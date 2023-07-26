Рок-дива с восточным шармом: жизнь и творчество певицы Веры Мусаелян

Биография исполнительницы

Вера Мусаелян уже много лет является солисткой поп-рок-группы «АлоэВера». Девушка сама пишет песни и выступает в роли несменяемого лидера музыкального коллектива с 2011 года. Дерзкая и свободная от стереотипов певица покорила аудиторию своим голосом и чарующими мелодиями.

Азербайджанские корни и любовь к фортепиано

Вера Мусаелян родилась в Нижнем Тагиле 29 января 1988 года, по национальности она армянка. Хотя ее семья, как она сама призналась, армянская, но в ней течет и азербайджанская кровь. Мама — учитель литературы и русского языка, про отца информации нет. В октябре 2019 года певица поделилась, что его не стало.

С ранних лет будущая звезда мечтала стать артисткой. Девушка окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Правда, после получения диплома не садилась за инструмент и сейчас уже потеряла полученные навыки.