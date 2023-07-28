Нонна Мордюкова расправляется с хрупкой блондинкой: кто сыграл бы главных героев в советском фильме «Барби»

Бот явно выделяет Светлану Светличную из других советских звезд, и мы не можем с ним не согласиться:

«Популярная актриса, она обладала изысканной внешностью и элегантностью, что подошло бы для образа Барби».

Длинные белокурые волосы, ярко подведенные глаза, стильный брючный костюм — этот образ Светличной из «Бриллиантовой руки» забыть невозможно! И, конечно, «Шанель номер пять» — культовый парфюм, которым могла пользоваться только настоящая светская дама.

Алла Пугачева

