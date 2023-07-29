Как знаменитости восстанавливаются после недавних проблем со здоровьем

Четыре чашки - это слишком
86-летний Николай Дроздов заставил поволноваться и жену, и друзей, и поклонников. Николай Николаевич уже вернулся домой после того, как провел в больнице пять дней. Многие связали ухудшение самочувствия телеведущего с осложнениями после неудачного падения в январе. Тогда Дроздов поскользнулся и упал у подъезда, повредив семь ребер - были и трещины, и переломы. Но на сей раз он попал в больницу по другой причине.
Дело было так: Николай Николаевич пришел в частную офтальмологическую клинику для планового осмотра - там ему недавно делали операцию по замене хрусталика глаза (упав в январе, Дроздов, увы, еще и хрусталик повредил). Замена прошла удачно, теперь он проходит положенные после операции процедуры. В клинике Дроздов выпил целых четыре чашки какао - уж очень оно ему понравилось. Но мэтр обычно не злоупотребляет подобными вещами: пьет и ест маленькими порциями, причем употребляет исключительно полезные продукты.
Поэтому после такой «вольности» дома у Дроздова начались боли в желудке. Супруга Татьяна Петровна для перестраховки вызвала скорую - Николая Николаевича госпитализировали, немного подлечили. Друг семьи художник Никас Сафронов рассказывает: «Ему сделали КТ, гастроскопию, провели процедуры, поставили капельницы. Полностью проверили желудок. Николай Николаевич чувствует себя прекрасно».
Берегите уши!
Фото: соцсети
76-летнюю Татьяну Васильеву на днях выписали из больницы, где она провела больше недели. Началось все с того, что у народной артистки России закружилась голова, она почувствовала недомогание. Скорую помощь вызвала невестка, а сын Филипп сопровождал маму до больницы. К счастью, подозрения на инфаркт оказались напрасными: врачи обнаружили проблемы с насыщением кислородом сосудов головного мозга. Лечение актриса проходила в отделении неврологии.
Татьяне Григорьевне сделали КТ, МРТ, но ничего опасного не нашли - диагностировали отолитиаз (в народе это заболевание называют «камни в ушах»). Во внутреннем ухе расположен вестибулярный аппарат, нарушение его работы и провоцирует появление этих «камней», вызывая головокружения. Есть специальные упражнения, которые эти «камни» возвращают на место.
Васильева настроена решительно: «Эти «камни» есть и будут со мной. Просто с ними надо научиться жить». Больше всего Татьяна Григорьевна распереживалась из-за того, что информация о болезни стала публичной. Артистка - главная кормилица в семье сына, она занята сразу в нескольких спектаклях, репетирует новые постановки, ждет предложений от режиссеров, потому и хочет производить впечатление человека здорового, готового к работе.
Несколько сложных операций
В одном из спектаклей Ефремову-младшему довелось сыграть вместе с отцом. В одном из спектаклей Ефремову-младшему довелось сыграть вместе с отцом. Фото: Global Look Press
31-летний Николай Ефремов находится в больнице почти месяц: неделю назад его перевели из реанимации в отделение. Сын актеров Евгении Добровольской и Михаила Ефремова выпал с балкона своей московской квартиры, а живет он на третьем этаже. Ранним утром его обнаружил на земле прохожий, который сразу же вызвал скорую. Николая госпитализировали, он сообщил, что упал сам.
Мужчина получил множество травм: переломы правого бедра, костей таза, руки, была большая кровопотеря из-за поврежденной артерии, образовалась внутрибрюшная гематома. Ефремову сделали несколько сложных операций - в том числе сращивали кости таза и бедер. Пока что он обездвижен, восстановление после таких травм долгое. Многие задаются вопросом: сможет ли Николай нормально двигаться? Пока рано давать прогнозы, но оптимистичных примеров много.
Мама Николая не комментирует состояние сына, ну а Михаил Ефремов, как известно, находится в колонии, где отбывает срок за ДТП со смертельным исходом, которое совершил в состоянии алкогольного опьянения. Вот и про его сына говорят, что он любит выпить.
Николай окончил ГИТИС, учился на актера, но в последний раз снимался в кино и играл большую роль в спектакле давно - в 2020-м. С начала пандемии Николай сидел без работы, переживал - говорят, тогда и начались проблемы с алкоголем… При этом у Николая есть жена Влада и 3-летняя дочь Алла, которых не было дома, когда случилось ЧП.
Самые важные женщины в жизни Николая: жена Влада, дочка Алла и мама Евгения. Фото: НТВ
Жена разговаривала с Ефремовым по телефону за несколько дней до падения - якобы тот сообщил супруге, что не пил уже 5 дней…
Сейчас все родные и близкие очень надеются на то, что Николай сможет вернуться и к работе, и к полноценной жизни.