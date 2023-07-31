Интриги и скандалы Александра Друзя: в каких грехах обвиняли звезду «Что? Где? Когда?»

Имя Александра Друзя давно стало синонимом высочайшей эрудиции – ведь он рекордсмен «Что? Где? Когда?» и других интеллектуальных телеигр. Однако поклонники были весьма разочарованы, узнав о «темной стороне» его личности.

Маленький энциклопедист

Александр Друзь родился 10 мая 1955 года в Ленинграде, в интеллигентной семье: отец, Абрам Моисеевич, был инженером-подводником и преподавателем, а мама, Сейна Мееровна, работала медсестрой. Саша очень рано научился читать и скоро прочел все книги, которые имелись в доме, включая увесистые тома энциклопедий.

Впрочем, и на обычные мальчишеские шалости у него оставалось время – вместе с дворовыми друзьями он убегал купаться на пруд, играл в футбол, а порой и дрался. После окончания Института инженеров дорожного транспорта Александр работал программистом.

«Что? Где? Когда?»

