Стал музыкантом, метит в актеры: как сын Тины Канделаки Лео Кондрахин собирается покорять киноиндустрию

Наследник Тины Канделаки от первого брака Леонтий Кондрахин готовится к кинодебюту. Он снимается в российской версии сериала «Постучись в мою дверь». Правда, кого он играет, секрет. Тем временем мы проследили творческий путь будущей кинозвезды и его увлечения.
Звездное детство
Леонтий Кондрахин, или Лео Канделаки, родился 28 апреля 2001 года в семье знаменитой телеведущей Тины Канделаки и бизнесмена Андрея Кондрахина. Он стал вторым ребенком для своих родителей – его сестра Мелания на полтора года старше.
Маленький Лео Кондрахин с мамой Тиной Канделаки и сестрой Меланией. Фото: соцсети
Когда мальчику было 9 лет, родители приняли решение о разводе. Через четыре года у Леонтия и Мелании появился отчим – Василий Бровко.
Тина Канделаки и Андрей Кондрахин. Фото: Global Look Press
Мальчик учился в кадетском училище Москвы, которое окончил в 2017 году. В честь этого знаменательного события мама преподнесла сыну подарок – квартиру в центре Москвы. Наследник Канделаки собирался связать жизнь с IT и вдохновлялся примерами Стива Джобса и Марка Цукерберга. Но свернул на творческую дорожку. Высшее образование отправился получать в МГУ на философском факультете.
Карьера
Подростком Леонтий увлекся музыкой, занимался игрой на гитаре, начал писать музыку. Итогом юношеских увлечений стали песни «Панк-рок для душевнобольных» и «В шараге ты такая одна». В 2021 году трек Лео «Тупая» обрел большую популярность в Сети.
Лео Кондрахин в юности. Фото: соцсети
Дальнейшее развитие музыкальной карьеры привело Лео к написанию саундтреков для разных проектов. В 2022 году он сочинил к сериалу «Дурная кровь» два трека – «Звезды» и «Мир одиноких», которые сам и исполнил. Через некоторое время для шоу «Наследники и самозванцы» музыкант создал «Грязь». Затем на ТВ-3 вышел проект «Любовная магия», снабженный музыкой сына Канделаки.
Телевидение
В 2022 году сын Канделаки стал телеведущим. На развлекательном канале 2x2 ему доверили вести новостную рубрику.
Кино
У Лео нет актерского образования, но он решился пройти кастинг в российскую адаптацию популярного сериала «Постучись в мою дверь». Он рассказывал подписчикам, что не особо верил в свою удачу, однако его утвердили. Правда, на какую именно роль, это секрет.
Лео Кондрахин на съемках. Фото: соцсети
Поползли слухи, что сыну Канделаки могла достаться главная роль – Серкана Болата. По мнению фанатов, внешность Лео подходит по типажу. Правда, какой у начинающего актера рост и вес, пока неизвестно.
Личная жизнь
Свою личную жизнь Лео не афиширует, официально не знакомит избранницу с публикой, однако подписчики видят, что рядом с голубоглазым красавцем есть некая брюнетка. Мама музыканта уверяет, что одобрит любой выбор сына.
Лео Кондрахин с некой девушкой. Фото: соцсети
Карьера сегодня
В 2023 году Лео пожаловался в соцсети, что записал кавер на известную песню, но автор запросил слишком большую сумму за его исполнение. Так что пока поклонников своего таланта ему порадовать нечем.
Кого сыграет наследник Канделаки в сериале «Постучись в мою дверь», публика узнает только по факту премьеры. Создатели адаптации пока не огласили дату выхода проекта.