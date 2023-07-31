Предательство и долгий путь к счастью: как звезда «Фабрики звезд» Рита Дакота превратилась из «Золушки» в принцессу

Из бедной «Золушки» Рита Дакота пробилась в «принцессы» - но никакая крестная-фея ей не помогала: девушка всего достигла своим талантом. И даже «принц» - голубоглазый красавец Влад Соколовский – принес ей больше страданий, чем радости.
Бедное, но счастливое детство
Рита Дакота в детстве. Фото: соцсети
Маргарита Герасимович (настоящее имя певицы) родилась 9 марта 1990 года в Минске. Ее детство нельзя назвать безоблачным – отец часто выпивал, в семье то и дело случались пьяные скандалы. Так продолжалось до тех пор, пока родители не развелись. Мама работала учительницей, дедушка получал пенсию, семья жила довольно бедно.
«Пойти и купить, к примеру, новый свитер – это был настоящий праздник. Мы могли его неделями выбирать, ходить по торговым центрам и рынкам. До сих пор помню каждую свою новую вещь в деталях, до каждого катышка», - вспоминала Рита в интервью.
Но бедность вовсе не мешала девочке чувствовать себя счастливой: у нее было много друзей, и в семье царила любовь и взаимопонимание. К тому же мама старалась ни в чем не ущемлять дочку.
Рита Дакота в юности. Фото: соцсети
В 7 лет Рита начала заниматься в музыкальной школе, вскоре она уже исполняла песни Наташи Королевой и Кристины Орбакайте – и домочадцы, и соседи слушали ее с удовольствием. Девочка выступала на всех школьных праздниках. Подростком Рита организовала панк-группу и сама сочиняла для нее песни. Окончив школу, она не стала никуда поступать, а записалась в минскую музыкальную студию «Форте». Девушка решила взять звучный псевдоним «Дакота» - это португальское слово, означающее в переводе «многогранность».
«Фабрика звезд» и гастроли
Рита Дакота на «Фабрике звезд». Фото: кадр из шоу
В 2007 году 17-летняя Рита приняла участие в проекте «Фабрика звезд – 7». Правда, до финала она не дошла, но зато у молодой певицы появилась целая армия фанатов, ее песни услышала вся страна. Вместе с другими участниками «Фабрики звезд» Дакота отправилась в гастрольный тур по России. Напряженный график привел к тому, что у нее сбился режим питания, и девушка поправилась на 10 кг. Но потом Рита сумела сбросить 13 кг, вернув себе прежнюю форму. При росте 165 см певица весит 52 кг – настоящая Дюймовочка!
Сольная карьера и рок-группа Monroe
Рита Дакота на сцене. Фото: соцсети
Впрочем, поп-музыка ее привлекала намного меньше, чем рок, и вскоре Рита создала рок-группу Monroe. Ребята принимали участие в «Нашествии» и других фестивалях, неизменно собирая полные залы поклонников. Дакоту стали называть «русской Аврил Лавин» - благодаря дерзкому имиджу.
Ее песни покупали Светлана Лобода, Елка, Зара и другие певицы. В 2015 году зрители увидели ее в музыкальном проекте «Главная сцена». Спустя год вышел нашумевший трек Риты под названием «Полчеловека», вошедший в ее диск «Стаи китов». Запомнились слушателям и другие песни Дакоты – «Карандаш», «Бросил курить».
Сколько зарабатывает Рита Дакота
По данным СМИ, только за 2019 год Рита Дакота заработала около полумиллиона долларов рекламой в своем блоге – там она рассказывает о своей личной жизни и о том, как растит и воспитывает дочь. Рита вошла в топ 15 российских «инстамам».
«У меня с деньгами особые отношения. Я клянусь, до последнего не знала, сколько зарабатываю, пока не подняла бухгалтерию. Недавно Forbes меня включил в список самых высокооплачиваемых артистов. Я тогда решила посчитать, почему меня туда внесли», - рассказывала Дакота.
Скандалы Риты Дакоты
Мари Краймбрери. Фото: Global Look Press
В 2020 году вокруг Риты Дакоты разгорелся «скандал с сумочками». В соцсети была организована акция для подписчиков с раздачей дорогих брендовых сумок, в ней приняла участие и Дакота, но Яна Рудковская «настоятельно попросила» ее удалить пост.
«Мне звонит Яна Рудковская и ледяным голосом объявляет, что организатор акции на самом деле она, а меня в ней вообще не должно быть. Она вип-клиент и друг бренда, а я снижаю градус компании и выгляжу «дешмански», - рассказывала Дакота.
Развернулась настоящая «война за справедливость», Рудковскую обвиняли в «классовом разделении людей» и буллинге.
Другой скандал связан с популярной певицей Мари Краймбрери. На вопрос о том, как она относится к творчеству Мари, Рита ответила:
«Ходят слухи, что с ней Влад тоже спал, и песня «Палево» именно об этом. А творчество очень нравится, талантливая девочка».
Это заявление возмутило Мари, которая, по ее словам, даже не была лично знакома с Владом. Позднее певицы помирились и даже записали совместный трек.
Влад Соколовский: свадьба, дочь и громкий развод
Рита Дакота и Влад Соколовский. Фото: соцсети
На «Фабрике звезд» Рита познакомилась с молодым певцом Владом Соколовским. Через некоторое время они начали встречаться, затем сыграли пышную свадьбу, и в октябре 2017 года у них родилась дочь Мия. Это событие супруги подробно освещали в своем канале на YouTube – они щедро делились своей радостью, и подписчики наперебой поздравляли своих любимцев и желали им счастья. Казалось, у них идеальная семья – талантливые, красивые, влюбленные.
Тем неожиданнее весной 2018-го стала новость, которую сообщила Рита: они с Владом разводятся. Выяснилось, что все это время Соколовский изменял Рите, причем о его изменах знали их общие друзья, но скрывали это от Риты, что очень ее обидело. Имущество делили в суде, в итоге московская квартира была записана на Мию, а Рита Дакота потеряла долю в семейном бизнесе – сети гриль-баров «Жаровня».
Федор Белогай: свадьба в спортивном костюме
Рита Дакота на своей свадьбе с Федором. Фото: соцсети
После развода Рита некоторое время оставалась одна, но потом в ее жизни появился режиссер и клипмейкер Федор Белогай – они вместе работали над съемками клипов. Федор тоже пережил развод, но ему удалось завоевать сердце не только Риты, но и ее дочери. Весной 2023 года пара объявила о своей помолвке.
Рита буквально светилась от счастья, она написала несколько новых песен и посвятила их любимому. 24 мая они сыграли свадьбу, на которую оба приехали на самокатах. В качестве свадебного наряда молодые выбрали спортивные костюмы – Рита дополнила свой костюм белой фатой, которую ей подарили поклонники. Став женой Федора, певица сменила фамилию – теперь ее зовут Маргарита Белогай.
Концерты, новый альбом и духовные практики
Рита Дакота и Федор Белогай. Фото: соцсети
В 2022 году Рита Дакота намерена была дать концерты в 9 российских городах, кроме того, у нее в планах была поездка на Бали – там она собиралась отметить свой день рождения. Но в марте она была экстренно госпитализирована, так что часть планов, в том числе и Бали, пришлось отменить. К счастью, со здоровьем все наладилось, и уже в 2023-м Рита порадовала фанатов своим новым альбомом под названием Sat Nam, после чего отправилась в гастрольный тур.
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Рита Дакота с Федором Белогаем и дочкой Мией. Фото: соцсети
В последнее время Рита увлекается духовными практиками, некоторые песни она сочиняет во время медитаций. Вместе с мужем она создала проект «Медиториум» - желающие могут пройти курс по методике Белогая. Поклонники уверены, что их ждет еще много новых песен Риты Дакоты, - а возможно, и новости о пополнении в семье.