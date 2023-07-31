Песни о боли и любви с верой в светлое будущее: жизнь и творчество рэпера Найтивыход

Кирилл Лермонтов. Фото: соцсети

Музыкант успел выпустить более 10 альбомов и посотрудничать с коллегами по цеху.

Биография певца

Музыкант Кирилл Лермонтов — король абстрактного хип-хопа. Как правило, своими текстами исполнители этого жанра погружают слушателей в мир, полный философских рассуждений о жизни и смерти, одиночества и депрессии. Треки молодого и талантливого певца, который скрывается под ником Найтивыход, не исключение.

Фанател от музыки с самого детства

Кирилл Лермонтов (как известно, это не настоящая фамилия исполнителя) родился 24 ноября 1996 года в Волгограде. В прошлом его папа состоял в сборной России по волейболу, завоевал серебро чемпионата Европы. Мама по образованию детский психолог. У рэпера есть младшая сестра Полина.

Диплом о высшем образовании парень так и не получил, бросив учебу на третьем году освоения профессии социолога. Вместо этого молодой человек углубился в музыку.

Кирилл в школьные годы. Фото: соцсети

Для продвижения творчества Кирилл взял звучную фамилию Лермонтов. Парень признавался, что выбрал именно эту фамилию для псевдонима, потому что она красивая и сочетается с его именем. При том, что его друзья в шутку советовали музыканту взять фамилию Есенин из-за копны светлых и кудрявых волос, как у поэта.

А вот у ника Найтивыход другая история происхождения. В 2017 году Кирилл очень увлекался эзотерикой. В одной книге о внутреннем сосредоточии постоянно использовалась фраза «найти выход». Она впала в сознание исполнителя и в итоге стала творческим псевдонимом.

Дискография исполнителя состоит из более 10 альбомов. Контент по стилистике совершенно разныпарень на протяжении своей пока еще небольшой биографии. 

Кирилл Лермонтов — независимый исполнитель, поэтому клипы приходится снимать в привычных локациях Волгограда на обычные фотоаппараты. Однако поклонники творчества Найтивыход утверждают, что так его музыка кажется более атмосферной и интеллектуальной.

Несколько лет назад для продвижения творчества парень взял фамилию русского поэта Михаила Лермонтова. Фото: соцсети

Личная жизнь исполнителя

К творчеству Найтивыход подтолкнула именно личная жизнь. В течение долгого времени Кирилл посвящал избраннице, которая так и не ответила взаимностью. 

С февраля 2019 года Кирилл встречается с другой девушкой. Ее соцсети пестрят фотографиями и видеозаписями с певцом. Девушка ласково называет Кирилла «мужем». Исполнитель не распространяется о своей личной жизни, но недвусмысленные подписи под фото говорят о том, что молодые люди недавно обручились.

При этом рэпер некоторое время назад говорил, что «самое лучшее — это гражданский брак». По его мнению, «жениться нужно, только если ребенок рождается, чтобы у него была твоя фамилия».

Тело Лермонтова украшают татуировки: надпись No Mercy (англ. «без пощады») на шее и киты на предплечьях. Может, есть и другие рисунки, однако на фотографиях они не видны из-под одежды.

В августе 2019 года в соцсетях певец написал, что страдает деперсонализацией. Это психическое расстройство, при котором человек воспринимает совершаемые собой действия как бы со стороны. 

Кирилл Лермонтов со своей девушкой. Фото: соцсети

Исполнитель сейчас

В 2019 году Найтивыход на месяц отправился в Remission Tour. Маршрут пролегал по 12 городам России, а дебютный концерт исполнитель дал в столице Беларуси — Минске. До тура Кирилл Лермонтов обещал пополнить дискографию новым альбомом. Одну из песен рэпер записал с музыкантом Katano Beat.

В качестве досуга Кирилл недавно рекомендовал всем и каждому больше внимания уделять чтению, сам музыкант читать любит давно и много. Любимыми книгами музыкант называет «Преступление и наказание» Достоевского и «Триумфальную арку» Ремарка.

Лермонтов к настоящему времени выпустил более десяти альбомов . Фото: соцсети

Сейчас рэпер продолжает выпускать треки, также он ведет аккаунты в соцсетях и выкладывает фото и видео со съемок клипов. В комментариях к постам поклонники всегда тепло общаются между собой и поддерживают творческие порывы кумира.

Читайте также