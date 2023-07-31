Юмористка, журналистка и просто красавица: Анна Неделько — женщина-кошка из КВН

Анна Неделько начинала в КВН, но затем смогла реализовать себя как актриса, певица, телеведущая и журналистка. Эффектная брюнетка знает, как себя подать, но при этом не считает внешность своим главным достоинством.

Музыка и КВН

Анна родилась 3 октября 1988 года в Мурманске. С малых лет она занималась в музыкальной и художественной школах, а также в детской театральной студии.

Но студенческие годы девушки прошли в Мурманском государственном техническом университете за изучением экономики и юриспруденции. Первую специальность она получила в 2011 году, вторую – в 2012-м. Оба факультета окончила с отличием. При этом еще с первого курса увлеклась КВН.