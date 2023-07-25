Звезда UFC ростом меньше метра: кто такой блогер Хасбик из Дагестана

Хасбик – популярный блогер из Дагестана, обладающий необычной внешностью. Взрослый парень из-за проблем со здоровьем выглядит как пятилетний ребенок (рост 93 сантиметра, вес около 20 килограммов) и обладает соответствующим голосом. Он быстро стал героем мемов, и в 2022 году попал в список самых перспективных российских звезд Интернета до 30 лет по версии Forbes.
Биография
Хасбулла Магомедов родился 27 января 2002 года в Дагестане. Многие его посты в социальных сетях были привязаны к геотегу села Новый Хушет. Родители юноши – простые люди и не поддержали его славы в Интернете, особенно, когда у блогера появились первые хейтеры.
В детстве Хасбик перестал расти, и врачи не смогли определить причины этого явления. Есть версии, что молодой человек обладает врожденной генетической мутацией или стал жертвой необратимого гормонального сбоя.
Сам юноша инвалидом себя не считает. Говорит, что у него проблемы только с ростом и с быстрой ходьбой, а интеллект полностью соответствует его возрасту. По словам молодого человека, скромные размеры не мешали ему участвовать в уличных разборках.
«Мои сверстники пишут, что я отсталый. Но они завидуют, потому что дома сидят, хотят заработать, но не получается», - однажды высказался Хасбулла.
Летом 2020 года YouTube и TikTok «взорвало» видео, как Хасбик ест клубнику и говорит, что она «бомба». Выглядит он как маленький мальчик, но ужимки и движения выдают в нем взрослого парня.
Просмотры ролика взлетели вверх, и молодому человеку посыпались предложения похвалить и другие товары. Магомедов не стал отказываться, воздерживаясь только от пропаганды азартных игр и ставок. Этого ему не позволяется религия. Стоит отметить, что в юные годы Хасбик всерьез хотел выучить Коран и стать алимом (признанным знатоком ислама).
Не менее вирусным стало видео, где блогер плавает в воде и пускает пузыри изо рта. Оно получило название «Хасбик, ты в стакане?» Еще одним мемов в исполнении парня стал «грустный мальчик в окне».
Несмотря на свою детскую внешность, Хасбик не лезет за словом в карман и может обложить своего оппонента крепкой бранью. Молодой человек, кстати, не любит свое прозвище, предпочитая имя, данное родителями. Возлюбленной у него пока не появилось, но планы о браке у Магомедова есть.
Слава среди бойцов
Набирающего популярность блогера взялся раскручивать его коллега Асхаб Тамаев по прозвищу Чеченский Халк, занимавшийся промоушеном смешанных единоборств в YouTube. Под его началом Хасбулла чуть было не стал звездой MMA. Однажды он заявил, что готов помериться силами с любым, кто весит столько же, сколько и он.
Соперник быстро нашелся — желание выйти в октагон выказал таджикский певец Абдурозик. Поединок анонсировали на январь 2021 года, и публика ждала его как настоящий бой чемпионов.
Как это принято у бойцов, оппоненты записывали угрозы в адрес друг друга с большим количеством оскорблений, а при встречах бросались друг на друга с кулаками, так что Тамаеву приходилось их разнимать. Однако самого поединка поклонники ММА так и не увидели.
Организаторы отмечали, что бой состоялся, но видео отложено до лучших времен. Асхаб Тамаев рассказал, что Хасбулла согласился на предложенный гонорар за поединок на уровне 5-7 миллионов рублей, но затем поднял ставку еще выше, что не понравилось организаторам.
Летом 2022 года пользователи соцсетей стали свидетелями конфликта между Хасбиком и знаменитым боксером Конором Макгрегором. Началось с того, что молодой дагестанец назвал своего петуха Ноториусом (это одно из прозвищ Конора). Затем ирландец пообещал сделать трехочковый бросок с использованием Хасбуллы вместо мяча.
Хасбик с Хабибом Нурмагомедовым. Фото: соцсети
Осенью блогер подписал 5-летний контракт с UFC. Только не как боец, а как гость и медийное лицо турниров. Уже в феврале 2023-го СМИ сообщили, что Хасбик стал долларовым миллионером, зарабатывая в YouTube и своим сотрудничеством контракт с международной спортивной организацией.
Парень стал известен во всем мире, завел дружбу с Хабибом Нурмагомедовым и другими бойцами. Интервью с ним стремятся записать зарубежные журналисты и блогеры.
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Хасбик, он же Хасбулла Магомедов. Фото: соцсети
Интересные факты
Хасбик умеет готовить и управлять транспортом, но больше всего на свете обожает спать.
Он дружен с Рамзаном Кадыровым и даже получил от главы Чечни в подарок дорогую иномарку.
В начале 2022 года сеть ресторанов фастфуда KFC в Великобритании использовала фотографию блогера в своей рекламе.
В марте 2023 года подписчики обвинили Хасбуллу в жестоком обращении с домашней кошкой. В ответ блогер записал видео, в котором объяснил, что просто потянул животное за ухо, а так он очень любит свою кошку.
В мае ему пришлось извиняться за шумную свадьбу в Дагестане, во время празднования которой он и его друзья дрифтовали на машинах, выезжая на встречную полосу, за что были задержаны сотрудниками полиции.