Как знаменитости восстанавливаются после недавних проблем со здоровьем

Четыре чашки - это слишком

86-летний Николай Дроздов заставил поволноваться и жену, и друзей, и поклонников. Николай Николаевич уже вернулся домой после того, как провел в больнице пять дней. Многие связали ухудшение самочувствия телеведущего с осложнениями после неудачного падения в январе. Тогда Дроздов поскользнулся и упал у подъезда, повредив семь ребер - были и трещины, и переломы. Но на сей раз он попал в больницу по другой причине.

Дело было так: Николай Николаевич пришел в частную офтальмологическую клинику для планового осмотра - там ему недавно делали операцию по замене хрусталика глаза (упав в январе, Дроздов, увы, еще и хрусталик повредил). Замена прошла удачно, теперь он проходит положенные после операции процедуры. В клинике Дроздов выпил целых четыре чашки какао - уж очень оно ему понравилось. Но мэтр обычно не злоупотребляет подобными вещами: пьет и ест маленькими порциями, причем употребляет исключительно полезные продукты.

Поэтому после такой «вольности» дома у Дроздова начались боли в желудке. Супруга Татьяна Петровна для перестраховки вызвала скорую - Николая Николаевича госпитализировали, немного подлечили. Друг семьи художник Никас Сафронов рассказывает: «Ему сделали КТ, гастроскопию, провели процедуры, поставили капельницы. Полностью проверили желудок. Николай Николаевич чувствует себя прекрасно».

Берегите уши!