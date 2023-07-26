Не только Корикова и Воробьев: кто сыграл бы Барби и Кена в российской версии популярного фильма

Фото: кадр из трейлера фильма "Барби"

Тeleprogramma.prо выяснила у нейросети, кто мог бы исполнить роли Барби и Кена, если бы фильм о легендарной кукле и ее приключениях снимался в России.

Новый фильм «Барби» вызвал огромный интерес и множество споров. В кукольном мире Барбиленд – абсолютный матриархат: длинноногие красотки правят миром, а парни – Кены – нужны только для того, чтобы развлекать девушек и делать их жизнь приятнее. Кто из современных российских звезд больше других подошел бы на роли главных героев? Нейросеть предложила несколько вариантов.

Ирина Шейк
 

Ирина Шейк. Фото: Global Look Press

«Эта российская супермодель обладает красивой внешностью и элегантностью, которые великолепно подошли бы для роли Барби», - считает нейросеть.

И в самом деле, в идеальной глянцевой красоте Ирины есть нечто кукольное – пусть она и не блондинка.

Анна Седокова
 

Анна Седокова. Фото: Global Look Press

Искусственный интеллект продвигает Анну Седокову в выражениях, с которыми трудно спорить:

«Популярная певица и телеведущая, она обладает яркой внешностью и харизмой, что сделало бы ее отличным выбором для Барби». 

Елена Корикова
 

Елена Корикова. Фото: Global Look Press

И против Елены Кориковой бот ничего не имеет:

«Талантливая актриса и модель, которая, безусловно, обладает красотой и элегантностью. Ее стиль и внешность могли бы подойти для образа Барби. Поэтому Елена Корикова может быть интересным выбором для главной роли в фильме «Барби». Ее актерские навыки и привлекательная внешность могут помочь ей успешно воплотить образ идеальной куклы Барби на экране».

Наталья Рудова
 

Наталья Рудова. Фото: Global Look Press

Кандидатура известной актрисы Натальи Рудовой тоже не вызывает никаких возражений. И блондинка, и ресницы длинные, и внешность идеальная – как с витрины кукольного магазина.

Наталья Водянова
 

Наталья Водянова. Фото: Global Look Press

Вот уж у кого идеально кукольная внешность – так это у супермодели Натальи Водяновой! Даже став матерью четверых детей и перешагнув 40-летний рубеж, она выглядит юной девушкой и, кажется, никогда не состарится. Кому еще и играть Барби, как не ей?

Исполнить роль Кена, по мнению искусственного интеллекта, смогли бы не менее популярные личности – вы наверняка без труда представите их на месте главного героя, друга Барби. 

Вячеслав Чепурченко
 

Вячеслав Чепурченко. Фото: кадр из сериала "Жуки"

Нейросеть выбрала на роль Кена Вячеслава Чепурченко – видимо, благодаря невероятно привлекательной внешности и безусловному обаянию. Да что там скрывать - и коллективу Тeleprogramma.prо он очень нравится!

«Популярный актер, он обладает обаянием и юмором, что сделало бы его отличным выбором для роли Кена», - с ботом не поспоришь!

Алексей Воробьев
 

Алексей Воробьев. Фото: Global Look Press

Типаж Алексея Воробьева не требует даже какого-то особого грима: один из главных «красавчиков» отечественного шоу-бизнеса отлично бы вписался в сюжет о жизни кукол.

Данила Козловский
 

Данила Козловский. Фото: Global Look Press

Если вам нравятся брюнеты – получите, пожалуйста, в качестве Кена Данилу нашего Козловского. Он мог бы составить гармоничную пару и с Натальей Рудовой, и с Натальей Водяновой, и с другими «претендентками» на роль Барби.

А еще нам стало интересно – кого нейросеть посоветует сделать главной антагонисткой Барби в фильме, главной «врагиней»? Ведь такой образ зачастую оказывается даже более выигрышным, чем роль «сиропной» положительной героини. Итак, основные кандидатуры на роль отрицательного персонажа:

Ольга Бузова
 

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Похоже, бот и сам увлекся кастингом для воображаемого фильма – подошел к делу «с огоньком».

«Популярная певица и телеведущая, она была бы интересным выбором для роли злодейки, так как ее яркая личность и сильный образ могут добавить драматизма в сюжет», - уверяет он, рекомендуя Ольгу Бузову.

Екатерина Варнава
 

Екатерина Варнава. Фото: Global Look Press

И здесь нам нечего возразить – отличный выбор:

«Известная актриса и модель, она обладает стильным образом и эмоциональностью, что может помочь ей сыграть неприятную и завистливую антагонистку».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Глюкоза (Наталья Ионова)
 

Наталья Ионова. Фото: Global Look Press

И певица Глюкоза, по мнению искусственного интеллекта, довольно точно попадает в образ противницы «сладенькой» Барби:

«Она может воплотить сильный и вызывающий образ злодейки, используя свою яркую внешность и харизму».

А как по-вашему – можно ли согласиться с предложениями нейросети? Или у вас другие фавориты?
 

Читайте также