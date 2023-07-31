Все девушки Влада Соколовского: кто разрушил его «идеальный брак» с Ритой Дакотой

Всеволод Соколовский (именно так звучит настоящее имя артиста, Влад – производное от полного имени) родился 24 сентября 1991 года в Москве. Его мама, Ирина Всеволодовна, в прошлом – артистка цирка, позднее она стала режиссером-постановщиком. Отец, Андрей Александрович, - известный хореограф.

С раннего детства Всеволод рос в творческой атмосфере. В три года он вышел на сцену с Филиппом Киркоровым – чтобы спеть с ним «Зайка моя». Эту же песню мальчик исполнил на «Утренней звезде», когда ему было 5 лет. Все детство и юность Соколовский занимался танцами и вокалом. Его приняли в балет «Тодес». Словом, юноша буквально «купался» в мире шоу-бизнеса. Однако это не помешало ему получить образование: он окончил МГИМО.



«Фабрика звезд» и дуэт «БиС»

