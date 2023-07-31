Все девушки Влада Соколовского: кто разрушил его «идеальный брак» с Ритой Дакотой

Влад Соколовский разочаровал поклонников, когда стало известно о его разводе с Ритой Дакотой. Ведь все считали их брак идеальным – и вдруг выяснилось, что артист крутил романы с другими девушками, несмотря на то что в семье у него подрастала дочь.
Спел «Зайка моя» с Киркоровым
Влад Соколовский в детстве. Фото: кадр выступления с Филиппом Киркоровым
Всеволод Соколовский (именно так звучит настоящее имя артиста, Влад – производное от полного имени) родился 24 сентября 1991 года в Москве. Его мама, Ирина Всеволодовна, в прошлом – артистка цирка, позднее она стала режиссером-постановщиком. Отец, Андрей Александрович, - известный хореограф.
С раннего детства Всеволод рос в творческой атмосфере. В три года он вышел на сцену с Филиппом Киркоровым – чтобы спеть с ним «Зайка моя». Эту же песню мальчик исполнил на «Утренней звезде», когда ему было 5 лет. Все детство и юность Соколовский занимался танцами и вокалом. Его приняли в балет «Тодес». Словом, юноша буквально «купался» в мире шоу-бизнеса. Однако это не помешало ему получить образование: он окончил МГИМО.
«Фабрика звезд» и дуэт «БиС»
Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев - дуэт "БиС". Фото: соцсети
Владу не было и 16 лет, когда он пришел на шоу «Фабрика звезд 7». Парень был уверен в собственном таланте. И эта уверенность не подвела: он блестяще прошел кастинг и стал участником шоу – причем самым популярным среди зрителей. Обаятельного певца несколько раз признавали лучшим «фабрикантом» по версии зрителей, он постоянно выигрывал зрительские голосования.
Вместе с Дмитрием Бикбаевым Влад Соколовский составил дуэт «БиС», и ребята заняли третье место на шоу. В конце 2007 года «БиС» записал несколько хитов, которые заняли верхние строчки рейтингов. Вышел их альбом «Двуполярный мир». Казалось, у этого дуэта впереди еще много удач. Но в 2009-м Соколовский заявил о распаде группы и о начале своей сольной карьеры
Сольная карьера Влада Соколовского
Влад Соколовский в юности. Фото: соцсети
В том же 2009-м журнал YES! назвал Соколовского лучшим певцом года – он выпустил несколько ярких хитов. Спустя год на шоу «Достояние Республики» Влад исполнил песню «Девчонка-девчоночка» в новой аранжировке, которая очень понравилась герою программы – автору композиции Игорю Матвиенко.
В 2011-м Влад стал участником шоу «Фабрика звезд. Возвращение» и вышел в финал, одновременно поклонники могли видеть его на другом шоу – «Жестокие игры». Некоторое время певец работал с Яной Рудковской и Димой Биланом, но потом решил строить карьеру без продюсеров. Вскоре появились новые песни в его исполнении – «Новый день», «Вслед за ветрами», «Мир сошел с ума»…
Влад Соколовский в клипе "Мир сошел с ума". Фото: кадр из клипа
Большое внимание Влад уделяет совместным проектам с юными артистами. Он организовал мастер-классы для детей, желающих заниматься вокалом, периодически участвует в фестивале «Детская Новая волна». В его сольный альбом «Осколки души» в 2013 году вошли такие песни, как «Ливни», «Без тебя», «Все возможно».
С тех пор вышло еще несколько дисков Соколовского, он довольно часто радует поклонников новыми композициями, участвует в телешоу. Кроме того, артист ведет блог на YouTube, в котором рассказывает о своих путешествиях, кулинарных достижениях и представляет новые песни. В 2022 году зрители могли видеть Соколовского на шоу «Звезды в Африке», однако вскоре артист покинул площадку, объяснив, что для продолжения ему не хватило мотивации.
Роли в сериалах
Влад Соколовский. Фото: кадр из сериала "Кровавая барыня"
Впервые Соколовский снялся в кино, когда ему не было и трех лет: это был эпизод фильма «Афера, музыка, любовь». В 2017 году он появился на экране в ситкоме «Универ. Новая общага», сыграв телеведущего Артема Реброва. Год спустя Влад принял участие в сериале «Кровавая барыня» - ему досталась роль Николая Тютчева, деда великого русского поэта Федора Тютчева. Позднее на экраны вышел сериал «Незнакомка в зеркале» с его участием.
Начал зарабатывать в 14 лет
Влад Соколовский с отцом. Фото: соцсети
Влад Соколовский рассказывал, что начал зарабатывать еще подростком – у его родителей тогда наступили серьезные финансовые затруднения:
«Мне было 14 лет, я два года жил один, тут пришлось включаться, пришлось думать, потому что на тот момент мне было 15–16 лет».
Именно в тот период он пришел на «Фабрику звезд», и с тех пор благодаря своей популярности не знает недостатка в средствах. Помимо дохода от дисков, концертов и корпоративов, хорошую прибыль приносит Владу канал на YouTube.
Романы и слухи
Дария Гарнизова. Фото: соцсети
Красивый стройный парень (Влад весит 70 кг при росте 178 см) всегда пользовался вниманием со стороны девушек. Во время его участия в «Фабрике звезд» СМИ пристально следили за развитием романа между Владом и молодой певицей Юлией Паршутой. Правда, финал шоу поставил точку в их отношениях, и многие засомневались: может быть, вся эта романтика была лишь продуманным ходом для привлечения внимания?
Три года Влад встречался со студенткой МГИМО Дарией Гарнизовой, но оба тщательно скрывали свои отношения. Ходили слухи о романе Влада с известным модельером Кирой Пластининой. Впрочем, оба уверяют, что они просто друзья детства.
Рита Дакота и дочь
Влад Соколовский и Рита Дакота. Фото: соцсети
На той же «Фабрике звезд» Влад познакомился с Ритой Дакотой, однако серьезные отношения между ними возникли несколько лет спустя. Летом 2015 года они поженились, устроив роскошную свадьбу в стиле ретро. В октябре 2017-го у супругов родилась дочь, которой дали красивое имя Мия.
Свадьба Влада Соколовского и Риты Дакоты. Фото: Global Look Press
Поклонники радовались за пару, и никто не ожидал, что пройдет меньше года – и они объявят о своем расставании. Рита сообщила, что не может простить Владу множества измен, о которых знали их общие друзья, но скрывали это от нее. Имущество делили через суд.
Влад Соколовский с дочкой Мией. Фото: соцсети
Поговаривали о романах любвеобильного певца с Мари Краймбрери, Катей Жужей, блогером Марьяной Ро… пару месяцев после развода Соколовский встречался с певицей и моделью Натальей Сульяновой.
Ангелина Суркова и сын
Влад Соколовский и Ангелина Суркова. Фото: соцсети
А в 2020 году поклонники узнали: Влад улетел на Бали с новой девушкой – Ангелиной Сурковой. В марте 2022-го Ангелина родила сына Дэвида. Судя по фото и видео в блоге Влада, между влюбленными царит полная идиллия, чему очень рады поклонники певца.
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Роль в новом сериале
Имя Влада Соколовского продолжает часто появляться в светской хронике: и он, и его избранница постоянно посещают мероприятия и попадают под прицел фотокамер. Певец продолжает строить сольную карьеру. Соколовский, кроме того, продолжает актерскую карьеру: он принял предложение сыграть в российской версии популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Так что скоро поклонники артиста смогут увидеть его в роли покорителя женских сердец – надо сказать, это амплуа Соколовскому очень к лицу!