Певец, комик, путешественник: шоумен Коля Серга и его путь успеха

Коля Серга — известный шоумен. Он и певец, и юморист, и телеведущий, и бизнесмен. У талантливого и энергичного артиста спорятся любые начинания в шоу-бизнесе и вне его.

Детство и начало карьеры

Николай родился 23 марта 1989 года в городе Черкассы. Отец был военным, мама – школьным учителем математики. Позже семья переехала в Одессу, где будущий шоумен зарядился колоритным местным юмором и позитивом.

Однако в детстве у Коли была другая страсть – боевики 90-х. Насмотревшись их, он сам хотел стать каратистом. У мальчика даже была мечта превратиться в Жана-Клода Ван Дама. Причем не достичь славы культового актера, а именно стать им самим.

За свою активность Серга (это настоящая фамилия артиста) получил детское прозвище Звереныш. Но это увлечение благотворно повлияло на юношу. Он стал заниматься акробатикой и тайским боксом, что отлично сказалось на его фигуре и физической форме.

Еще в школе Коля начал проявлять творческие способности, участвуя в самодеятельности. И предпринимательская жилка в нем тоже рано проснулась: парень додумался покупать на оптовых рынках DVD-диски с кино и музыкой и продавать их сверстникам с наценкой.