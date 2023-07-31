Актриса взрослого кино, художница и литературовед: что известно о блогере Любови Бушуевой

Биография звезды

Россиянка Любовь Бушуева или Лола Тейлор — знаменитая актриса кино для взрослых, которая никогда не скрывала свой род деятельности. Впоследствии Люба называла себя художником, писателем и блогером, заявив, что распрощалась с прежней профессией и намерена найти себя в другом деле. Однако позже она все-таки вернулась в ту сферу, от которой, по ее собственному признанию, получает наибольшее удовольствие.

Поклонница Набокова из Сибири

Любовь Бушуева родилась 11 декабря 1992 года в городе Ишиме Тюменской области. Здесь прошли ее детство и юные годы. Она закончила техникум, а после этого устроилась работать в библиотеку. Тогда девушка успевала читать Федора Достоевского и Александра Дюма, получилось прочесть и Владимира Набокова. Псевдоним вдохновлен персонажем его романа «Лолита».