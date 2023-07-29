Казино, блокировки и избитая модель: чем известен скандальный блогер Mellstroy

Блогер Mellstroy нашел способ зарабатывать в Интернете, чтобы вырваться из нищеты и помочь родителям. Для этого он использовал провокационный и предосудительный контент. В итоге скандальная блогерская жизнь привела молодого человека в «Москва-Сити» и на скамью подсудимых.
Трудное детство
Андрей Бурим (настоящее имя блогера) родился 15 декабря 1998 года в белорусском Гомеле. Его отец работал слесарем на заводе, мать трудилась продавцом в киоске. Денег в семье постоянно не хватало, и юноша был вынужден донашивать одежду за старшим братом.
В школьные годы, помимо бокса, парень увлекся популярной компьютерной игрой Minecraft. Сначала Андрей тратил на нее свои карманные деньги, а затем придумал, как заработать на знаменитой «песочнице». Юный предприниматель запустил собственный игровой сервер и стал в поте лица трудиться, чтобы разрекламировать его.
Он создал несколько аккаунтов «ВКонтакте» и от разных имен оставлял комментарии со ссылкой на сервер во всех группах, посвященных игре. В день на это занятие уходило около шести часов, но в конце концов маленький бизнес школьника начал приносить прибыль.
Mellstroy в детстве и юности. Фото: Global Look Press
Через какое-то время Буриму надоел Minecraft, и он переключился на Dota-2. В этой игре юноша тоже нашел способ зарабатывать – торговлей виртуальными предметами среди геймеров. Но потом и это дело наскучило парню, и он временно ушел из Интернета.
В одном из интервью Андрей вспоминал, что в школьные годы встречался с девушкой, из-за которой ввязался в драку и получил сотрясение мозга. И якобы именно тогда, лежа в больнице, он задумался о том, чтобы стать YouTube-блогером.
Карьера блогера
Возращение Андрея в Сеть ознаменовалось созданием для YouTube-канала видео с разоблачением популярного игрока в Minecraft. Ролик набрал около 30 тысяч просмотров, после чего парень решил снимать стримы под ником Mellstroy, периодически монтируя компрометирующие ролики про различных звезд Интернета.
Но набрать подписчиков начинающему блогеру удалось, только когда он начал вести эфиры, в которых просил девушек раздеться в обмен на подписки и лайки. Однако некоторые участницы таких видео оказались несовершеннолетними, на «шоу» Бурима обратили внимание правоохранительные органы Беларуси.
Блогера обвинили в распространении порнографии и провели обыск в его квартире. У парня изъяли компьютер, а его самого посадили на время в СИЗО, где молодому человеку, вполне ожидаемо, не понравилось находиться. Но потом дело закрыли.
Mellstroy не гнушался провокационным контентом. Фото: соцсети
Несмотря на то, что страницы Mellstroy заблокировали, он не перестал клепать провокационный контент, ведь тот позволял быстро набирать количество просмотров и подписчиков. На своем новом канале Андрей вел стримы с пранками: он знакомился с девушками, представляясь сыном бизнесмена или больным ДЦП, и транслировал их реакцию.
У таких роликов нашлось немало поклонников, и вскоре блогер начал зарабатывать на рекламе. Бурим не гнушался продвигать онлайн-казино, за что часто подвергался критике со стороны Интернет-сообщества. Также его осуждали за подозрительные розыгрыши в Telegram-канале.
Однако видео Mellstroy становились все провокационнее, доходы и аудитория росли. Со временем он переехал в Москву и начал снимать ролики в башне «Федерация», демонстрируя роскошную жизнь.
Андрей приглашал на свои стримы девушек и Интернет-звезд, предлагая им выполнять различные задания за деньги. Часто эти «челленджи» носили интимный характер, что подогревало интерес подписчиков. В гостях у блогера побывали небезызвестные Кирилл «Руки-базуки» Терешин, Эдвард Бил и Катя Анохина.
Mellstroy. Фото: соцсети
Суд с моделью
В октябре 2020 года в Сети появилось видео, на котором Бурим в прямом эфире избивает очередную гостью его стрима.
Сначала девушка попросила блогера раздеться и показать свой атлетичный торс, ведь в одном из видео он якобы хвастался спортивной фигурой. Mellstroy потребовал предъявить этот ролик, а затем несколько раз ударил блондинку головой об стол и грубо оттолкнул от себя.
Пострадавшей оказалась модель Алена Ефремова. Позже она опубликовала в социальной сети фото с окровавленными губами и рассказала, что после избиения страдает от головных болей. Девушка не ограничилась жалобами и подала на Бурима в суд, найдя и других жертв блогера.
Подписчики Mellstroy встали на сторону молодого человека, доказывая, что Алена сама спровоцировала звезду Интернета. В суде парочка спорила, получила ли красавица перелом в результате нападения или нет. Ефремова потребовала за причиненный вред 3 миллиона рублей, а Бурим предполагал, что отделается штрафом в 5 тысяч.
Mellstroy и Алена Ефремова после суда. Фото: соцсети
В июле 2021 года суд вынес вердикт: шесть месяцев исправительных работ и компенсация пострадавшей в размере 72 тысяч руб. А через год Алена появилась на дне рождения Андрея, поздравила его и поцеловала в щеку. А был ли вообще конфликт?
Mellstroy сейчас
В 2022 году во время онлайн-трансляции Mellstroy провел аукцион на автомобиль Maybach. Ставками служили донаты от зрителей стрима. Победителем стал подписчик, переславший блогеру 1,6 миллиона рублей.
А однажды богатый белорус перевел своему коллеге Юрию Хованскому 17,3 тысячи долларов, чтобы тот мог купить квартиру в Сербии. Кстати, Хованский в одном из видео заподозрил, что Бурим крутит роман с другим блогером Дашей Корейкой, которая не раз участвовала в стримах Mellstroy.
Сам Андрей направо и налево хвастается сексуальными победами, но серьезными отношениями связывать себя не спешит. Своих поклонников он называет «боровами», а их группу «ВКонтакте» — «боровским логовом».
Mellstroy сейчас. Фото: соцсети
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В 2023 году блогер сообщил, что нашел новую площадку для стримов - Kick. В соцсетях он выкладывает фото своего беззаботного времяпрепровождения в экзотических странах, при этом в геолокации иронично указывая отечественные города.
В феврале в СМИ появилась новость о том, что Mellstroy лишился своего канала на китайской платформе Trovo. Социальная сеть из Поднебесной якобы заблокировала белоруса за трансляцию азартных игр.