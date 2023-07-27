Как выглядит новая вилла Ксении Собчак на Бали, которую она купила за 150 миллионов рублей

Сообщение Ксении Собчак в ее аккаунте начинается весьма интригующе:
«Друзья, вас скоро снова ждут заголовки, что я уехала из России. Спешу (кого-то) огорчить - разве что ради отдыха. И не простого отдыха, а на собственной вилле у океана».
Побережье, на котором находится вилла Собчак. Фото: соцсети
Ксения не смогла сдержать своей радости от нового приобретения – она тут же поделилась с подписчиками, показав фото покупки.
«Я решила, что помимо замечательной резиденции в России, мне срочно нужно на сказочное Бали. Самый невероятный проект! Я объездила весь остров – ничего круче я не видела!», - восторженно рассказывает Ксения.
«Посмотрите, как это будет выглядеть потом», - продолжает ведущая и показывает действительно невероятные кадры – подобная роскошь действительно доступна немногим.
Сказочный пляж. Фото: соцсети
Кроме того, Ксения убеждена: эта вилла станет ее «местом силы».
«Уже представляю, как будет круто, когда вилла достроится!! Я объездила все районы и выбрала самый крутой. Так что если захотите стать моим соседом - велкам))», - приглашает ведущая желающих.
Райский остров. Фото: соцсети
Без сомнения, резиденция выглядит премиально. И, конечно, эти кадры вызвали у подписчиков самую разную реакцию. Кто-то откровенно завидует и злится:
«Конечно, мы все хотим стать соседями на Бали… вопрос один. За что вам такие бешенные бабки платят?»
«Пора начинать раскулачивание… и неважно где… сколько можно!»
«Деньги надо вкладывать в своей стране, где много замечательных мест. Стройте себе виллы, если много денег, а зачем же их вывозить из страны, в которой вы их заработали или?.. Неважно! Вот вам и патриотизм!»
«А где же «Ах, как хорошо у нас на Алтае»?!».
А кто-то поддерживает Ксению и радуется за нее:
«Пост - триггер)))), сколько несчастливых людей в России, печально... не умеют радоваться чужим успехам... злятся».
«Кто тут пытается сравнить себя с Собчак. Особенно радуют комментарии: «мне бы хоть двушку купить, а не то что виллу». Не у каждой женщины папа был мэром. Поэтому не понимаю, откуда столько негодования? Да, есть люди, у которых есть возможность».
«Меня почему-то это никак не трогает. Я радуюсь тому, что у меня есть, и не завидую. Чего и всем желаю»
«Она просто умеет зарабатывать».
Как бы там ни было, знаменитая блондинка подписала под прицелом камеры документы о покупке – и стала счастливой обладательницей собственной виллы на Бали. Собчак, конечно же, знает об особенностях местного климата и о часто случающихся здесь ураганах и опасности цунами. Но, видимо, Ксению это не пугает.
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Напомним, в 2021 году по версии журнала Forbes Собчак заняла седьмое место в рейтинге самых успешных российских звезд России: ее доход составил тогда 4,7 млн долларов. За время, прошедшее с тех пор, заработки ведущей, похоже, значительно выросли.