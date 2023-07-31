Стал музыкантом, метит в актеры: как сын Тины Канделаки Лео Кондрахин собирается покорять киноиндустрию

Наследник Тины Канделаки от первого брака Леонтий Кондрахин готовится к кинодебюту. Он снимается в российской версии сериала «Постучись в мою дверь». Правда, кого он играет, секрет. Тем временем мы проследили творческий путь будущей кинозвезды и его увлечения.

Звездное детство

Леонтий Кондрахин, или Лео Канделаки, родился 28 апреля 2001 года в семье знаменитой телеведущей Тины Канделаки и бизнесмена Андрея Кондрахина. Он стал вторым ребенком для своих родителей – его сестра Мелания на полтора года старше.