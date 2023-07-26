Звание «умного блогера» и собственные книги об успехе: что известно о журналистке Александре Митрошиной

Биография блогера
Александра Митрошина известна пользователям Интернета как «умный блогер». У девушки есть несколько аккаунтов в соцсетях, которые насчитывают миллионную аудиторию. Митрошина раскрывает в блоге различные темы, такие как феминизм, дорогие путешествия, спорт. Татуированная девушка не стесняется рассказывать, на что тратит заработанные деньги.
Занималась карате, а училась на журналиста
Саша Митрошина родилась в Петрозаводске 27 июня 1994 года. Сознательные годы она провела в Москве, куда перебралась вместе с родителями в юном возрасте. С детства девочка серьезно занималась карате.
После окончания школы Александра поступила в МГУ, где училась на журналиста до 2015 года. Будучи студенткой, успела поработать на московском телевидении. Защитив диплом, решила получить еще один в ВШЭ, где изучала медиапроизводство в креативной индустрии. Также девушке довелось вести передачи на радио. Отличница также успевала заниматься спортом в свободное время.
Саша Митрошина в школьные годы. Фото: соцсети
Первый блог в 12 лет и первые поклонники
Персональный блог Александра Митрошина завела в 12 лет. На тот момент у нее было всего 500 подписчиков, но и это тогда считалось неплохим показателем. Аккаунт в соцсетях появился у Митрошиной в 2011 году — сразу. Ее заинтересовал вопрос раскрутки профиля — Саша наблюдала за действиями популярных блогеров: какие фото и текстовые посты к ним они публикуют.
В одном из интервью знаменитость рассказала, что в течение трех лет пыталась вести страницу в одной из соцсетей в качестве блога, однако весомых успехов достичь не удавалось. Однако пробивная девушка проводила постоянные эксперименты, размещала непохожие друг на друга фотографии, сочиняла посты.
Позже пришло осознание, что раскрутка любого профиля в социальной сети — это сложная работа, на которую затрачивается большое количество времени и сил. Как утверждала Митрошина, для того чтобы обзавестись большим количеством подписчиков, мало просто публиковать симпатичные фотоснимки. Она решила, что стоит еще чаще удивлять своих поклонников интересным контентом.
Свой первый блог Саша Митрошина завела в 12 лет. Фото: соцсети
Позже блогер призналась, что для продвижения страницы она тратила практически всю зарплату, полученную за журналистские труды, то есть примерно 20–30 тысяч рублей в месяц. Но даже в этом случае показатели не слишком радовали. Сейчас знаменитость не тратится на рекламу, как раньше, а занимается взаимным пиаром совместно с другими популярными блогерами.
Спустя некоторое время Митрошина стала автором проекта, который включал в себя курс лекций для начинающих покорителей Сети. Развиваться и самосовершенствоваться пользователям Интернета помог и разработанный ею трекер привычек. В 2020 году на основе этого звезда издала книгу про продвижение личных блогов. В том же году подписчики открыли новый талант медийщицы: она снялась в главной роли в фильме «Ушла быть блогером».
В 2021 году Александра продолжила активную деятельность. Весной в свет вышла новая книга блогера «Сашин фитнес. Домашние тренировки и питание», в которой Митрошина поделилась секретами сохранения фигуры без вреда для здоровья.
Саша написала две книги, в которых рассказала о своей карьере и о том, как придерживаться ЗОЖ. Фото: соцсети
Личная жизнь девушки
Александра предпочитает не рассказывать подробности личной жизни. Однако известно, что ранее блогер встречалась с молодым человеком по имени Константин. Тот оказался непубличной личностью. Но современные взгляды Митрошиной и образ жизни не вписались в систему ценностных координат пары. Ребята без лишнего шума расстались в 2018 году.
Больше года Саша провела в одиночестве, пока однажды не встретила в соцсетях новую любовь. Избранником блогера оказался режиссер Никита Чванов — личность молодого человека подписчики Александры рассекретили по оригинальной татуировке. При этом фото с Никитой нечасто появлялись в аккаунте блогера, но отношения пары считались гармоничными.
И этот роман оказался коротким. Летом 2021 года поклонники заметили Митрошину с новым возлюбленным: в аккаунте появились снимки молодого человека по имени Марк Селиверстов. А позднее он выложил в своем блоге фото с Александрой, развеяв последние сомнения поклонников.
Марк Селиверстов и Александра Митрошина. Фото: соцсети
Как известно, Александра очень озабочена физической формой, поэтому тщательно следит за питанием и не пренебрегает спортивными нагрузками. При росте 170 см ее вес колеблется от 50 до 60 кг.
Митрошина сейчас
В 2023 году Александра провела последний курс своего проекта, который, по ее словам, собрал максимальный отклик от аудитории. У Митрошиной уже были планы на другие форматы своей деятельности в Сети. Она запустила проект «Матерь Бложья» — видеоподкаст, в котором обсуждала секреты успехов с другими специалистами в сфере медиа в формате интервью.
Митрошина обладает миллионной аудиторией в соцсетях, которая всячески поддерживает блогера. Фото: соцсети
Интересные факты
— Первой серьезной покупкой Саша назвала часы «Ролекс» — они обошлись блогеру почти в один миллион рублей.
— Митрошина часто экспериментирует с внешностью, появляется на публике то с короткими волосами, то с африканскими косичками и дредами. У девушки также есть несколько татуировок.