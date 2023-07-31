Актриса взрослого кино, художница и литературовед: что известно о блогере Любови Бушуевой

Биография звезды
Россиянка Любовь Бушуева или Лола Тейлор — знаменитая актриса кино для взрослых, которая никогда не скрывала свой род деятельности. Впоследствии Люба называла себя художником, писателем и блогером, заявив, что распрощалась с прежней профессией и намерена найти себя в другом деле. Однако позже она все-таки вернулась в ту сферу, от которой, по ее собственному признанию, получает наибольшее удовольствие.
Поклонница Набокова из Сибири
Любовь Бушуева родилась 11 декабря 1992 года в городе Ишиме Тюменской области. Здесь прошли ее детство и юные годы. Она закончила техникум, а после этого устроилась работать в библиотеку. Тогда девушка успевала читать Федора Достоевского и Александра Дюма, получилось прочесть и Владимира Набокова. Псевдоним вдохновлен персонажем его романа «Лолита».
Маленькая Люба (справа) со своей подругой. Фото: соцсети
Любовь признавалась, что в начале размеренная жизнь в тихом Ишиме ее устраивала. Однако спустя некоторое время девушка перебралась в Краснотурьинск, чтобы помогать всерьез заболевшей бабушке. Здесь Бушуева работала в салоне оптики, а после решила переехать в Екатеринбург.
Девушка освоила профессию массажистки, в чем преуспела, но затем ее стало привлекать кино для взрослых. И хотя в массажном салоне Любовь зарабатывала прилично, она решила сменить работу. Бушуева называет себя ценителем жанра и хорошо в нем разбирается. Именно самореализацию Лола называет главным мотивом, поскольку признается, что большие деньги на съемках ей заработать так не удалось.
Узнав о новой работе внучки, дедушка и бабушка смирились. Отец попросил дочь слишком не афишировать тело в Интернете, чтобы ему не приходилось оправдываться перед знакомыми.
Бушуева признавалась, что является ценителем жанра. Фото: соцсети
Влюбленность в профессию и любовь к искусству
Массаж приносил Любе больший доход, чем съемки в кино. Однако она не останавливалась. На съемки она летала в Европу, причем перелеты оплачивала самостоятельно. За год у нее выпадало около 300 съемочных дней.
Тейлор интенсивно пополняла фильмографию, не стесняясь своей профессии и раскрывая подробности биографии в интервью.
В 2015 года Бушуева заявила о планах стать художницей и устроила выставку картин в Екатеринбурге. На занятия живописью ее вдохновил пример Винсента Ван Гога, полотна которого она видела в Амстердаме. В ее коллекции уже десятки картин, написанных акрилом.
Что касается индустрии фильмов для взрослых — актриса на время оставила на время эту профессию, решив максимально реализоваться в другом амплуа.
В 2015 году Бушуева заявила, что хочет попробовать себя в искусстве. Фото: соцсети
Личная жизнь звезды
Любовь любит рассказывать о личной жизни. Она успела побывать замужем, но развелась с мужем после того, как тот избил ее и спустил с лестницы. С тех пор Бушуева не мечтает о замужестве. О детях актриса не думает, считая себя неспособной заботиться о ком-то, при этом нежно любит племянницу Таню и берет ее с собой в отпуск.
Знаменитость не оставляет попыток познакомиться с «прекрасным принцем», но не все они заканчиваются удачно.
К слову, Люба охотно дает интервью СМИ и блогерам, например, Марку Булаху, который снял выпуск про нее и Пашу Техника. А в 2019 году она устроила скандал в Сети, обвинив певца Jah Khalib в том, что тот намеревался бесплатно воспользоваться ее услугами. Однако спустя некоторое время актриса призналась, что погорячилась.
В биографии Тейлор было место и для известного телевизионного шоу «Давай поженимся!». В Сети появилось интервью, где она рассказала о кастинге и поделилась мыслями насчет предполагаемого будущего мужа. Девушка призналась, что сможет полюбить человека, который обожает путешествовать.
Любовь Бушуева и Паша Техник. Фото: соцсети
Бушуева сейчас
В августе 2021 года блондинка обрадовала поклонников возвращением в соцсетях. Любовь даже опубликовала видеоролик с первого дня съемок в Будапеште, где поделилась впечатлениями от процесса.
В мае прошлого года она участвовала в бое Epic Fighting Championship, где сражалась с коллегой Еленой Берковой. Во втором раунде Бушуева попросила прекратить бой, отметив, что противница оказалась слишком сильной для нее.
Бушуева призналась, что любит путешествовать в свободное от съемок время. Фото: соцсети