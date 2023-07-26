Пробилась на ТВ благодаря уму и стала партнером Валдиса Пельша: карьера звезды «Что? Где? Когда?» Елены Потаниной

Поклонники телеигры «Что? Где? Когда?» знают Елену Потанину — одну из немногих женщин в интеллектуальном казино. Привлекательная блондинка обладает широкими знаниями, стальным стержнем и не боится рисковать. А вне передачи является юристом и продюсером фильмов.

Детство и юность

Елена Александровна не является женой или родственницей известного бизнесмена и политического деятеля Владимира Потанина. Они просто однофамильцы.

Будущая звезда «Что? Где? Когда?» родилась 20 ноября 1987 года в Новосибирске, но считает себя одесситкой. Через три года после рождения девочки ее семья переехала из холодной Сибири в теплую Одессу.

В школе девочка проявила себя во всех сферах. Ей легко давались как точные, так и гуманитарные науки. А еще она увлекалась хореографией и занималась балетом, была президентом школьного самоуправления и по окончанию обучения получила медаль.

Интеллектуальными играми Елена заинтересовалась еще в 11 лет. Школьный учитель истории увлек ее олимпиадами с вопросами по разным предметам. В классе было сформировано несколько команд, капитаном одной из которых стала Потанина. Юная девушка вывела свой коллектив на серьезный уровень: они пять раз побеждали на чемпионате Украины по «Брейн-рингу».