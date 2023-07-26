Кто поет «Безумно можно быть первым»: история успеха рэпера Homie

Пожалуй, даже далекие от рэпа люди хоть раз слышали песню «Безумно можно быть первым». Ее исполняет белорусский лиричный рэпер Homie, который, впрочем, не ассоциирует себя с хип-хопом. Творчество молодого человека весьма самобытное.
Музыкальная карьера
Антон Табала (настоящее имя музыканта) родился 26 декабря 1989 года в Минске. По данным фанатских сайтов, у него есть сестра Лидия.
В юности парень увлекался музыкой, футболом и хоккеем. Ради последнего он поступил в Белорусский университет физкультуры. Как спортсмен выступал за белорусские клубы «Динамо-Керамин», «Юность» и «Металлург-Жлобин».
Позже из-за травмы или, по другой версии, из-за отсутствия перспектив Антон ушел из профессионального спорта и полностью посвятил себя музыке. Однако родители не поддержали творческих амбиций сына. Молодому дарованию пришлось пойти против их воли.
Homie, он же Антон Табала. Фото: соцсети
Свои первые песни Табала записывал на диктофон мобильного телефона. Псевдоним Homie («братан») ему придумали знакомые из международного университета. К моменту начала музыкальной карьеры в 2011 году у него не было музыкального образования — только небольшие навыки игры на скрипке и фортепиано.
В своих треках артист начал ловко сочетать хип-хоп с протяжной лирикой и вместо агрессивной уличной тематики наполнял композиции светлой грустью. Его поддержанный «автотюном» немного хриплый вокал сразу выделил Homie среди других рэперов. Языком своих песен музыкант выбрал русский, так как на белорусском, по его мнению, мало кто разговаривает.
Первым хитом певца и его визитной карточкой стала песня «Безумно можно быть первым». В 2013 году на нее вышел клип, который спустя десять лет набрал более 43 миллионов просмотров. В 2014-м состоялся релиз одноименного сборника из восьми песен.
Всего на 2023 год у рэпера пять пластинок. Среди его песен также известны «Дура», «Давай забудем лето», «Барная», «Эгосит», «Лето», «Фонари». Сюжеты для лирики артист берет из собственной жизни и историй друзей.
Среди других рэперов Homie выделяет Оксимирона, Макса Коржа и группу «Грибы». Сам он не стремиться участвовать в рэп-баттлах и присоединяться к какому-либо лейблу. Быть «вольной птицей» лучше, считает артист. Продюсера у него нет.
Личная жизнь
В клипе «Безумно можно быть первым» снялась будущая жена рэпера — Дарина Чижик. Они связали свои жизни в 2016 году. Известно, что у пары есть ребенок.
Антон Табала с Дариной Чижик. Фото: соцсети
Девушка приехала в Минск из Киева, училась в технологическом колледже на модельера, а затем изучала в университете философию и журналистику. Но в итоге окончила курсы дизайна в Европейском гуманитарном университете и стала руководителем отдела моды на портале Diva.by.
Она также работает моделью и развивает собственный бренд одежды Chizhik. В одном из интервью Антон признался, что тоже думает о возможности создания своей марки одежды. А еще он мечтает открыть кальянную, так как сам любит подобный вид отдыха.
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Homie на концерте. Фото: соцсети
Интересные факты
В детстве Антон получил прозвище Кривоногий, так как на футболе часто не попадал в ворота.
Homie не считает себя частью шоу-бизнеса Беларуси, поскольку, по его мнению, как такового шоу-бизнеса в стране нет, но покидать Минск не собирается.
«ВКонтакте» у рэпера более 470 тысяч подписчиков и столько же в YouTube.