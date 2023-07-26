Бывший хоккеист и модель, расплачивающийся за свои проступки: что стало с Ильей Григоренко из «Дома-2»

Скандальный участник «Дома-2» Илья Григоренко мог построить большую карьеру в спорте, но выбрал для себя путь хайпа. Позже он раскаялся в своих поступках, но заслужить прощение близких людей оказалось не так-то просто.
Спортивная юность
Илья родился 6 января 1995 года в Петербурге, в довольно обеспеченной семье. Бизнес отца по разведению бойцовских псов в России и за границей позволял жить сытой жизнью. Парень мог в любое время полететь на острова или отдохнуть в Европе. Его мать — художник, но родители в разводе. Также у спортсмена есть старшая сестра Полина.
Учась в школе № 576, юноша не тяготел к знаниям, предпочитая учебникам тренировки в спортивных секциях. Больше всего занимался американским футболом и хоккеем, но также были лыжи, гимнастика, хореография и восточные единоборства.
Высшего образования Илья так и не получил – пытался поступить в СПГГУ на экономический факультет, но не довел это дело до конца. Он посвятил себя хоккею, который полюбил за скорость, драйв, силу и азарт. Спортсмен начинал в питерском юношеском клубе «Спартак», затем перешел в «Форвард», а потом в молодежный СКА Северной столицы.
Илья Григоренко на льду. Фото: соцсети
Еще одной сферой, привлекшей парня, стала модная индустрия. Григоренко пробовал себя в роли модели и даже ездил работать в Милан. По слухам, то ли на модной фотосессии, то ли в ночном клубе он познакомился с Рустамом Солнцевым, который и подбил спортсмена на участие в «Доме-2», перевернувшее жизнь молодого человека.
«Дом-2»
В феврале 2014 года Илья пришел в популярное телешоу, и благодаря симпатичной внешности на него обратили внимание сразу несколько девушек проекта. В вопросе, кого из них выбрать, спортсмен опирался на совет отца и остановился на Татьяне Кирилюк.
Рыжеволосая красотка еще в первый день участия парня в телешоу подарила ему страстный поцелуй, но затем ее пришлось добиваться в течение двух месяцев. В итоге Григоренко просто взял и перенес вещи возлюбленной в отдельный vip-дом. Однако вскоре Татьяна сбежала оттуда, а молодой человек переключил внимание на других участниц.
Илья Григоренко в 2014 году. Фото: соцсети
Какое-то время он ухаживал за Алианой Устиненко, потом закрутил долгий роман с Аленой Ашмариной. Эти отношения сопровождались большим количеством экранных скандалов и драк. Влюбленные ссорились, мирились, уходили с проекта, возвращались обратно. Во время одного из расставаний Илья отметился связью с Камилой Коробейниковой.
В итоге, после всех испытаний и ухода с телешоу у пары появился ребенок. В июле 2018-го Ашмарина родила дочь Алису. Но накануне Нового 2019 года Григоренко сообщил в социальной сети, что снова разорвал отношения с Аленой. Однако пока поклонники пары переживали за их семью, влюбленные помирились и решили, что летом сыграют свадьбу.
Но семейные узы так и не соединили двух звезд телестройки. На новогодние каникулы 2020 года Илья вернулся в «Дом-2» и весело пофлиртовал с другими участницами проекта, в частности, с Аленой Савкиной. Девушка в момент их встречи сидела с подгузником в руках, серцеед не растерялся и заявил, что ему всегда нравились «мамочки».
Илья Григоренко и Алена Ашмарина в «Доме-2». Фото: кадры из эфира канала ТНТ
С Ашмариной же Григоренко так и не смог найти компромисса, в 2020-м они окончательно расстались. Причиной разрыва якобы стало то, что девушка много времени уделяла собственному бизнесу, забывая про семью. Мужчину же обязали платить алименты на дочь, но его доходы оставляли желать лучшего.
В сентябре 2021 года Илья вернулся в «Дом-2», но ненадолго. Никто из девушек не захотел строить с ним отношения. И причина была даже не в его отцовстве, а в неадекватном поведении, которым успел прославиться спортсмен.
Скандалы
Однажды Григоренко разгуливал по ночному клубу без нижнего белья, демонстрировал свое мужское достоинство в «прямом эфире» в социальной сети и обещал наложить на себя руки. Среди подписчиков пошел слух, что звезда «Дома-2» страдает от психических расстройств.
В апреле 2020 года появилась новость о том, что мужчина выпрыгнул из окна второго этажа, отделавшись переломами ног. После этого инцидента Илья сообщил поклонникам, что его берегут высшие силы для некого особого предназначения.
Илья Григоренко с Аленой Ашмариной. Фото: соцсети
Многие странности из жизни молодого человека рассказала мать его ребенка Алена Ашмарина. Однажды она поделилась с подписчиками, что ее бывший некоторое время жил в монастыре, пытаясь побороть зависимость. Чтобы вернуться к здоровому образу жизни, Григоренко снова ударился в спорт и вернул себе накачанную фигуру.
В начале 2022 году в передаче «На самом деле» сообщили, что Илья потерян - друзья не могут его найти. Ходили слухи, что молодой мужчина чуть ли не живет подаяниями и ночует в переходах. Найденный телевизионщиками Григоренко рассказал, что расплачивается за свои ошибки.
Якобы он разрушил семью и после расставания с Аленой Ашмариной был вынужден зарабатывать на жизнь барменом, продавцом бургеров и даже мойщиком машин. Ситуацию усугубило то, что парень разругался со своими состоятельными родителями.
Илья Григоренко в передаче «На самом деле». Фото: кадр из эфира Первого канала
Бывший хоккеист заявил, что готов заниматься самым тяжелым трудом, чтобы только финансово обеспечить дочь. На вопросы подписчиков, вернется ли он в «Дом-2», Илья отвечает, что там мало платят.
После всего произошедшего спортсмен не стремится заводить еще семью и детей. Но по женскому теплу скучает. В 2023 году стало известно, что он расстался с очередной девушкой, которая оказалась зависимой от запрещенных веществ.
Сам Григоренко отказался от алкоголя и мяса, активно занимается спортом и борется за возможность воспитывать дочь Алису. По его словам, мать девочки подала иск о лишении его отцовских прав. Журналисты узнали, что жизнь молодого человека действительно улучшилась: он живет не где придется, а в загородном доме под Петербургом.
Красавчика с экрана уже не так просто узнать - он сменил имидж, обрив голову, и стал выглядеть значительно суровее.
Илья Григоренко с Аленой Ашмариной и дочерью. Фото: соцсети
Интересные факты
Рост Ильи в 180 сантиметров при весе в 78 килограммов и модельная внешность долгое время помогали парню привлекать к себе женское внимание.
Григоренко окончил курсы массажистов. Одно время сеанс массажа от красавчика из «Дома-2» стоил около 3 тысяч рублей.
Разница в возрасте между Ильей Григоренко и Аленой Ашмариной — 9 лет. Но молодой человек отмечал, что ему это неважно, ведь практически все его возлюбленные были старше него.