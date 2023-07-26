Новый фильм «Барби» вызвал огромный интерес и множество споров. В кукольном мире Барбиленд – абсолютный матриархат: длинноногие красотки правят миром, а парни – Кены – нужны только для того, чтобы развлекать девушек и делать их жизнь приятнее. Кто из современных российских звезд больше других подошел бы на роли главных героев? Нейросеть предложила несколько вариантов.
Ирина Шейк
Ирина Шейк. Фото: Global Look Press
«Эта российская супермодель обладает красивой внешностью и элегантностью, которые великолепно подошли бы для роли Барби», - считает нейросеть.
И в самом деле, в идеальной глянцевой красоте Ирины есть нечто кукольное – пусть она и не блондинка.
Анна Седокова
Анна Седокова. Фото: Global Look Press
Искусственный интеллект продвигает Анну Седокову в выражениях, с которыми трудно спорить:
«Популярная певица и телеведущая, она обладает яркой внешностью и харизмой, что сделало бы ее отличным выбором для Барби».
Елена Корикова
Елена Корикова. Фото: Global Look Press
И против Елены Кориковой бот ничего не имеет:
«Талантливая актриса и модель, которая, безусловно, обладает красотой и элегантностью. Ее стиль и внешность могли бы подойти для образа Барби. Поэтому Елена Корикова может быть интересным выбором для главной роли в фильме «Барби». Ее актерские навыки и привлекательная внешность могут помочь ей успешно воплотить образ идеальной куклы Барби на экране».
Наталья Рудова
Наталья Рудова. Фото: Global Look Press
Кандидатура известной актрисы Натальи Рудовой тоже не вызывает никаких возражений. И блондинка, и ресницы длинные, и внешность идеальная – как с витрины кукольного магазина.
Наталья Водянова
Наталья Водянова. Фото: Global Look Press
Вот уж у кого идеально кукольная внешность – так это у супермодели Натальи Водяновой! Даже став матерью четверых детей и перешагнув 40-летний рубеж, она выглядит юной девушкой и, кажется, никогда не состарится. Кому еще и играть Барби, как не ей?
Исполнить роль Кена, по мнению искусственного интеллекта, смогли бы не менее популярные личности – вы наверняка без труда представите их на месте главного героя, друга Барби.
Вячеслав Чепурченко
Вячеслав Чепурченко. Фото: кадр из сериала "Жуки"
Нейросеть выбрала на роль Кена Вячеслава Чепурченко – видимо, благодаря невероятно привлекательной внешности и безусловному обаянию. Да что там скрывать - и коллективу Тeleprogramma.prо он очень нравится!
«Популярный актер, он обладает обаянием и юмором, что сделало бы его отличным выбором для роли Кена», - с ботом не поспоришь!
Алексей Воробьев
Алексей Воробьев. Фото: Global Look Press
Типаж Алексея Воробьева не требует даже какого-то особого грима: один из главных «красавчиков» отечественного шоу-бизнеса отлично бы вписался в сюжет о жизни кукол.
Данила Козловский
Данила Козловский. Фото: Global Look Press
Если вам нравятся брюнеты – получите, пожалуйста, в качестве Кена Данилу нашего Козловского. Он мог бы составить гармоничную пару и с Натальей Рудовой, и с Натальей Водяновой, и с другими «претендентками» на роль Барби.
А еще нам стало интересно – кого нейросеть посоветует сделать главной антагонисткой Барби в фильме, главной «врагиней»? Ведь такой образ зачастую оказывается даже более выигрышным, чем роль «сиропной» положительной героини. Итак, основные кандидатуры на роль отрицательного персонажа:
Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Похоже, бот и сам увлекся кастингом для воображаемого фильма – подошел к делу «с огоньком».
«Популярная певица и телеведущая, она была бы интересным выбором для роли злодейки, так как ее яркая личность и сильный образ могут добавить драматизма в сюжет», - уверяет он, рекомендуя Ольгу Бузову.
Екатерина Варнава
Екатерина Варнава. Фото: Global Look Press
И здесь нам нечего возразить – отличный выбор:
«Известная актриса и модель, она обладает стильным образом и эмоциональностью, что может помочь ей сыграть неприятную и завистливую антагонистку».
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Глюкоза (Наталья Ионова)
Наталья Ионова. Фото: Global Look Press
И певица Глюкоза, по мнению искусственного интеллекта, довольно точно попадает в образ противницы «сладенькой» Барби:
«Она может воплотить сильный и вызывающий образ злодейки, используя свою яркую внешность и харизму».
А как по-вашему – можно ли согласиться с предложениями нейросети? Или у вас другие фавориты?