Как стать звездой YouTube: блогер Брайн Мапс и его путь к славе

Брайн Мапс – один из самых популярных YouTube-блогеров в России. За несколько лет ему удалось стать обладателем «Бриллиантовой кнопки», которой награждаются пользователи с 10 миллионами подписчиков. В чем же секрет успеха простого парня из провинции?
Карьера блогера
Максим Тарасенко (настоящее имя блогера) родился 25 сентября 1999 года в городе Кинель Самарской области. Хоть мама и другие родственники иногда мелькают в роликах парня, о его детстве и семье неизвестно почти ничего.
Впервые на YouTube Максима заманил популярный мем «Повар спрашивает повара». Уже в 9 лет мальчик запустил собственный канал Tiger Show, наполняя его видео в жанре «летсплей», то есть, играл в компьютерные игры и весело комментировал процесс.
В юные годы у него был свой аналог «+100500» под названием «Тигр-шоу». В нем плюшевый тигр обозревал различные ролики с животными. Первый аккаунт парня набрал более 50 тысяч подписчиков, но в 2011-м был удален.
Брайн Мапс, он же Максим Тарасенко. Фото: соцсети
Максим провел себе ребрендинг и запустил новый канал MaxutkoReviews, позже переименованный в Maxutko99. Кроме игр, он пытался привлечь аудиторию полезными видео-подсказками: как скачать ролик из YouTube, как активировать систему Windows, как извлечь звук из видео и тому подобным.
Новый аккаунт Тарасенко тоже набрал несколько тысяч подписчиков, но потом был заморожен. И вот, 3 июня 2012 года парень запустил свой YouTube-канал под названием TheBrianMaps, который успешно развивает по сей день.
В новой обертке он продолжил играть в игры, в первую очередь, в свой любимый Minecraft. Затем перешел на челленджи и выполнял различные несуразные задания: разбивал яйцо о голову, обматывался туалетной бумагой, обливался холодной водой. В то время у Макса «выстрелило» видео «Мой кот пытается меня убить», где блогер рассказал о своем агрессивном питомце по кличке Тигр. Ролик набрал миллионы просмотров.
Со временем Брайн Мапс нашел смешанный формат: играть в игры, но при каждом проигрыше выполнять какой-нибудь челлендж, например, пробовать острый соус. Развивая свой талант, парень стал снимать комедийные скетчи, пародии на телепередачи и музыкальные клипы, а также подкасты.
Обложка ролика Брайна Мапса. Фото: соцсети
2 января 2014 года блогер создал дополнительный канал «Брайн», на котором публиковал неудачные дубли со съемок, влоги и стримы. В начале 2016-го YouTube заблокировал его основной аккаунт за «нарушения условий использования», и новый канал пришлось пришлось временно использовать как основной.
Подписчики гадали, почему Брайн попал в немилость. По одной версии, это произошло из-за пародии на шоу «Ревизорро» с Еленой Летучей, по другой, в блокировке был виноват блогер-конкурент Ивангай.
На самом деле Максим пожаловался в YouTube на канал с похожим контентом, но при заполнении формы указал неверный адрес проживания. Техподдержка видеохостинга приняла заявку за ложную и заблокировала TheBrianMaps в целях безопасности. На разблокировку потребовалось два месяца.
Брайн Мапс пародирует «Ревизорро». Фото: соцсети
В своих юмористических скетчах блогер вжился в несколько придуманных персонажей: агрессивную девушку Оливию, Ботана, дерзкую няню, маму и папу, младшего и старшего братьев, призрака в белой маске. Одним из героев роликов стала деревянная игрушка Джеральд. Со временем Брайн стал приглашать на съемки своих коллег: Анастасиз, Диану Найкову, Даню Кашина, МС Кисулю.
В 2019 году Брайн Мапс получил от YouTube «Бриллиантовую кнопку». К этому знаменательному событию он выпустил короткометражку «Последняя кнопка», в которой снялись все его альтер-эго. В 2021-м у этой картины появился сиквел, который завершил историю комедийных скетчей.
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Согласно сервису SocialBlade, ежемесячный доход блогера достиг почти 300 тысяч долларов, а ежегодный — до 3,5 миллиона долларов. Также парень зарабатывает выпуском своего мерча. В интернет-магазине Брайна Мапса продаются футболки, худи, толстовки с изображением его самого и его персонажей.
Брайн Мапс в роли Оливии. Фото: соцсети
Личная жизнь
Окончив школу, Максим перебрался в Санкт-Петербург и поступил в Киновидеотехнический колледж на специальность киномеханика (окончил в 2019-м). За последние годы он сменил уже несколько адресов в Северной столице, пока не поселился в двухэтажной квартире в элитном доме.
В своих роликах блогер неоднократно говорил, что у него нет личной жизни. Но поклонники усиленно «сватают» парню его коллегу по игре Minecraft Диану Найкову. Если почитать комментарии на страницах Максима, то сразу становится понятно, что многие фанатки считают его своим «крашем».
Популярность Брайна Мапса доказывают не только количество подписчиков, но и их активность. Они рисуют арты с изображением блогера и пишут фанфики о его предполагаемых отношениях с МС Кисулей и даже с Оливией.
Звезда Интернета не раз выражал негативное отношение к вредным привычкам и выступал за здоровый образ жизни. Его рост — 171 см, вес — около 60 кг.
Брайн Мапс в ролике с мамой. Фото: соцсети
Интересные факты
В 2016 году Брайн Мапс победил в организованном «Твиттером» первом российском конкурсе видеоблогеров #TwitterStar, обойдя Катю Клэп и Яна Гордиенко.
В 2019 году Максим снялся в клипе Эльдара Джарахова «У моей девушки день рождения». Ролик попал в тренды YouTube.
В 2023 году по количеству подписчиков Тарасенко опережает других популярных российских ютуберов: Kuplinov Play, Mamix, Диму Масленникова, Marmok и A4.