Рок-дива с восточным шармом: жизнь и творчество певицы Веры Мусаелян

Биография исполнительницы
Вера Мусаелян уже много лет является солисткой поп-рок-группы «АлоэВера». Девушка сама пишет песни и выступает в роли несменяемого лидера музыкального коллектива с 2011 года. Дерзкая и свободная от стереотипов певица покорила аудиторию своим голосом и чарующими мелодиями.
Азербайджанские корни и любовь к фортепиано
Вера Мусаелян родилась в Нижнем Тагиле 29 января 1988 года, по национальности она армянка. Хотя ее семья, как она сама призналась, армянская, но в ней течет и азербайджанская кровь. Мама — учитель литературы и русского языка, про отца информации нет. В октябре 2019 года певица поделилась, что его не стало.
С ранних лет будущая звезда мечтала стать артисткой. Девушка окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Правда, после получения диплома не садилась за инструмент и сейчас уже потеряла полученные навыки.
Вера в 2010 году, в начале своей музыкальной карьеры. Фото: соцсети
В подростковом возрасте черноволосая красавица поняла, что в родном городе становится тесно. Тогда же она приняла важное решение и переехала в Екатеринбург, где поступила в Уральский федеральный университет на журналиста.
Правда, по выбранной специальности выпускница не спешила работать. Свою жизнь Мусаелян связывала со сценой и музыкой. С 13 лет и по сей день она играет на гитаре.
Страх выступать перед аудиторией в самом деле был велик. В интервью певица не раз упоминала своего преподавателя по вокалу Любовь Дмитрюк. Благодаря этому человеку получилось побороть желание сбежать и все же выйти на сцену.
В молодости Мусаелян пела хиты группы «Мумий Тролль» и других исполнителей рок-музыки. По ее словам, она пишет песни согласно душевным порывам. И иной раз понятия не имеет, к какому жанру их отнести.
Вера со своим папой, которого не стало в 2019 году. Фото: соцсети
Официальной датой рождения поп-рок-группы считается 2012 год, хотя сложилась она намного раньше. Встреча двух талантливых людей — уроженки Нижнего Тагила и саксофониста-клавишника Сергея Карманова — стала первой ступенью к образованию музыкального коллектива. Сергей и убедил молодую певицу в том, что ей стоит превратить хобби в профессиональное занятие.
Первые альбомы и концерты
Впервые о своем существовании группа «АлоэВера» заявила в программе «Профилактика» в 2012 году. К тому времени в дискографии коллектива был выпущен один альбом — «Каждую мою весну».
После этого девушку пригласили выступить на радиостанции «Маяк» с часовым концертом в прямом эфире. Второй альбом «Стыд» привлек внимание журналистов. Все, начиная с обложки и заканчивая текстами песен, было пронизано дерзостью, ироничностью и неким вызовом.
В феврале 2013 года коллектив из Екатеринбурга пригласили на Первый канал. В одной из передач она исполнила композицию «Не помню — не было», которая мгновенно стала хитом. Параллельно другие песни из альбома появились в эфире «Нашего радио».
В начале своей карьеры девушка стеснялась выступать перед аудиторией. Фото: соцсети
Секрет успеха молодой певицы из Екатеринбурга прост. Она никогда не придумывает строчки песен. Все идет из сердца: Вера пишет то, что чувствует. Именно эта искренность и подкупает фанатов коллектива.
В начале 2020 года поклонники группы насладились новыми песнями музыкального коллектива — «Платье в точку» и «Чтобы целоваться». Дебют композиции состоялся 1 февраля на концерте, посвященном дню рождения Мусаелян.
Концертная деятельность «АлоэВера» по причине пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году оказалась приостановленной. Но этот вынужденный перерыв дал возможность солистке передохнуть и двигаться дальше с новой силой.
Мусаелян вместе со свой рок-группой. Фото: соцсети
Личная жизнь Веры
Известно, что девушка состояла в браке с сентября 2020 года по октябрь 2021. Ее мужем был знаменитый российский активист и политик. Встречается ли сейчас Вера с кем-то — неизвестно.
Как признавалась сама красавица, для нее решение пойти под венец означало попробовать нечто новое со своим избранником. То есть встретились, погуляли, решили пожить вместе, а следом — почему бы и не узаконить отношения. Главное — не «переждать» этот момент, отмечала Вера.
Кроме того, Мусаелян является активным пользователем социальных сетей и старается развиваться в этом направлении. Знаменитость запустила курс «Веразамолчи». Закрытые лекции, которые певица вела в прямом эфире, касались вопросов пищевого поведения.
Вера не так давно запустила интересный интернет-курс «Веразамолчи». Фото: соцсети
Певица сейчас
В 2021 году артистку заботили концерты группы, которые по тем или иным причинам были или отменены, или перенесены. Звезда поделилась с подписчиками, что ей позвонили и сообщили: из-за группы «АлоэВера» под угрозой все мероприятие. Но позже появилась информация, что выступление коллектива было не отменено, а перенесено на 2022 год.
В начале 2022 года Вера уехала из России. Оказавшись на Бали, певица получила серьезную травму. Для проведения операции на ключице ей нужно было лететь в Москву. Сейчас красавица продолжает заниматься написанием новых песен и с удовольствием общается со своими фанатами в соцсетях.