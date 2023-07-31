«Какая гадость ваша заливная рыба!»: 6 советских фильмов, которым придали «изюминку» смешные импровизации

Одни режиссеры требуют точного заучивания текста роли, а другие поощряют актеров, вносящих в роль что-то свое. Иной раз неожиданная фраза, сказанная артистом, становится «изюминкой» фильма.
Скелет и Никулин
Фото: кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Когда снимали сцену погони на складе, во время перерыва, после восьми отснятых дублей, Юрий Никулин сунул палец в челюсти стоящему тут же скелету. Экспонат внезапно громко щелкнул челюстями, напугав окружающих. Никулин, мгновенно «включившись», открыл рот, беззвучно «крича» от ужаса. Потом оказалось, что оператор к тому моменту еще не успел выключить камеру, так что экспромт вошел в комедию – и стал одним из самых удачных моментов.
Огромный шприц Моргунова
Фото: кадр из фильма "Кавказская пленница"
Рассказывают, что Леонид Гайдай пообещал каждому, кто придумает смешную импровизацию, бутылку шампанского, и чемпионом стал Юрий Никулин, получивший в итоге аж 24 бутылки. Возможно, это просто актерская байка. Однако известно, что забавный эпизод с огромным шприцем, которым делали «прививку» Моргунову, придумал именно Никулин. В реальности, конечно, кололи не артиста – мягкую подушку, которую спрятали за ним.
«Семь раз мы снимали этот кусочек, я его боялся, как огня. Под табуреткой лежал Никулин, на руке у него была перчатка. Как только игла входила в подушку до упора, Никулин по команде Гайдая хватал её рукой и держал. Это он поворачивал шприц то влево, то вправо, словно он покачивается. А все думали, что Моргунову пронзили его толстый зад...», - рассказывал позднее Евгений Моргунов».
«Руссо туристо! Облико морале!»
Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
В этом фильме блистал Андрей Миронов: каждая сцена с ним – настоящий бурлеск и фейерверк юмора. Все помнят, как изысканно его герой Геша «отбрил» девушку легкого поведения на улице восточного городка:
«Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет! Руссо туристо! Облико морале! Ферштейн?»
Рассказывают, что эта фраза родилась у актера прямо на площадке, он произнес ее на одном дыхании, и именно этот эпизод вошел потом в фильм при окончательном монтаже.
«Извините, что помешал вам деньги прятать»
Фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"
Владимир Меньшов не имел ничего против импровизаций – ведь в его фильме снимались настоящие мэтры советского кино. Многие фразы действительно придумали артисты во время съемок, почти все перебранки между дядей Митей и бабой Шурой были чистым экспромтом, но самой «убойной» стала ехидно произнесенная дядей Митей фраза:
«Извините, что помешал вам деньги прятать».
Участники съемок позднее вспоминали, что режиссер Меньшов не мог сдержать хохота, когда это услышал.
«Джентльмены удачи» - зарядка со снежком
Фото: кадр из фильма "Джентльмены удачи"
Актерам нужно было раздеться до пояса, а на улице стоял мороз, повсюду – сугробы. Но режиссер требовал: сцена обтирания снегом на даче должна выглядеть натурально! Вицин и Крамаров договорились, что наотрез откажутся раздеваться, и снимались в спортивных штанах.
А Раднэр Муратов, который в тот день опоздал, не участвовал в их «заговоре» и ничего о нем не знал, поэтому влетел в кадр в одних плавках, нарушив «бойкот». В отместку Крамаров принялся натирать его снегом, Раднэр – орать, а потом заорал и Крамаров – на него напал со снегом уже Вицин. Результат получился таким остроумным, что его решено было оставить, и он стал одним из самых запоминающихся в фильме «Джентльмены удачи».
«Какая гадость эта ваша заливная рыба!»
Знаменитой фразы:
«Какая гадость эта ваша заливная рыба!» -
не было в сценарии. Ее произнес Юрий Яковлев – что называется, от души. В тот момент ему пришлось есть перед камерой особенно невкусное блюдо – настолько невкусное, что его передернуло от отвращения. По воспоминаниям артистов, после нескольких дублей приготовленная рыба действительно приобрела «душок», перестав быть свежей, так что реакция Яковлева была вполне оправданной.
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Его слова про «гадость» звучали очень искренне, выражение лица невозможно было сыграть лучше, поэтому Эльдар Рязанов включил эту импровизацию в картину «Ирония судьбы, или С легким паром!», а зрители то и дело цитируют Ипполита – героя Яковлева – если им не по душе какое-то блюдо.