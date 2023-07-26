Звание «умного блогера» и собственные книги об успехе: что известно о журналистке Александре Митрошиной

Биография блогера

Александра Митрошина известна пользователям Интернета как «умный блогер». У девушки есть несколько аккаунтов в соцсетях, которые насчитывают миллионную аудиторию. Митрошина раскрывает в блоге различные темы, такие как феминизм, дорогие путешествия, спорт. Татуированная девушка не стесняется рассказывать, на что тратит заработанные деньги.

Занималась карате, а училась на журналиста

Саша Митрошина родилась в Петрозаводске 27 июня 1994 года. Сознательные годы она провела в Москве, куда перебралась вместе с родителями в юном возрасте. С детства девочка серьезно занималась карате.

После окончания школы Александра поступила в МГУ, где училась на журналиста до 2015 года. Будучи студенткой, успела поработать на московском телевидении. Защитив диплом, решила получить еще один в ВШЭ, где изучала медиапроизводство в креативной индустрии. Также девушке довелось вести передачи на радио. Отличница также успевала заниматься спортом в свободное время.