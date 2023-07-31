Юмористка, журналистка и просто красавица: Анна Неделько — женщина-кошка из КВН

Анна Неделько начинала в КВН, но затем смогла реализовать себя как актриса, певица, телеведущая и журналистка. Эффектная брюнетка знает, как себя подать, но при этом не считает внешность своим главным достоинством.
Музыка и КВН
Анна родилась 3 октября 1988 года в Мурманске. С малых лет она занималась в музыкальной и художественной школах, а также в детской театральной студии.
Но студенческие годы девушки прошли в Мурманском государственном техническом университете за изучением экономики и юриспруденции. Первую специальность она получила в 2011 году, вторую – в 2012-м. Оба факультета окончила с отличием. При этом еще с первого курса увлеклась КВН.
Анна Неделько в детстве. Фото: соцсети
По воспоминаниям Неделько, изначально она совсем не интересовалась этой игрой и не любила ее. Но, придя на сборы женской команды вуза «ОднаКо», увидела, что там нужны актерские данные, которыми она обладала, и решила попробовать себя.
После двух лет выступлений в своем первом коллективе Анна собрала новую команду со сложным названием «Все Божьи Дети Могут Танцевать», которая через четыре года переименовалась в «Сборную Мурманска» и пробилась в Высшую лигу КВН.
Попутно девушка работала в банке и пыталась развиваться как певица. В 2009 году она вошла в состав мурманской рок-группы IsTerra, ставшей довольно известной в Заполярье. В 2010-м коллектив записал альбом InDigo. Всего в их репертуаре более 20 собственных песен.
Чтобы стать известными на всю страну, музыканты переехали в Москву, но так и не смогли раскрутиться в столице. По словам Анны, группа не распалась, но находится в замороженном состоянии.
В 2014 году «Сборная города Мурманска» дошла до финала Высшей лиги. Это был мужской коллектив, женскую часть которого представляла одна лишь Анна. На ее плечах лежала подготовка музыкальных номеров, но и актерским талантом девушка тоже блеснула.
Внимание зрителей также привлекали ее яркая внешность и завидная фигура. За эти данные «Комсомольская правда» нарекла Неделько одной из самых красивых кавээнщиц в истории. Многие запомнили ее выходы на сцену КВН в костюме Женщины-кошки и в красном бикини.
Со «Сборной Мурманска» Анна отыграла три сезона. В 2021-м артистка присоединилась к новой команде «Неудержимый Джо», которая в этом же году одержала победу в Высшей лиге КВН.
Тележурналистика
В 2017 году в жизни Анны Неделько начался новый этап: она пришла работать в телеканал Russia Today. В соавторстве с журналистом Павлом Селиным девушка представила проект «Испытано на себе: будни армейской службы» – документальный сериал, посвященный развенчанию мифов об армии.
В одном выпуске Анна и Павел побывали за полярным кругом, где познакомились с нюансами арктической военной службы. За время съемок проекта кавээнщица научилась стрелять, вставать по тревоге, выполнять марш-броски и убирать казарму.
В том же году в качестве спецкора новостного агентства Sputnik Анна работала на конкурсе «Ты супер! Танцы», где участвовали дети, оставшиеся без семьи. Девушке пришлось общаться с юными конкурсантами и гостями проекта за кулисами.
Весной 2018-го от агентства Sputnik она приняла участие в проекте «Наивные путешественники. Вне игры», посвященном проведению чемпионата мира по футболу в России. Команда телеведущих побывала в 11 городах, знакомя зрителей с новыми стадионами. Анна также брала интервью у специальных гостей передачи и футболистов.
Анна Неделько в футбольной теме. Фото: соцсети
В августе Неделько стала соведущей телепроекта «Немодные» в паре с Арменом Гаспаряном. Затем продолжила сотрудничество с конкурсом «Ты супер!».
Во время пандемии ей пришлось ненадолго оставить тележурналистику. Однако вместе с коллегами по Russia Today она успела снять цикл передач о Китае.
Также Анна является продюсером в продюсерском центре «Простые вещи».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Фигура Анны Неделько. Фото: соцсети
Личная жизнь
К 34 годам мужем и детьми Анна еще не обзавелась. В одном интервью она пошутила, что выйти замуж предлагали только в соцсетях. Впрочем, иногда на ее страничке проскакивают фото с букетами роз, а значит, поклонники все же имеются.
Неделько заботится о фигуре, регулярно посещая тренажерный зал. Привлекательная кавээнщица не стесняется выставлять фото в купальниках и без макияжа.
Кстати, в 2018 году вышел футбольный сериал «Большая игра», в котором она сыграла гламурную кису.