Песни о боли и любви с верой в светлое будущее: жизнь и творчество рэпера Найтивыход

Биография певца
Музыкант Кирилл Лермонтов — король абстрактного хип-хопа. Как правило, своими текстами исполнители этого жанра погружают слушателей в мир, полный философских рассуждений о жизни и смерти, одиночества и депрессии. Треки молодого и талантливого певца, который скрывается под ником Найтивыход, не исключение.
Фанател от музыки с самого детства
Кирилл Лермонтов (как известно, это не настоящая фамилия исполнителя) родился 24 ноября 1996 года в Волгограде. В прошлом его папа состоял в сборной России по волейболу, завоевал серебро чемпионата Европы. Мама по образованию детский психолог. У рэпера есть младшая сестра Полина.
Диплом о высшем образовании парень так и не получил, бросив учебу на третьем году освоения профессии социолога. Вместо этого молодой человек углубился в музыку.
Кирилл в школьные годы. Фото: соцсети
Для продвижения творчества Кирилл взял звучную фамилию Лермонтов. Парень признавался, что выбрал именно эту фамилию для псевдонима, потому что она красивая и сочетается с его именем. При том, что его друзья в шутку советовали музыканту взять фамилию Есенин из-за копны светлых и кудрявых волос, как у поэта.
А вот у ника Найтивыход другая история происхождения. В 2017 году Кирилл очень увлекался эзотерикой. В одной книге о внутреннем сосредоточии постоянно использовалась фраза «найти выход». Она впала в сознание исполнителя и в итоге стала творческим псевдонимом.
Дискография исполнителя состоит из более 10 альбомов. Контент по стилистике совершенно разныпарень на протяжении своей пока еще небольшой биографии.
Кирилл Лермонтов — независимый исполнитель, поэтому клипы приходится снимать в привычных локациях Волгограда на обычные фотоаппараты. Однако поклонники творчества Найтивыход утверждают, что так его музыка кажется более атмосферной и интеллектуальной.
Несколько лет назад для продвижения творчества парень взял фамилию русского поэта Михаила Лермонтова. Фото: соцсети
Личная жизнь исполнителя
К творчеству Найтивыход подтолкнула именно личная жизнь. В течение долгого времени Кирилл посвящал избраннице, которая так и не ответила взаимностью.
С февраля 2019 года Кирилл встречается с другой девушкой. Ее соцсети пестрят фотографиями и видеозаписями с певцом. Девушка ласково называет Кирилла «мужем». Исполнитель не распространяется о своей личной жизни, но недвусмысленные подписи под фото говорят о том, что молодые люди недавно обручились.
При этом рэпер некоторое время назад говорил, что «самое лучшее — это гражданский брак». По его мнению, «жениться нужно, только если ребенок рождается, чтобы у него была твоя фамилия».
Тело Лермонтова украшают татуировки: надпись No Mercy (англ. «без пощады») на шее и киты на предплечьях. Может, есть и другие рисунки, однако на фотографиях они не видны из-под одежды.
В августе 2019 года в соцсетях певец написал, что страдает деперсонализацией. Это психическое расстройство, при котором человек воспринимает совершаемые собой действия как бы со стороны.
Кирилл Лермонтов со своей девушкой. Фото: соцсети
Исполнитель сейчас
В 2019 году Найтивыход на месяц отправился в Remission Tour. Маршрут пролегал по 12 городам России, а дебютный концерт исполнитель дал в столице Беларуси — Минске. До тура Кирилл Лермонтов обещал пополнить дискографию новым альбомом. Одну из песен рэпер записал с музыкантом Katano Beat.
В качестве досуга Кирилл недавно рекомендовал всем и каждому больше внимания уделять чтению, сам музыкант читать любит давно и много. Любимыми книгами музыкант называет «Преступление и наказание» Достоевского и «Триумфальную арку» Ремарка.
Лермонтов к настоящему времени выпустил более десяти альбомов . Фото: соцсети
Сейчас рэпер продолжает выпускать треки, также он ведет аккаунты в соцсетях и выкладывает фото и видео со съемок клипов. В комментариях к постам поклонники всегда тепло общаются между собой и поддерживают творческие порывы кумира.