», «Озабоченных», «Грозы» и начнет пробовать себя в качестве сценариста. А во ВГИКе на курсе Иосифа Райхельгауза артистка проучилась всего два курса.

- Официальная формулировка - «за неспособность учиться в высшем учебном заведении», - вспоминает о своем отчислении артистка. - Дисциплина мне не давалась: я постоянно нарушала правила, которые составляют систему актерского образования. Актеры должны существовать в одной мастерской, а я вечно ходила к разным режиссерам, снималась в отрывках. Так было веселее.

Роман Курцын