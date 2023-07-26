Не только Корикова и Воробьев: кто сыграл бы Барби и Кена в российской версии популярного фильма

Вот уж у кого идеально кукольная внешность – так это у супермодели Натальи Водяновой! Даже став матерью четверых детей и перешагнув 40-летний рубеж, она выглядит юной девушкой и, кажется, никогда не состарится. Кому еще и играть Барби, как не ей?

Исполнить роль Кена, по мнению искусственного интеллекта, смогли бы не менее популярные личности – вы наверняка без труда представите их на месте главного героя, друга Барби.

Вячеслав Чепурченко

