«Какая гадость ваша заливная рыба!»: 6 советских фильмов, которым придали «изюминку» смешные импровизации

Актерам нужно было раздеться до пояса, а на улице стоял мороз, повсюду – сугробы. Но режиссер требовал: сцена обтирания снегом на даче должна выглядеть натурально! Вицин и Крамаров договорились, что наотрез откажутся раздеваться, и снимались в спортивных штанах.

А Раднэр Муратов, который в тот день опоздал, не участвовал в их «заговоре» и ничего о нем не знал, поэтому влетел в кадр в одних плавках, нарушив «бойкот». В отместку Крамаров принялся натирать его снегом, Раднэр – орать, а потом заорал и Крамаров – на него напал со снегом уже Вицин. Результат получился таким остроумным, что его решено было оставить, и он стал одним из самых запоминающихся в фильме «Джентльмены удачи».

«Какая гадость эта ваша заливная рыба!»

Знаменитой фразы:

«Какая гадость эта ваша заливная рыба!» -

не было в сценарии. Ее произнес Юрий Яковлев – что называется, от души. В тот момент ему пришлось есть перед камерой особенно невкусное блюдо – настолько невкусное, что его передернуло от отвращения. По воспоминаниям артистов, после нескольких дублей приготовленная рыба действительно приобрела «душок», перестав быть свежей, так что реакция Яковлева была вполне оправданной.

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Его слова про «гадость» звучали очень искренне, выражение лица невозможно было сыграть лучше, поэтому Эльдар Рязанов включил эту импровизацию в картину «Ирония судьбы, или С легким паром!», а зрители то и дело цитируют Ипполита – героя Яковлева – если им не по душе какое-то блюдо.

