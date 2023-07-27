Как выглядит новая вилла Ксении Собчак на Бали, которую она купила за 150 миллионов рублей

Без сомнения, резиденция выглядит премиально. И, конечно, эти кадры вызвали у подписчиков самую разную реакцию. Кто-то откровенно завидует и злится:

«Конечно, мы все хотим стать соседями на Бали… вопрос один. За что вам такие бешенные бабки платят?»

«Пора начинать раскулачивание… и неважно где… сколько можно!»

«Деньги надо вкладывать в своей стране, где много замечательных мест. Стройте себе виллы, если много денег, а зачем же их вывозить из страны, в которой вы их заработали или?.. Неважно! Вот вам и патриотизм!»

«А где же «Ах, как хорошо у нас на Алтае»?!».