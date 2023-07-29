Снимался у Веры Глаголевой, стал Серканом Болатом: как сложилась карьера Никиты Волкова

Актер театра и кино Никита Витальевич Волков родился в Северной столице 19 мая 1993 года. Его воспитывали мама и бабушка, отца у него не было. Когда Никите исполнилось 4 лет, с матерью они уехали в Стокгольм – женщина работала артисткой цирка и часто уезжала на гастроли, иногда брала сынишку с собой.
Никита Волков в детстве. Фото: соцсети
Через два года Волковы вернулись на родину, и мальчик пошел в первый класс. Никита занимался плаванием, посещал хореографический кружок, даже активно участвовал в школьном театре. Но всерьез не задумывался об актерской карьере. А для поступления выбрал юридический вуз – хотел стать адвокатом.
Никита Волков (слева) в юности. Фото: соцсети
Мама удивилась такому выбору сына и сама предложила ему попробовать себя в актерстве. Никита особо ни на что не рассчитывал, но подал документы в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Пройти ему удалось на курс Гарольда Стрелкова.
Театральная карьера
Окончив вуз, Никита Волков пополнил труппу студии при Театре имени Ленсовета. Здесь на свой счет он записал роли в таких пьесах, как «На всякого мудреца довольно простоты», «Дон Кихот», «Флейта-позвоночник», «Без вины виноватые», «Бесы», за роль Ставрогина в последней Никиту номинировали на премию «Золотой Софит 2021-2022». Но не одним театром стали наполняться трудовые будни актера.
Никита Волков на сцене. Фото: соцсети
Кинокарьера
В кино Волков дебютировал еще студентом. Он сыграл в короткометражке «Рыбалка» в 2012 году с Равшаной Курковой. После этого дела Никиты пошли в гору: его пригласили на роль участкового в сериал «Ментовские войны 7», затем в байопик «Шагал – Малевич» Александра Митты, а следом в экранизованную Верой Глаголевой повесть И.Тургенева «Месяц в деревне» - на экранах под названием «Две женщины» (2014), а Волков исполнил главную роль.
Никита Волков в фильме "Две женщины". Кадр из фильма
Режиссеры разглядели многогранный талант Волкова, и Никите посыпались предложения сниматься в самых разножанровых проектах – детектив «Раскаленный периметр» (2014), сказка «Дед Мороз. Битва магов» (2016), фантастика «Танцы насмерть» (2017).
Никита Волков в сериале "Пекарь и красавица". Кадр из сериала
Крупным проектом стала молодежная комедия ТНТ «Кризис нежного возраста» (2016), где Волков исполнил главную мужскую роль и буквально проснулся знаменитым. В следующем году на «России 1» вышел криминальный сериал «Дом фарфора» с участием Никиты, а через год – мелодрама «Пекарь и красавица», главную женскую роль исполнила Анна Чиповская.
Никита Волков в сериале "Цыпленок жаренный". Кадр из сериала
2019 год оказался богат на съемки, это были крупный сериал «Цыпленок жаренный», комедийный сериал «Трудные подростки», мелодрама «Счастье – это… Часть 2», комедия «Омар в большом городе». Пандемийный год оставил актера без работы, но уже в 2021 году Волков снялся в драме «Небесная команда» про хоккеистов ярославского «Локомотива», а также в сериале «Подражатель».
В 2022 году на онлайн-платформе выходит мистический сериал «Сестры» с Никитой Волковым, в котором также снялись Анна Чиповская, Никита Ефремов и другие звезды. А на СТС в это время транслируется ситком «Моя мама – шпион».
Личная жизнь
Никита Волков старается не афишировать личное. Известно, что сегодня он счастлив в браке с бывшей моделью Еленой, свадьбу они сыграли в 2019 году. Блондинка сегодня работает в кинематографе стилистом.
Никита Волков с женой Еленой. Фото: Global Look Press
В 2019 году Никита Волков впервые стал отцом. Жена подарила ему наследника, которого назвали Лукианом. Причем, пара изначально ждала девочку и выбирала женское имя. Когда стало известно, что родится сын, будущие родители подыскали имя среди футболистов сборной Хорватии – по телевизору шел матч, и Елена ткнула пальцем на имя Луки Модрича.
Никита Волков с сыном Лукой. Фото: соцсети
Карьера сегодня
Сниматься в кино Волков продолжает по сей день. 2023 год для актера стал одним из успешных. На экраны вышло фэнтези «Черновки» по роману Сергея Лукьяненко, где Никита исполнил главную роль.
Весной 2023 года начались съемки российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь», роль Серкана Болата досталась Никите Волкову, рост которого 185 см, вес 95 кг.
Серкан Болат. Кадр из фильма "Постучись в мою дверь"