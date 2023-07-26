Пробилась на ТВ благодаря уму и стала партнером Валдиса Пельша: карьера звезды «Что? Где? Когда?» Елены Потаниной

Поклонники телеигры «Что? Где? Когда?» знают Елену Потанину — одну из немногих женщин в интеллектуальном казино. Привлекательная блондинка обладает широкими знаниями, стальным стержнем и не боится рисковать. А вне передачи является юристом и продюсером фильмов.
Детство и юность
Елена Александровна не является женой или родственницей известного бизнесмена и политического деятеля Владимира Потанина. Они просто однофамильцы.
Будущая звезда «Что? Где? Когда?» родилась 20 ноября 1987 года в Новосибирске, но считает себя одесситкой. Через три года после рождения девочки ее семья переехала из холодной Сибири в теплую Одессу.
В школе девочка проявила себя во всех сферах. Ей легко давались как точные, так и гуманитарные науки. А еще она увлекалась хореографией и занималась балетом, была президентом школьного самоуправления и по окончанию обучения получила медаль.
Интеллектуальными играми Елена заинтересовалась еще в 11 лет. Школьный учитель истории увлек ее олимпиадами с вопросами по разным предметам. В классе было сформировано несколько команд, капитаном одной из которых стала Потанина. Юная девушка вывела свой коллектив на серьезный уровень: они пять раз побеждали на чемпионате Украины по «Брейн-рингу».
Елена Потанина на отдыхе. Фото: соцсети
Карьера
В 2004 году Потанина поступила в Одесский университет имени Мечникова, решив изучать криминалистику и уголовное право. Правда, впоследствии она разочаровалась в профессии. Поработав юристом два года, девушка нашла эту сферу скучной. Ее больше привлекало телевидение, ведь уже со второго курса вуза Елена трудилась на местном телеканале.
Тогда же, будучи студенткой, она после большого количества отборов получила приглашение на съемки «Что? Где? Когда?» в Москву и 2006 году начала играть в команде Ксении Накладовой.
Однако из-за досадного проигрыша коллектив расформировали, но в 2009-м появилась сборная команда под лидерством уже самой Елены, в которую вошли Дмитрий Панайотти, Сергей Макаров, Эдуард Шагал, Михаил Малкин и Сергей Николенко. Они громко заявили о себе победой на Кубке наций в Кирове.
Елена Потанина на отдыхе. Фото: соцсети
Параллельно развивалась карьера Потаниной на телевидении. В 2008–2010 годах она работала редактором украинской версии передачи «Что? Где? Когда?», а затем и другой популярной программы — «Брейн-ринг». Как приглашенная гостья участвовала в шоу «Самый умный знаток», «Большие гонки» и «Жестокие игры».
В последнем Потанина продемонстрировала, не только выдержку, но и отличную спортивную форму. Кстати, однажды она появилась в передаче «Кто хочет стать миллионером?» в паре со своим возлюбленным Ильей Новиковым, но не выиграла ни рубля.
В 2012-м Елена переехала в Москву и следующие два года работала пресс-секретарем телеканала Russia Today. В российской столице она поступила в МГУ и в 2015-м получила второе высшее образование — экономиста в области управления.
К тому моменту она уже входила в список самых известных женщин-игроков «Что? Где? Когда?» наряду с Валентиной Голубевой, Оксаной Петрунько, Мариной Уфаевой и Аленой Повышевой.
Елена Потанина в «Что? Где? Когда?» Фото: кадры из эфира Первого канала
Звездным часом Потаниной стала игра от 31 мая 2015 года. Тогда ее команда выиграла со счетом 2:5. По словам ведущего Бориса Крюка, Елена стала первым и единственным капитаном, которому удалось вырвать победу, воспользовавшись минутой в кредит, и сделать это дважды.
В начале 2017-го Потанина получила награду «Хрустальный атом». В 2018–2019 годах она трижды организовывала открытые игры «Что? Где? Когда?» на Тверской улице в Москве. Но тот же период ее команду постигло несколько неудач в игровых сезонах, и в 2021-м коллектив был расформирован.
Работа продюсером
В 2014-м Потанина увлеклась работой над документальными телепередачами и стала сопродюсером Валдиса Пельша в таких проектах, как «Самый умный в мире небоскреб» и «Люди, сделавшие Землю круглой». В марте 2016-го этот творческий тандем создал съемочную компанию ООО «ДокуМенталист».
В 2017-м они выпустили документальную картину «Полярное братство» — о сотрудничестве советских и британских морских войск во Второй мировой войне. Картина была представлена на Международном кинофестивале стран Арктики в Архангельске. Затем был выпущен фильм «Гвардии Камчатка».
Валдис Пельш и Елена Потанина в арктической экспедиции. Фото: соцсети
Летом 2020 года Потанина и Пельш приступили к созданию ленты «Арктика. Увидимся завтра», отправившись в путешествие на атомоходе к берегам Земли Франца-Иосифа. В 2021-м команда «ДокуМенталиста» продолжила этот проект новой документальной картиной под названием «Планета Земля. Увидимся завтра».
В мае 2023-го на Первом канале состоялась премьера их нового проекта «Ловцы солнца». Помимо съемок документальных фильмов Елена занимается проведением мероприятий в качестве ведущей.
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Личная жизнь
Некоторое время Потанина состояла в отношениях со своим коллегой по «Что? Где? Когда?» Ильей Новиковым, причем даже зрители передачи замечали их близость. Роман двоих знатоков привел к предложению руки и сердца, на которое девушка ответила согласием. Однако через некоторое время пару постигло расставание.
Елена Потанина и Илья Новиков в телеигре «Кто хочет стать миллионером?» Фото: кадр из эфира Первого канала
Вместо Потаниной Новиков женился на другой участнице элитарного клуба — Анастасии Шутовой. Почему же распался союз Елены и Ильи, оба эрудита не стали комментировать. Журналисты так и не добились от них подробностей.
В начале 2017 года прошел слух, что Елена все-таки вышла замуж, но эта новость не получила никаких подтверждений. К 35 годам Потанина так и не обзавелась семьей, о чем говорят ее одинокие фото в соцсетях.