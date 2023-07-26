Как стать звездой YouTube: блогер Брайн Мапс и его путь к славе

Брайн Мапс – один из самых популярных YouTube-блогеров в России. За несколько лет ему удалось стать обладателем «Бриллиантовой кнопки», которой награждаются пользователи с 10 миллионами подписчиков. В чем же секрет успеха простого парня из провинции?

Карьера блогера

Максим Тарасенко (настоящее имя блогера) родился 25 сентября 1999 года в городе Кинель Самарской области. Хоть мама и другие родственники иногда мелькают в роликах парня, о его детстве и семье неизвестно почти ничего.

Впервые на YouTube Максима заманил популярный мем «Повар спрашивает повара». Уже в 9 лет мальчик запустил собственный канал Tiger Show, наполняя его видео в жанре «летсплей», то есть, играл в компьютерные игры и весело комментировал процесс.

В юные годы у него был свой аналог «+100500» под названием «Тигр-шоу». В нем плюшевый тигр обозревал различные ролики с животными. Первый аккаунт парня набрал более 50 тысяч подписчиков, но в 2011-м был удален.