Кто поет «Безумно можно быть первым»: история успеха рэпера Homie

Пожалуй, даже далекие от рэпа люди хоть раз слышали песню «Безумно можно быть первым». Ее исполняет белорусский лиричный рэпер Homie, который, впрочем, не ассоциирует себя с хип-хопом. Творчество молодого человека весьма самобытное.

Музыкальная карьера

Антон Табала (настоящее имя музыканта) родился 26 декабря 1989 года в Минске. По данным фанатских сайтов, у него есть сестра Лидия.

В юности парень увлекался музыкой, футболом и хоккеем. Ради последнего он поступил в Белорусский университет физкультуры. Как спортсмен выступал за белорусские клубы «Динамо-Керамин», «Юность» и «Металлург-Жлобин».

Позже из-за травмы или, по другой версии, из-за отсутствия перспектив Антон ушел из профессионального спорта и полностью посвятил себя музыке. Однако родители не поддержали творческих амбиций сына. Молодому дарованию пришлось пойти против их воли.