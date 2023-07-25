Звезда UFC ростом меньше метра: кто такой блогер Хасбик из Дагестана

Хасбик – популярный блогер из Дагестана, обладающий необычной внешностью. Взрослый парень из-за проблем со здоровьем выглядит как пятилетний ребенок (рост 93 сантиметра, вес около 20 килограммов) и обладает соответствующим голосом. Он быстро стал героем мемов, и в 2022 году попал в список самых перспективных российских звезд Интернета до 30 лет по версии Forbes.

Биография

Хасбулла Магомедов родился 27 января 2002 года в Дагестане. Многие его посты в социальных сетях были привязаны к геотегу села Новый Хушет. Родители юноши – простые люди и не поддержали его славы в Интернете, особенно, когда у блогера появились первые хейтеры.

В детстве Хасбик перестал расти, и врачи не смогли определить причины этого явления. Есть версии, что молодой человек обладает врожденной генетической мутацией или стал жертвой необратимого гормонального сбоя.

Сам юноша инвалидом себя не считает. Говорит, что у него проблемы только с ростом и с быстрой ходьбой, а интеллект полностью соответствует его возрасту. По словам молодого человека, скромные размеры не мешали ему участвовать в уличных разборках.

«Мои сверстники пишут, что я отсталый. Но они завидуют, потому что дома сидят, хотят заработать, но не получается», - однажды высказался Хасбулла.

Летом 2020 года YouTube и TikTok «взорвало» видео, как Хасбик ест клубнику и говорит, что она «бомба». Выглядит он как маленький мальчик, но ужимки и движения выдают в нем взрослого парня.