Интриги и скандалы Александра Друзя: в каких грехах обвиняли звезду «Что? Где? Когда?»

Имя Александра Друзя давно стало синонимом высочайшей эрудиции – ведь он рекордсмен «Что? Где? Когда?» и других интеллектуальных телеигр. Однако поклонники были весьма разочарованы, узнав о «темной стороне» его личности.
Маленький энциклопедист
Александр Друзь родился 10 мая 1955 года в Ленинграде, в интеллигентной семье: отец, Абрам Моисеевич, был инженером-подводником и преподавателем, а мама, Сейна Мееровна, работала медсестрой. Саша очень рано научился читать и скоро прочел все книги, которые имелись в доме, включая увесистые тома энциклопедий.
Впрочем, и на обычные мальчишеские шалости у него оставалось время – вместе с дворовыми друзьями он убегал купаться на пруд, играл в футбол, а порой и дрался. После окончания Института инженеров дорожного транспорта Александр работал программистом.
«Что? Где? Когда?»
Александр Друзь во время игры. Фото: кадр из программы «Что? Где? Когда?»
В 1981 году Друзь впервые принял участие в игре «Что? Где? Когда?». Зрители видели его практически в каждом выпуске – азарта ему не занимать. Этот азарт мешал ему сохранять хладнокровие, когда за столом играла другая команда, и порой Друзь, не удержавшись, подсказывал игрокам, за что его наказывали – дисквалифицировали.
Впрочем, спустя неделю-другую он вновь появлялся в павильоне «Что? Где? Когда?». По числу проведенных игр и одержанных побед Друзь стал рекордсменом. В 1995 году ему, впервые в истории клуба, присвоили звание магистра. В копилке самого начитанного и успешного игрока – 6 «Хрустальных сов» и «Бриллиантовая сова».
«Брейн-ринг» и другие телепроекты
Александр Друзь был участником не только «Что? Где? Когда?». В его активе – блестящие победы в интеллектуальном шоу «Своя игра», где из 35 игр он победил в 22 – и выиграл автомобиль. Правда, за него нужно было заплатить внушительный налог. Таких денег у Друзя не было, поэтому он взял денежный эквивалент и купил менее дорогую машину – «Жигули», а на остаток средств свозил семью в Париж.
В 90-х, когда на экранах ТВ появился «Брейн-ринг», Александр Друзь стал звездой и этой игры: он 4 раза завоевывал почетный кубок «Золотой брейн». В 2000-х годах он был ведущим программы «Кулинарная прогулка» – вместе с Сергеем Прохоровым.
Бизнес Александра Друзя
Александр Друзь в молодости с дочкой. Фото: соцсети
«Что? Где? Когда?» для Александра Друзя никогда не было способом заработка – только любимым хобби. На жизнь он зарабатывал программистом, преподавателем, создавал авторские образовательные программы, за заслуги в педагогической деятельности награжден медалью.
На протяжении 10 лет Александр Абрамович возглавлял телекомпанию Санкт-Петербурга «СТО». В то же время он вел собственный бизнес – строительно-транспортный. Впрочем, бизнес он потом продал, чтобы сосредоточиться на одном виде деятельности – преподавании.
Заработки Александра Друзя
По данным СМИ, Александр Друзь – частый гость интеллектуальных корпоративов – очень модного в последнее время развлечений крупных компаний. За каждый такой корпоратив ему платят от 300 тысяч рублей. Востребованы и авторские лекции Друзя – они стоят от 300 до 500 тысяч каждая.
Гонорары за книги составили от 100 до 200 тысяч рублей. Но главная статья доходов Друзя – это реклама. Он рекламировал обогреватели, банковские услуги и другие продукты, и за каждый контракт ему платят 1 миллион рублей.
Скандалы
Александр Друзь и Виктор Сиднев на игре «Кто хочет стать миллионером?». Фото: кадр из шоу
В декабре 2018 года имя Александра Друзя оказалось в центре громкого скандала. Главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что знаток звонил ему перед записью программы с предложением разделить будущий выигрыш в обмен на ответы на вопросы.
Друзь отрицал свою попытку подкупа, утверждая прямо противоположное – что именно Бер сделал ему такое предложение, а он просто решил ему подыграть, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Начались разбирательства, а пока суд да дело – Друзя отстранили от участия во всех интеллектуальных играх. Только спустя 2 года он смог вернуться за круглый стол «Что? Где? Когда?».
В 2020 году случился еще один неприятный скандал: одна из бывших учениц Друзя обвинила мэтра в домогательствах. По ее словам, эпизод произошел, когда она в 16-летнем возрасте, будучи участницей детского «Что? Где? Когда?», фотографировалась с Друзем, и тот позволил себе непристойные прикосновения. После этого заявления в соцсетях появились откровения и других участниц телеигр – они рассказывали похожие истории и о Друзе, и о других наставниках. Впрочем, никто из девушек так и не обратился в суд.
Общественная деятельность
В 2006 году Друзь пытался стать депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, но его партия не была допущена к выборам, и его выдвижение отменили. Спустя два года Александр Друзь участвовал в эстафете олимпийского огня – нес факел вместе с другими знаменитостями. Самый известный игрок «Что? Где? Когда?» активно занимается благотворительностью – он помогает собирать средства на лечение больных детей.
Любовь с первого класса – и на всю жизнь: жена Елена
Александр Друзь с дочками. Фото: соцсети
Жену Александра Друзя зовут Еленой, и они знакомы практически всю жизнь – с первого класса. Сначала между ними была дружба, повзрослев, они поняли, что их связывает более глубокое чувство. Встречаясь с Александром, Лена шутила: мол, она делает это из меркантильных соображений – Друзь помогал ей справляться со школьной математикой и физикой.
В 1978 году, когда оба уже получили образование (Елена – психолог), сыграли свадьбу. Спустя год Елена родила дочь Инну, еще через три года семья пополнилась дочерью Мариной.
Дочери и внучки
Александр Друзь с женой и внучкой. Фото: соцсети
Они обе уже взрослые, окончили университет экономики и финансов и в интеллектуальном плане нисколько не отстают от знаменитого отца: и Инна, и Марина участвовали в играх «Что? Где? Когда?», и у каждой из сестер имеются честно заработанные «Хрустальные совы». Обе дочери знаменитого российского интеллектуала живут с семьями в США.
Александр Друзь – давно уже дедушка. У него четыре внучки – Алиса, Алина, Рони и Энсли. Жену Елену он называет «главным выигрышем» в своей жизни: ее мудрость и терпение уравновешивают его азартный характер.
Семья вообще имеет для Друзя огромное значение: он уверяет, что только рядом с близкими может набраться сил, отдохнуть и «перезагрузиться». Именно об этом – его книга «Эня, Томас и другие». Кроме того, Александр Абрамович издал книгу «Путеводитель по Петербургу. Пешком по городу».
Любимые книги и новые игры «Что? Где? Когда?»
Александр Друзь любит путешествовать и делится фото с отдыха в своем аккаунте. Фото: соцсети
Александр Абрамович, которого называют главным интеллектуалом России, уже на пенсии (хотя сохранил хорошую форму – при росте 168 см весит 73 кг). Но бросать любимую игру он не собирается. Зимой 2022 года он в очередной раз принял участие в серии игр «Что? Где? Когда?», заняв стол с легендарным волчком в составе команды Виктора Сиднева.
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Он пишет продолжения своих книг. И, конечно, очень много читает – как и всю свою жизнь. Ведь именно книги принесли ему большую часть знаний, именно благодаря книгам он получил возможность блистать своими знаниями, поражая окружающих невероятным интеллектом. Своими любимыми писателями Александр Абрамович называет Марка Твена, Ярослава Гашека, а также Ильфа и Петрова.