Как Гоген Солнцев нашел себе новую невесту — 83-летнюю «малышку»: эпатажные романы звезды «Дома-2»

Гоген Солнцев прославился своими романами с возрастными женщинами – на некоторых он даже женился.
Воспитывался у бабушки и тети
Илья Солнцев (так звучит настоящее имя шоумена) родился 5 декабря 1980 года в Москве. Его мама работала учительницей. Что же касается отца, то он, если верить обрывочным сведениям в Сети, довольно часто злоупотреблял спиртным и даже поднимал руку на жену. Когда Илье исполнилось 10 лет, родители развелись, а его стали воспитывать тетя и бабушка. Мальчик рано научился читать и писать, благодаря бабушке ходил в театры и на выставки, учился в музыкальной школе.
Гоген Солнцев в юности. Фото: соцсети
Ему хотелось заниматься еще и в актерской студии, но скромные доходы семьи не позволяли. После того как Солнцев прославился и стал хорошо зарабатывать, на него не раз подавала в суд родная мать, требуя от него алименты. Это вылилось в громкий скандал, история попала на телеэкраны – Гоген и его мать пришли в студию программы Дмитрия Шепелева «На самом деле».
Создание эпатажного имиджа
Чтобы помочь тете и бабушке, Илья еще подростком начал подрабатывать барменом, кроме того, он продавал театральные билеты и пробовал себя в сетевом маркетинге. Пять лет он преподавал актерское мастерство в детском театральном кружке, снимался в детских телевизионных программах.
Со второй попытки Солнцев поступил в ГИТИС, одновременно с учебой он работал конферансье, позднее открыл Театр ужасов – «Московский театр абсурда».
Гоген Солнцев на сцене. Фото: соцсети
К тому времени он уже называл себя Гоген Солнцев, утверждая, что является реинкарнацией знаменитого французского художника Гогена. Он создал себе эпатажный имидж, появлялся на телешоу в образе не то вампира, не то Мэрилина Мэнсона.
Порой это сопровождалось скандалами, но молодой человек упорно придерживался выбранной линии поведения. Скоро его уже знала вся страна – Гоген блистал в таких популярных шоу, как «Званый ужин», «Навылет», «Опасная зона» и других.
«Дом-2»: скандалы и интриги
Гоген Солнцев стал одним из самых ярких участников «Дома-2». Его часто принимали за брата другого известного шоумена – Рустама Солнцева, тоже «отметившегося» на телестройке. Но Гоген всегда подчеркивал, что они просто однофамильцы. На «Доме-2» он появлялся дважды, каждый раз покидая шоу со скандалами и даже драками, нажив себе массу врагов.
«Пусть говорят» и другие шоу на ТВ
Гоген Солнцев на шоу «Пусть говорят». Фото: кадр из шоу
Каждое появление Гогена Солнцева в эфире какой-нибудь телепрограммы запоминалось эпатажными выходками. Например, эмоциональный вопль «Адвокат!» на «Пусть говорят» стал по-настоящему культовым.
Шоумен участвовал в шоу «Давай поженимся!», придя туда в качестве жениха. Вообще же его участие в различных телешоу исчисляется десятками, и на многих из них он устраивал скандалы и потасовки, заслужив прозвище «фрик всея Руси».
Скандалы Гогена Солнцева
Гоген Солнцев стал героем множества мемов, его пародируют, о нем сочиняют шутки и анекдоты. А еще на него давно повесили ярлык представителя нетрадиционной ориентации – правда, Гоген и сам активно подогревает эти слухи, появляясь в женской одежде и с макияжем. Дважды он делал пластику губ, чего совершенно не скрывает.
Гоген не раз дрался с медийными личностями – например, Стасом Барецким и Владом Кадони. Он скандалил с продавщицей в магазине нижнего белья – и эта ссора попала в эфир программы «Говорим и показываем». Однажды он набросился с кулаками на мастера маникюра: он решил, что девушка намеренно порезала палец его спутнице.
Эпатажная внешность и пластические операции
Гоген Солнцев до и после пластической операции. Фото: соцсети
В молодости Гоген Солнцев выглядел иначе, чем сегодня, но теперь уже сложно сказать, какой, например, цвет волос его «родной»: он был и рыжим, и блондином, и лысым… Одно остается неизменным: Солнцев носит яркий макияж, который является частью его эпатажного образа.
Гоген внимательно следит за своим весом – при росте 177 см он весит всего 66 кг. Его первая пластическая операция – по увеличению губ – принесла результат, который не понравился Гогену: губы стали слишком большими. И он сделал вторую операцию, которой остался доволен.
На какие деньги живет Гоген Солнцев
Гоген Солнцев на очередном ток-шоу. Фото: соцсети
Доходы «короля эпатажа», по версии СМИ, складываются из гонораров за участие в телешоу, за выступления на корпоративах и рекламу в его блоге. Кроме того, сюда можно добавить прибыль от спектаклей в его «Театре абсурда».
По слухам, за каждое участие в телешоу Гоген получает до полумиллиона рублей. Впрочем, сам он опровергает эту информацию, утверждая, что приходит в студию совершенно бескорыстно.
Екатерина Терешкович: драки и скандальный развод
Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович. Фото: соцсети
Больше всего Гоген Солнцев прославился своими романами с возрастными дамами. Публика подозревает шоумена в корысти: ведь все его «невесты» были не только очень пожилыми, но и очень богатыми. Очередной скандал на эту тему разгорелся в марте 2020 года: 70-летняя супруга, Екатерина Терешкович, по заявлению шоумена, набросилась на него в ходе ссоры, исцарапала и искусала его так сильно, что пришлось вызывать скорую – медики обработали Гогену раны.
Поводом для ссоры стало признание в студии «Прямого эфира» о том, что Солнцев поддерживал отношения и с другой женщиной. Большинство публики было уверено, что и связь с Терешкович, и последующий скандал – не более чем пиар-ход. Однако вскоре стало известно, что Гоген и Екатерина подали заявление в ЗАГС. Эта новость бурно обсуждалась пользователями Сети.
В совместной жизни Гогена и Екатерины было много всего – Екатерина сделала подтяжку в попытках выглядеть моложе, потом, по словам Солнцева, увлеклась алкоголем и в нетрезвом виде избивала свою дочь, Полину Давыдову, обвиняя ее в попытках «увести» у матери Гогена… Шоумен жаловался на ежедневные запои жены и на ее неадекватных гостей, которые воровали из их дома ценные вещи. В 2021 году, после множества скандалов, супруги развелись.
Вторая жена – дочь прежней, Полина Давыдова
Гоген Солнцев и Полина Давыдова. Фото: соцсети
А вскоре стало известно, что у Гогена появилась новая невеста – дочь Екатерины, Полина Давыдова. На свадьбу явилась бывшая возлюбленная Гогена, подруга Екатерины Давыдович, – Лилия Алифиренко. Она устроила скандал и плеснула чем-то в лицо невесты. Вечеринка закончилась в отделении полиции.
В начале 2023 года Полина Давыдова заявила СМИ, что ее муж умер. Однако вскоре выяснилось, что это неправда, и что Гоген долго не выходил на связь из-за того, что заболел ковидом и лежал с высокой температурой.
Новая невеста – 83-летняя «малышка»
Гоген Солнцев с новой невестой. Фото: соцсети
Затем Гоген сообщил, что разводится с Полиной, и добавил, что у него теперь новая возлюбленная – он называл ее «Татусей» и признавался, что женщине больше 80 лет.
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«Моя новая невеста! 83 годика, – а кто даст? Красотка и «аппетитная» малышка! Ждем, пока чуть-чуть детка подрастет, годиков до 85, и поженимся с ней, всем ненавистникам и шаромагам назло! Люблю тебя, моя игривая проказница», – так подписал Гоген фото «невесты», размещенное в личном блоге.
Что ж, пользователям Сети остается только наблюдать, чем на этот раз закончится головокружительный роман знаменитого фрика.