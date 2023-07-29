Снимался у Веры Глаголевой, стал Серканом Болатом: как сложилась карьера Никиты Волкова

2019 год оказался богат на съемки, это были крупный сериал «Цыпленок жаренный», комедийный сериал «Трудные подростки», мелодрама «Счастье – это… Часть 2», комедия «Омар в большом городе». Пандемийный год оставил актера без работы, но уже в 2021 году Волков снялся в драме «Небесная команда» про хоккеистов ярославского «Локомотива», а также в сериале «Подражатель».

В 2022 году на онлайн-платформе выходит мистический сериал «Сестры» с Никитой Волковым, в котором также снялись Анна Чиповская, Никита Ефремов и другие звезды. А на СТС в это время транслируется ситком «Моя мама – шпион».

Личная жизнь

Никита Волков старается не афишировать личное. Известно, что сегодня он счастлив в браке с бывшей моделью Еленой, свадьбу они сыграли в 2019 году. Блондинка сегодня работает в кинематографе стилистом.