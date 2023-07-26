Бывший хоккеист и модель, расплачивающийся за свои проступки: что стало Ильей Григоренко из «Дома-2»

Скандальный участник «Дома-2» Илья Григоренко мог построить большую карьеру в спорте, но выбрал для себя путь хайпа. Позже он раскаялся в своих поступках, но заслужить прощение близких людей оказалось не так-то просто.

Спортивная юность

Илья родился 6 января 1995 года в Петербурге, в довольно обеспеченной семье. Бизнес отца по разведению бойцовских псов в России и за границей позволял жить сытой жизнью. Парень мог в любое время полететь на острова или отдохнуть в Европе. Его мать — художник, но родители в разводе. Также у спортсмена есть старшая сестра Полина.

Учась в школе № 576, юноша не тяготел к знаниям, предпочитая учебникам тренировки в спортивных секциях. Больше всего занимался американским футболом и хоккеем, но также были лыжи, гимнастика, хореография и восточные единоборства.

Высшего образования Илья так и не получил – пытался поступить в СПГГУ на экономический факультет, но не довел это дело до конца. Он посвятил себя хоккею, который полюбил за скорость, драйв, силу и азарт. Спортсмен начинал в питерском юношеском клубе «Спартак», затем перешел в «Форвард», а потом в молодежный СКА Северной столицы.