Как Лигалайз стал одним из родоначальников российского рэпа: путь Андрея Меньшикова

Лигалайз – один из самых популярных российских рэперов, у него огромная армия фанатов. Несмотря на это, музыкант сохраняет почти абсолютный режим молчания, когда речь заходит о его личной жизни.
Карате, музыка и химия
Андрей Меньшиков (настоящее имя рэпера) родился 30 июня 1977 года в Москве. Вряд ли тогда его отец – профессор химии – мог подумать, что его сын через годы прославится как хип-хоп-исполнитель. Скорее ему мечталось о том, как мальчик, повзрослев, пойдет по его стопам, выбрав для себя науку.
Между тем, Андрей с детства интересовался чем угодно, только не химией. На протяжении 7 лет он серьезно занимался карате, побеждая на соревнованиях. Однако перевесила в конце концов музыка – это увлечение оказалось настолько сильным, что стало делом его жизни.
Лигалайз в юности. Фото: соцсети
Правда, после школы ему пришлось подать документы в химико-технологический институт – на этом настояли родители. Но проучился там Андрей всего 4 года – а потом понял, что только зря теряет время, потому что никогда не будет заниматься химией.
«Рабы Лампы» и жизнь в Конго
Еще 16-летним юношей Андрей познакомился с MC Ladjak, и они вместе занялись сочинением и исполнением рэпа. Песни создавали на английском языке – на русском в то время рэпа практически не существовало. Их проект назывался Slingshot. Именно тогда был записан альбом альбом Salut From Russia. Правда, этот диск увидел свет только в 2015 году.
Потом Андрей (который уже стал называть себя Лигалайз) сотрудничал с коллективами «Рабы Лампы», Just Da Enemy и Beat Point. Псевдоним Лигалайз (legalise) происходит от названия его первой группы и в переводе с английского означает «легализация».
Предполагается, что музыкант имел в виду легализацию рэпа как музыкального направления в нашей стране. Вскоре юноша уехал в Конго – там он записывал рэп на французском, вместе с группой AERO Skwadra. Но через год пришлось оттуда уехать – в стране началась гражданская война.
Творческие союзы с МакSим, Децлом и другими звездами
Рэпер Лигалайз. Фото: соцсети
Вернувшись в Россию, Лигалайз погрузился в работу: писал новые композиции, пел, сотрудничал с Децлом. Свои наработки он оформил в 2000 году в альбом «Рифмомафия». В составе «Легального Бизне$$а» он выпустил также диск Wu. В 2015 году поклонники увидели клип Меньшикова на песню Fight – он записал ее с американской группой Onyx. Еще через два года Лигалайз совместно с певцом Бурито выпустил композицию «Неприкасаемые».
К тому времени в его творчестве наступили перемены – теперь он предпочитал объединять такие жанры, как хип-хоп и хаус. Меньшиков работал с московским хаус-дуэтом Filatov & Karas. Фанаты тепло приняли клип на его песню «Еще один день». В 2018 году с коллегами Zdob și Zdub и Loredana Андрей записал клип «Балкана мама».
Он много сотрудничал и с другими артистами — группой «25/17», МакSим (песня «Небо, засыпай»), Тиной Кузнецовой («Мелодия души»), Децлом («Бог есть»), N'Pans («Кто ты такой»), группой «Бархат»…
«Будущие мамы», «Сволочи» и другие хиты
Лигалайз в 2018 году. Фото: wikipedia.org, автор Георгий Кардава
Переломным в творчестве Лигалайза можно считать 2006 год. Именно тогда он представил публике очень откровенную песню «Будущие мамы», которая стала саундтреком молодежного сериала «Клуб». Теперь его знали не только завсегдатаи рэп-тусовок, но и более широкая публика: хит «Будущие мамы» крутили по радио и ТВ. Эту популярность подогрел выход сольного альбома XL.
Затем трек Лигалайза прозвучал в нашумевшем фильме «Сволочи» – за эту композицию музыкант был номинирован на премию MTV Russia Movie Awards. Для фильма «Камни» Андрей написал и исполнил песню «Время собирать камни».
Половину песен для своего второго альбома – «Живой» – Андрей записал с другими музыкантами: Владимиром Пресняковым, Бьянкой, Андреем Гризли… Третий диск получил название «Молодой король», а в 2020-м вышел четвертый альбом Меньшикова – ALI.
Работа в кино
В 2016 году вышел документальный фильм «Раб Лампы», посвященный памяти Андрея Перминова – участника группы «Раб Лампы», ушедшему из жизни. В фильме снялся Лигалайз. Затем он появился в других документальных проектах – «BEEF: Русский хип-хоп», «С закрытыми окнами» (о Децле). Увидеть Меньшикова можно и в проекте «Девяностые».
Доходы Лигалайза
По данным СМИ, в России Лигалайз зарабатывал не менее 200 тысяч рублей за концерт. В настоящее время рэпер находится за пределами страны, где его доходы, судя по всему, серьезно уменьшатся.
«Я буду работать, не пропаду. Буду стараться, даже пойду мыть посуду, если придется. Найду способ выжить. Но с радостью буду гастролировать», – признавался Меньшиков в интервью.
Конфликты и скандалы
В 2002 году разгорелся конфликт между Лигалайзом и Владом Валовым, известным как рэпер Шеff: именно тогда Андрей Меньшиков записал дисс на Валова. Их вражда длилась до 2019-го, когда на одном из концертов в Москве они неожиданно для зрителей исполнили совместную песню под названием «Готовы ли вы?» и пожали друг другу руки.
Симона Йори и приемный сын
Симона Йори, первая жена Андрея Меньшикова. Фото: соцсети
Лигалайз всеми силами оберегает свою личную жизнь от вмешательства посторонних. И все же кое-что о нем известно: например, то, что он женат на Simona Yori – известной певице. Когда-то они познакомились, участвуя в рэп-движении D.O.B. Community, много общались, потом их дружба переросла в страстный роман, и вскоре молодые люди поженились.
Жак-Энтони, сын Симоны Йори. Фото: соцсети
Андрей усыновил ребенка своей возлюбленной – сына по имени Жак-Энтони. Только вот любовь однажды ушла из их жизни, и они расстались. Лигалайзу пришлось смириться с тем, что после развода с Симоной Жак-Энтони не захотел с ним общаться, хотя и стал впоследствии рэп-исполнителем – надо думать, не без влияния отчима.
Вторая жена Ирина и сын Александр
Лигалайз с бывшей женой Ириной и сыном Александром. Фото: соцсети
В 2004 году поклонники вновь порадовались за своего кумира: Андрей женился во второй раз. Его избранницу звали Ириной. Спустя 4 года после свадьбы у них родился сын Александр, а через некоторое время появились слухи о разводе.
Певица Кармен Мокси
Лигалайз и Кармен Мокси. Фото: соцсети
Лигалайз настолько тщательно скрывает подробности личной жизни, что причин расставания с Ириной никому так и не удалось узнать. Зато известно, что его сердце опять несвободно: музыкант встречается с певицей Кармен Мокси.
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Отъезд из страны
Сейчас Андрею Меньшикову 46 лет, при росте 181 см он весит 79 кг. Летом 2023 года стало известно, что рэпер покинул Россию и пока, судя по всему, возвращаться не собирается. Вышел его новый альбом «Аборигены фанка» и антироссийский клип «Мир!! Вашему!! Дому!!». 15-летний сын Меньшикова, Александр, остался с мамой в России.