Лазурный Берег, Сочи, а также Ялта с Питером: где отдыхают российские звезды

Что греха таить, многие из нас любят пускать пыль в глаза, делая вид, что наше благосостояние чуть выше, чем есть на самом деле. Хотите в очередной раз произвести впечатление на окружающих? Нет ничего проще - попробуйте провести отпуск в звездном стиле. Мы подготовили отчет о том, где и за сколько знаменитости отдыхают этим летом. Вам осталось лишь повторить их маршрут. Только будьте готовы к тому, что придется раскошелиться, ибо отели кумиры выбирают самые шикарные, да и на авиаперелетах сильно экономить не любят.
Россия, Сочи
Гарик Харламов и его подруга, актриса Екатерина Ковальчук, отдыхают в Красной Поляне. Парочка не случайно выбрала летом горнолыжный курорт: здесь меньше людей, чистейший воздух, прохлада. И есть что посмотреть - горы, водопады... Также в Красной Поляне работает казино, а Гарик поиграть любит. Ну а если все надоест, до моря на машине рукой подать.
Цены: сутки в пятизвездочном отеле - от 30 тыс. руб. Перелет (Москва - Сочи, туда-обратно) - 19 тыс. руб.
Турция, Бодрум
Ксения Бородина сняла виллу в дорогом турецком отеле.
Бородина недовольна турецкими ценами, но остальное ей по душе. Фото: соцсети
Ксения с мамой, дочками и подругами днем отдыхают на пляже, а по вечерам посещают модные рестораны курорта. Московские рестораторы в Бодруме давно открыли свои турецкие «филиалы»: к примеру, там работает заведение «Сахалин. Бодрум», где столуются обеспеченные туристы из России. О тратах Ксения говорит так: «Я не сторонница жаловаться на цены, у всех разные потребности и возможности. Но в этом году невозможно не заметить, когда счета в ресторанах под 100 тысяч рублей...» То есть за один ужин с дочками и мамой Бородина платит около 88 тысяч рублей (26 тысяч турецких лир).
На высокие цены на турецких курортах жаловалась и актриса Екатерина Волкова (правда, она отдыхала на более фешенебельном курорте): «Турецкие отели решили поднять цены для россиян. Логика была такая: ехать все равно особо некуда, поэтому заплатят и на 30, и на 50 процентов больше. Но урвать по максимуму с туристов не получается - отели стоят полупустые».
Отметим, что сейчас в Турции также отдыхают Инна и Юрий Жирковы, Илья Авербух и Лиза Арзамасова.
Лиза Арзамасова покоряет морские просторы. Фото: соцсети
Цены: тур на 10 дней на семью из трех человек - от 1 млн руб. (в стоимость включены проживание и питание в пятизвездочном отеле, перелет, трансфер).
Россия, Кисловодск
Королева и ее мама съездили к Пятигорскому Провалу и сфотографировались с бронзовым Остапом Бендером. Фото: соцсети
К Наташе Королевой в гости прилетела из США ее мама Людмила Порывай, которую надо как-то развлекать - не сидеть же все лето в подмосковном загородном доме. Королева решила устроить отдых с оздоровительной программой и поехала с мамой в санаторий Кисловодска. В одной из местных здравниц Наташа с мамой проходили оздоровительные процедуры, пили природную минеральную воду, много гуляли. Кстати, Наташа тут не единственная знаменитость - также в местном санатории отдыхает звезда Comedy Woman Наталья Медведева, и тоже с мамой.
Цены: сутки в санатории - 4,5 тыс. руб. Перелет (Москва - Минеральные Воды, туда-обратно) - 20 тыс. руб.
Россия, Крым
Надежда Бабкина отдыхает в спа-отеле в Крыму, где встретила актера Сергея Никоненко. А он тут снимается в кино. Фото: соцсети
Надежда Бабкина проводит отпуск в спа-отеле в Ялте. Надежда Георгиевна довольна: «Приехала, три дня спала и никуда не ходила. Открывала балкон - шум волны, воздух морской, и я спала, набиралась сил». Потом у народной артистки РФ началась активная программа - спа и оздоровительные процедуры санаторного типа, море, пляж... И, конечно, экскурсии: недалеко от отеля, где остановилась Бабкина, расположены Ливадийский и Воронцовский дворцы, Царская тропа, Форосская церковь и Ласточкино гнездо.
Цены: сутки в пятизвездочном спа-отеле - 19 тыс. руб. Билет на поезд (Москва - Симферополь, туда-обратно, вагон повышенной комфортности СВ) - 50 тыс. руб.
Франция, Сен-Тропе
Рудковская красуется на французском ВИП-пляже. Фото: соцсети
На дорогом французском курорте выгуливает новые купальники Яна Рудковская: посещает пляжи, которые курируют модные дома, вход на такие стоит аж 17 тысяч рублей. Рудковская написала в своем телеграм-канале: «Отношение к русским прекрасное. Я всегда на вопрос «Откуда вы?», отвечала, что из России, и никаких проблем не возникало. И сервис был, и шампанское - ничего не изменилось с прежних времен. Очень любят русских, особенно в Сен-Тропе». Впрочем, при такой цене за входной билет разве может быть иначе?
По Лазурному Берегу путешествует с семьей и Ксения Собчак. А на днях оттуда вернулся Дмитрий Дибров - возил во Францию на неделю жену и троих детей. Семья побывала в Каннах и на других курортах, Дмитрий сам проводил для детей экскурсии, в ресторанах учил, как правильно есть улиток.
Цены: сутки в пятизвездочном отеле - от 100 тыс. руб. Перелет (Москва - Марсель, рейс с пересадкой, туда-обратно) - от 150 тыс. руб.
Россия, Санкт-Петербург
Лепс, гуляющий по Русскому музею, знает, что лучший отдых - культурный. Фото: соцсети
Григорий Лепс сразу несколько дней провел на экскурсиях по Северной столице: певец посетил Русский музей, Эрмитаж, Петропавловскую крепость и Петропавловский собор.
Сюда же в июле на экскурсии привозили сына и дочь супруги Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Также они провели один из дней на экскурсии по Петергофу. Утяшева говорит: «Санкт-Петербург - один из самых удивительных европейских городов. Кстати, вы знали, что первый чемпионат мира по фигурному катанию прошел именно здесь? В 1896 году Международный союз конькобежцев собрал спортсменов со всего мира в нашей Северной столице. Если хотите побывать там, где творилась история этого вида спорта, то вам в Юсуповский сад. Именно здесь все это и произошло».
Цены: сутки в пятизвездочном отеле - 15 тыс. руб. Билет на поезд (Москва - Санкт-Петербург, туда-обратно, «Сапсан») - 11 тыс. руб.
Болгария, Солнечный Берег
Гуляем по-черному: Кудрявцева с мамой принимают в Болгарии грязевые ванны. Фото: соцсети
Лариса Гузеева, Лариса Удовиченко, Лера Кудрявцева с семьями отдыхают в собственных апартаментах в курортном поселке Равда в комплексе «Эмеральд Бич Ризорт СПА». Находится он на курорте Солнечный Берег, что в 15 км от аэропорта города Бургас. В этом комплексе класса люкс приличная инфраструктура: спа, бассейны, кафе. Наши звезды купили здесь жилье больше 10 лет назад, когда не так давно решили продать, поняли, что сильно потеряют в деньгах - спроса нет, цены упали. А ведь приходится круглый год платить «коммуналку»! Теперь вот дамы отдыхают на своей жилплощади - должна же она окупаться хотя бы таким образом.
Цены: перелет (Москва - Бургас, рейс с пересадкой, туда-обратно) - 100 тыс. руб.Фото: соцсети.