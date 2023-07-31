Певец, комик, путешественник: шоумен Коля Серга и его путь успеха

Коля Серга — известный шоумен. Он и певец, и юморист, и телеведущий, и бизнесмен. У талантливого и энергичного артиста спорятся любые начинания в шоу-бизнесе и вне его.
Детство и начало карьеры
Николай родился 23 марта 1989 года в городе Черкассы. Отец был военным, мама – школьным учителем математики. Позже семья переехала в Одессу, где будущий шоумен зарядился колоритным местным юмором и позитивом.
Однако в детстве у Коли была другая страсть – боевики 90-х. Насмотревшись их, он сам хотел стать каратистом. У мальчика даже была мечта превратиться в Жана-Клода Ван Дама. Причем не достичь славы культового актера, а именно стать им самим.
За свою активность Серга (это настоящая фамилия артиста) получил детское прозвище Звереныш. Но это увлечение благотворно повлияло на юношу. Он стал заниматься акробатикой и тайским боксом, что отлично сказалось на его фигуре и физической форме.
Еще в школе Коля начал проявлять творческие способности, участвуя в самодеятельности. И предпринимательская жилка в нем тоже рано проснулась: парень додумался покупать на оптовых рынках DVD-диски с кино и музыкой и продавать их сверстникам с наценкой.
Коля Серга. Фото: Global Look Press
Окончив школу в 2006 году, Серга поступил в Одесский государственный экологический университет на менеджера по управлению персоналом. Но по профессии затем не работал, так как в студенческие годы увлекся игрой в КВН.
Сначала Николай присоединился к юмористическому квартету «Смехом наружу», потом понял, что способен на большее, и создал команду «И многие другие», состоявшую из него одного. Талантливого молодого юмориста заметили в клубе Comedy Club Odessa Style и пригласили писать шутки.
Но Серга не хотел отсиживаться в сценаристах, он поставил себе цель стать полноценным резидентом и два месяца каждый четверг приходил на пробы. Первые выступления перед мастерами сцены были непростыми, но упорство Николая взяло верх. Уже скоро его взяли в одесский Comedy Club, а затем и в общеукраинский, который транслировался по ТВ.
Став известным на Украине комиком уже в 19 лет, парень решил не мелочиться и поехал покорять Москву. Там он принял участие в стендап-шоу «Смех без правил», где выступал под псевдонимом Тренер Коля. Победив, молодой артист перешел в юмористический проект «Убойная лига».
Коля Серга и Александр Ревва. Фото: соцсети
Музыкальная карьера
Осваивая юмор, Серга открыл в себе и певческий талант. Сначала в формате пародий на звезд эстрады, затем у комика появились собственные песни. В 2009 году парень попал на украинскую «Фабрику звезд – 3», причем случайно.
Коля пришел на кастинг только чтобы поддержать подругу. Сидя в толпе людей, ожидающих своего выступления, парень от скуки сочинил веселую песенку и стал ее петь. На харизматичного молодого человека обратили внимание не только окружающие, но и операторы проекта. Члены жюри тоже заметили певца и оформили его в участники.
В итоге Серга занял третье место в телеконкурсе, покорив зрителей своим умением импровизировать и нетривиальными творческими решениями. Тогда же у него появился первый хит «Ду-ду-ду».
А в 2011 году артист уже представлял Украину на фестивале «Новая волна» в Юрмале со своим самоироничным музыкальным проектом «The Коля Серга». После этого его популярность еще выросла. Новый хит «Иди в Ж на ПМЖ» стал интернет-мемом, затем появились песни «Анастасия», «Попы замужних женщин», «Про настоящих мужчин».
Хит «Мокасины» вошел в саундтрек фильма Кирилла Козлова «Остров везения». Серга показал, что он не только юмористический певец, выпустив романтические клипы «Такие тайны» и «Тому, кто тебя поцелует потом».
Далее группа сократила название до короткого «The Коля». В ноябре 2013 года у нее состоялся первый сольный концерт в киевском клубе Caribbean Club. Выступление вызвало большой ажиотаж в украинских СМИ.
Став поп-звездой, Серга не раз эпатировал публику. Однажды он явился вручении премии Yuna с загипсованной рукой с нарисованным на гипсе лайком из социальной сети, а в качестве бандажа использовался бюстгальтер. А на ногах певца красовались яркие легинсы с цветочным принтом.
Коля Серга. Фото: соцсети
В 2015 году группа «The Коля» появилась в эфире канала «Россия 1» в шоу «Главная сцена». Музыканты поразили судей ярким выступлением, их наставником стал Виктор Дробыш. В итоге Николай дошел до четвертьфинала проекта, о чем он не мог и мечтать, понимая, что его творчество для телевидения – «не формат».
После этого Серга поступил в Школу кино на продюсерский факультет. Помимо музыки, он стал придумывать идеи для рекламы и пиар-компаний.
В 2017 году Коля появился на накале MTV в передаче Hype Meisters. В этом шоу он выступил защитником телевидения, а его оппонент Юра Музыченко защищал Интернет. Участники проекта выполняли необычные конкурсные задания в борьбе за звание «Мистер хайп».
Во время пандемии 2020-го Серга выпустил песню «Танцуем дома». Новые релизы артиста продолжают выходить на его YouTube-канале, как, например, трек «Иностранец». В одном из интервью исполнитель заявил, что собирается выпустить одноименную книгу, которую писал семь лет.
Коля Серга и Катя Варнава на съемках «Орел и решка». Фото: соцсети
В начале 2022 года артист представил свою новую группу «Вселеннопленные» и ее дебютный альбом «Болит воображение», в записи которого принимали участие классические музыканты. На этой волне Николай собирался дать концерт с симфоническим оркестром.
«Орел и решка»
Огромную долю популярности Николаю принесло тревел-шоу «Орел и решка». В 2013 году он прошел кастинг на роль ведущего и попал в сезон с подзаголовком «На краю света». Его партнершей стала блогер Регина Тодоренко. Соведущие сняли репортажи в Танзании, Японии, Палау, Австралии и других уголках земного шара.
Вышло так, что Серга в этой роли заменил Андрея Беднякова, который вел передачу предыдущие шесть сезонов, и поначалу зрители программы неохотно приняли нового ведущего. Но со временем обладатель фирменного одесского юмора завоевал симпатии аудитории.
Однако, проработав телепутешественником семь месяцев, Коля ушел из проекта, сославшись на то, что у него не остается времени на музыку. Далее его сменил режиссер Евгений Синельников.
В 2015 году вышел юбилейный, десятый сезон «Орла и решки», в котором появились все ведущие передачи, в том числе и Серга. В 2017-м певец вернулся на экран в спецвыпуске «Орел и решка. Звезды», его партнершей стала Екатерина Варнава. Пара отдохнула в Дурбане (ЮАР), причем мужчине досталась золотая карта и номер в дорогом отеле.
Побывав на сафари и посмотрев вблизи на акул, через пару месяцев Коля вновь заключил контракт на участие в целом сезоне шоу. Новой коллегой музыканта стала российская актриса и блогер Маша Гамаюн. Первое время у соведущих не получалось наладить контакт, но затем они сработались.
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В 2018-2019 годах Серга снова появился в «Орле и решке», в трех «Морских сезонах». В паре с Алиной Астровской, с которой он познакомился еще на «Фабрике звезд», мужчина побывал в Болгарии, Черногории, США, Латвии и других странах. Также Николай вел несколько спецвыпусков «По морям» с Клавой Кокой.
Коля Серга. Фото: соцсети
Личная жизнь
О своих возлюбленных Николай предпочитает не распространяться и часто отшучивается на прямые вопросы представителей прессы. Журналисты узнали, что у звезды были длительные отношения с девушкой по имени Анна (по другим данным – Юлия), но затем пара распалась.
В 2018 года в СМИ прошла информация, что артист встречается с моделью из Киева Лизой Мохорт, но сам шоумен никак это не прокомментировал. Девушка снималась за границей и тоже развивала певческий талант. Она участвовала в проекте «Песни» на канале ТНТ. В первых двух турах исполнила композиции Коли Серги «Мокасины» и «Красивый поворот», а затем спела его хит «Столица».
Высокий и подтянутый Николай (рост – 185 см, вес – 75 кг) периодически радует своих поклонниц фотографиями своего оголенного торса в социальной сети. Тело мужчины украшено множеством татуировок.
Коля Серга. Фото: соцсети