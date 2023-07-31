Как Гоген Солнцев нашел себе новую невесту — 83-летнюю «малышку»: эпатажные романы звезды «Дома-2»

Ему хотелось заниматься еще и в актерской студии, но скромные доходы семьи не позволяли. После того как Солнцев прославился и стал хорошо зарабатывать, на него не раз подавала в суд родная мать, требуя от него алименты. Это вылилось в громкий скандал, история попала на телеэкраны – Гоген и его мать пришли в студию программы Дмитрия Шепелева «На самом деле».

Создание эпатажного имиджа

Чтобы помочь тете и бабушке, Илья еще подростком начал подрабатывать барменом, кроме того, он продавал театральные билеты и пробовал себя в сетевом маркетинге. Пять лет он преподавал актерское мастерство в детском театральном кружке, снимался в детских телевизионных программах.

Со второй попытки Солнцев поступил в ГИТИС, одновременно с учебой он работал конферансье, позднее открыл Театр ужасов – «Московский театр абсурда».