Песни о боли и любви с верой в светлое будущее: жизнь и творчество рэпера Найтивыход

Биография певца

Музыкант Кирилл Лермонтов — король абстрактного хип-хопа. Как правило, своими текстами исполнители этого жанра погружают слушателей в мир, полный философских рассуждений о жизни и смерти, одиночества и депрессии. Треки молодого и талантливого певца, который скрывается под ником Найтивыход, не исключение.

Фанател от музыки с самого детства

Кирилл Лермонтов (как известно, это не настоящая фамилия исполнителя) родился 24 ноября 1996 года в Волгограде. В прошлом его папа состоял в сборной России по волейболу, завоевал серебро чемпионата Европы. Мама по образованию детский психолог. У рэпера есть младшая сестра Полина.

Диплом о высшем образовании парень так и не получил, бросив учебу на третьем году освоения профессии социолога. Вместо этого молодой человек углубился в музыку.