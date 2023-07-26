Средний внук Пугачевой: как за Дени Байсарова боролась Кристина Орбакайте и куда он исчез сегодня

Про таких, как Дени Байсаров, говорят «родился с золотой ложкой во рту». Его мама на момент его появления на свет уже была знаменитой певицей, бабушка - легендой эстрады, папа - крупный российский бизнесмен. Неудивительно, что отпрыск получил все самое лучшее - школу, вуз, жизнь в Англии. Только вот детство мальчика выдалось довольно нервным, ведь папа и мама делили его в суде. Впрочем, обо всем по порядку.

Звездное детство

Дени Байсаров – младший сын Кристины Орбакайте от второго мужа, Руслана Байсарова. Он родился 10 мая 1998 года в Москве, по национальности – наполовину чеченец, исповедует ислам. К моменту появления сына на свет мама уже воспитывала первенца Никиту Преснякова, который на 7 лет старше Дени.