Казино, блокировки и избитая модель: чем известен скандальный блогер Mellstroy

Блогер Mellstroy нашел способ зарабатывать в Интернете, чтобы вырваться из нищеты и помочь родителям. Для этого он использовал провокационный и предосудительный контент. В итоге скандальная блогерская жизнь привела молодого человека в «Москва-Сити» и на скамью подсудимых.

Трудное детство

Андрей Бурим (настоящее имя блогера) родился 15 декабря 1998 года в белорусском Гомеле. Его отец работал слесарем на заводе, мать трудилась продавцом в киоске. Денег в семье постоянно не хватало, и юноша был вынужден донашивать одежду за старшим братом.

В школьные годы, помимо бокса, парень увлекся популярной компьютерной игрой Minecraft. Сначала Андрей тратил на нее свои карманные деньги, а затем придумал, как заработать на знаменитой «песочнице». Юный предприниматель запустил собственный игровой сервер и стал в поте лица трудиться, чтобы разрекламировать его.

Он создал несколько аккаунтов «ВКонтакте» и от разных имен оставлял комментарии со ссылкой на сервер во всех группах, посвященных игре. В день на это занятие уходило около шести часов, но в конце концов маленький бизнес школьника начал приносить прибыль.