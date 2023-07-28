Нонна Мордюкова расправляется с хрупкой блондинкой: кто сыграл бы главных героев в советском фильме «Барби»

Настоящие, не игрушечные, Барби были и в Советском Союзе — даже тогда, когда никто в нашей стране и не слышал о заморской чудо-кукле. Ну скажите, чем не Барби, например, великолепная Светлана Светличная в фильме «Бриллиантовая рука»? Как она их — «Салют, мальчики!» Впрочем, кажется, нейросеть во время кастинга руководствовалась не только «кукольной» внешностью…
Светлана Светличная
Светлана Светличная. Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Бот явно выделяет Светлану Светличную из других советских звезд, и мы не можем с ним не согласиться:
«Популярная актриса, она обладала изысканной внешностью и элегантностью, что подошло бы для образа Барби».
Длинные белокурые волосы, ярко подведенные глаза, стильный брючный костюм — этот образ Светличной из «Бриллиантовой руки» забыть невозможно! И, конечно, «Шанель номер пять» — культовый парфюм, которым могла пользоваться только настоящая светская дама.
Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: кадр из фильма «Женщина, которая поет»
Вот уж удивила нейросеть, так удивила: при всем своем обаянии и таланте Алла Пугачева нисколько не похожа на куклу! Вероятно, искусственный интеллект покорен уникальным стилем певицы, который до сих пор никому не удалось повторить. Ну а почему бы и нет — вполне могла у нас быть и такая Барби.
Лариса Гузеева
Лариса Гузеева. Фото: кадр из фильма «Жестокий романс»
Ларису Гузееву можно любить или не любить, но оспаривать ее уникальность и сильный характер не станет никто. Популярная актриса и телеведущая непохожа ни на кого, она и правда могла бы перевернуть все наши представления о наивной белокурой Барби, то и дело хлопающей ресницами.
А что же с советскими Кенами? Оказывается, и на эту роль у искусственного интеллекта есть свои предложения.
Андрей Миронов
Андрей Миронов. Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
С точки зрения бота, Андрей Миронов мог бы украсить картину о жизни Барби:
«Талантливый актер и комедиант, он обладал привлекательной внешностью и чувством юмора, что сделало бы его отличным выбором для роли Кена».
Вот теперь действительно захотелось посмотреть такой фильм! Интересно, которая из наших Барби лучше других подошла бы Миронову в качестве партнерши?
Алексей Баталов
Алексей Баталов. Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Пусть он не обладал эталонной «голливудской» красотой — зато сногсшибательное обаяние и завораживающий голос советского артиста способны покорить любую красавицу!
Олег Янковский
Олег Янковский. Фото: кадр из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»
Единственный советский актер, которого не нужно было учить, как носить фрак, — пожалуй, это идеальная кандидатура. Хотя… Пожалуй, для роли красавчика Кена у Янковского слишком умный и ироничный взгляд, вам не кажется?
А теперь перейдем к главной антагонистке Барби. С кем могла бы враждовать в советском фильме главная героиня? Нейросеть уверенно выдала нам три кандидатуры.
Людмила Гурченко
Людмила Гурченко. Фото: кадр из фильма «Небесные ласточки»
«Легендарная актриса, она была бы интересным выбором для роли антагонистки, благодаря своей сильной актерской технике и харизме», — уверяет искусственный интеллект.
Здесь, как нам кажется, можно опасаться лишь одного: такая актриса, как Людмила Гурченко, затмит на экране любую положительную героиню — все будут смотреть только на нее!
Нонна Мордюкова
Нонна Мордюкова. Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Актриса великолепно справлялась с ролями отрицательных героинь, наделяя их особым обаянием и запоминающимися репликами. Это было бы по-настоящему интересно — посмотреть, как Нонна Мордюкова красиво расправляется с хрупкой блондинкой Барби. Получился бы весьма неожиданный финал!
Татьяна Друбич
Татьяна Друбич. Фото: кадр из фильма «Асса»
На излете советской эпохи Татьяна Друбич покорила зрителей ролями в фильмах «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Десять негритят». В красоте этой актрисы есть нечто загадочное и мрачное. Вероятно, в роли антагонистки Барби она вызвала бы немало симпатий зрителей.
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Кастинг нейросети дает простор для фантазии — возможно, ваши кандидатуры на главные роли в фильме «Барби» могут оказаться более удачными!