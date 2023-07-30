Лазурный Берег, Сочи, а также Ялта с Питером: где отдыхают российские звезды

Ксения с мамой, дочками и подругами днем отдыхают на пляже, а по вечерам посещают модные рестораны курорта. Московские рестораторы в Бодруме давно открыли свои турецкие «филиалы»: к примеру, там работает заведение «Сахалин. Бодрум», где столуются обеспеченные туристы из России. О тратах Ксения говорит так: «Я не сторонница жаловаться на цены, у всех разные потребности и возможности. Но в этом году невозможно не заметить, когда счета в ресторанах под 100 тысяч рублей...» То есть за один ужин с дочками и мамой Бородина платит около 88 тысяч рублей (26 тысяч турецких лир).

На высокие цены на турецких курортах жаловалась и актриса Екатерина Волкова (правда, она отдыхала на более фешенебельном курорте): «Турецкие отели решили поднять цены для россиян. Логика была такая: ехать все равно особо некуда, поэтому заплатят и на 30, и на 50 процентов больше. Но урвать по максимуму с туристов не получается - отели стоят полупустые».

Отметим, что сейчас в Турции также отдыхают Инна и Юрий Жирковы, Илья Авербух и Лиза Арзамасова.