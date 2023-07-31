Как Лигалайз стал одним из родоначальников российского рэпа: путь Андрея Меньшикова

Лигалайз – один из самых популярных российских рэперов, у него огромная армия фанатов. Несмотря на это, музыкант сохраняет почти абсолютный режим молчания, когда речь заходит о его личной жизни.

Карате, музыка и химия

Андрей Меньшиков (настоящее имя рэпера) родился 30 июня 1977 года в Москве. Вряд ли тогда его отец – профессор химии – мог подумать, что его сын через годы прославится как хип-хоп-исполнитель. Скорее ему мечталось о том, как мальчик, повзрослев, пойдет по его стопам, выбрав для себя науку.

Между тем, Андрей с детства интересовался чем угодно, только не химией. На протяжении 7 лет он серьезно занимался карате, побеждая на соревнованиях. Однако перевесила в конце концов музыка – это увлечение оказалось настолько сильным, что стало делом его жизни.