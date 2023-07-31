Предательство и долгий путь к счастью: как звезда «Фабрики звезд» Рита Дакота превратилась из «Золушки» в принцессу

Маргарита Герасимович (настоящее имя певицы) родилась 9 марта 1990 года в Минске. Ее детство нельзя назвать безоблачным – отец часто выпивал, в семье то и дело случались пьяные скандалы. Так продолжалось до тех пор, пока родители не развелись. Мама работала учительницей, дедушка получал пенсию, семья жила довольно бедно.

«Пойти и купить, к примеру, новый свитер – это был настоящий праздник. Мы могли его неделями выбирать, ходить по торговым центрам и рынкам. До сих пор помню каждую свою новую вещь в деталях, до каждого катышка», - вспоминала Рита в интервью.

Но бедность вовсе не мешала девочке чувствовать себя счастливой: у нее было много друзей, и в семье царила любовь и взаимопонимание. К тому же мама старалась ни в чем не ущемлять дочку.