Средний внук Пугачевой: как за Дени Байсарова боролась Кристина Орбакайте и куда он исчез сегодня

Про таких, как Дени Байсаров, говорят «родился с золотой ложкой во рту». Его мама на момент его появления на свет уже была знаменитой певицей, бабушка - легендой эстрады, папа - крупный российский бизнесмен. Неудивительно, что отпрыск получил все самое лучшее - школу, вуз, жизнь в Англии. Только вот детство мальчика выдалось довольно нервным, ведь папа и мама делили его в суде. Впрочем, обо всем по порядку.
Звездное детство
Дени Байсаров – младший сын Кристины Орбакайте от второго мужа, Руслана Байсарова. Он родился 10 мая 1998 года в Москве, по национальности – наполовину чеченец, исповедует ислам. К моменту появления сына на свет мама уже воспитывала первенца Никиту Преснякова, который на 7 лет старше Дени.
Маленький Дени Байсаров с мамой Кристиной Орбакайте. Фото: соцсети
Бабушка Дени – легенда советской и российской эстрады Алла Пугачева, дедушка – литовский и советский артист цирка Миколас Эдмунд Орбакас. Также у Дени есть младшая сестра Клавдия (2012).
Дени Байсаров с мамой Кристиной Орбакайте, бабушкой Аллой Пугачевой, братом Никитой, тетей Лизой и дядей Гарри. Фото: соцсети
Развод родителей
Отец Дени – влиятельный чеченский бизнесмен Руслан Байсаров. Свадьбу с дочкой Пугачевой он сыграл по всем канонам ислама в Московской соборной мечети в 1997 году. Но через 6 лет развелись, и по чеченскому обычаю мальчик после развода родителей остался с отцом. Отдавать матери Байсаров сына не стал еще и потому, что Орбакайте начала встречаться с гражданином США Михаилом Земцовым, и отец переживал, что она увезет Дени за океан.
Руслан Байсаров. Фото: Global Look Press
Байсаров взял сына на летние каникулы к себе и не вернул матери. С того момента Орбакайте начала биться за ребенка, пытаясь его вернуть, обратилась в суд. В скандал пришлось даже вмешаться Алле Пугачевой, которая пошла на ток-шоу в 2009 году, чтобы рассказать все как есть: мальчику не дают видеться с мамой.
Всплыла еще одна шокирующая информация от Примадонны: «Я получила до полусмерти избитую дочь с переломанным носом!». Оказалось, вспыльчивый Байсаров поднимал руку на жену.
Дени Байсаров с мамой Кристиной Орбакайте и сестрой Клавдией Земцовой. Фото: соцсети
Суд встал на сторону матери и вынес решение: мальчик в равной степени может проживать как с отцом, так и с мамой, главное, - на территории России.
Образование, карьера
Дени Байсаров учился в элитной школе «Президент» близ Рублево-Успенского шоссе, в поселке Жуковка. В 16 лет он стал курсантом Центаройского кадетского корпуса в Чечне, а через год отправился в частную школу Англии Oxford Study Courses, где его готовили к поступлению в вуз. В 2019 году он получил степень бакалавра, а в 2021 стал магистром Школы бизнеса при Чикагском университете.
Дени Байсаров учился в Англии. Фото: соцсети
Живя в Лондоне, Байсаров-младший начал свое дело – открыл студию арт-терапии. По возвращении в Москву в 2020 году юноша не стал сидеть на шее у родителей, а основал мастер-классы по арт-терапии.
Как объяснял бизнесмен, это занятия «2 в 1» - психологическая разгрузка и уроки живописи. Известно, что билет на каждый мастер-класс стоил 3500 рублей, всего уроков пять.
Дени Байсаров на мастер-классе. Фото: соцсети
Также Дени начал организовывать мероприятия и перформансы. На одну из таких вечеринок спецгостем приходила Кристина Орбакайте.
Личная жизнь
На протяжении двух лет поклонники и пресса считали возлюбленной Дени Байсарова студентку МГИМО Марию. Про девушку практически ничего неизвестно, по слухам, она крестница Валерия Сюткина. В 2020 году стало известно, что пара якобы объявила о помолвке.
Дени Байсаров с подругой Марией. Фото: соцсети
Кольцо на пальце Марии действительно появилось. И публика считала, что чеченский внук Пугачевой вот-вот официально объявит о свадьбе. Как вдруг красавица вышла замуж за другого. Байсарову пришлось объясниться: с Марией они давние и крепкие друзья, между ними романтических отношений не было и нет.
Последние новости
Так что сегодня голубоглазый блондин Дени Байсаров, рост которого 181 см, вес 73 кг, – завидный жених. Правда, его еще нужно отыскать. Поскольку местонахождение чеченского внука Пугачевой неизвестно - Дени пропал со всех радаров осенью 2022 года, после того как его старший брат Никита сбежал в США.
По некоторым данным, младший сын Орбакайте поселился неподалеку от нее, в Нью-Йорке, по другим сведениям, молодой человек обосновался в Европе. Летом 2023 года он вместе с маминой американской семьей отдыхал в Италии и даже появился в соцсетях Орбакайте.