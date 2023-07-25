Муза рок-легенды и жертва большой любви: печальная биография Анфисы Горшеневой

После выхода художественного сериала «Король и Шут» даже те, кто не является фанатом панк-группы, заинтересовались личностью первой жены Михаила Горшенева Анфисы. В картине она показана пагубной музой, которая вдохновляла певца и прививала ему манию величия. В сказках «КиШа» ей досталась роль феи-повелительницы мух, как образа роковой женщины, ведущей к смерти.

Юные годы

Девушка по имени Анфиса Крючкова родилась 30 июля 1978 года в городе Лодейное Поле Ленинградской области. Ее мать Татьяна до сих пор живет там, работает преподавателем истории искусств, скульптуры и декоративно-прикладного искусства в местной детской художественной школе.

В юные годы Анфиса занималась танцами, а затем окончила хореографическое училище. На момент знакомства с Горшком она была исполнительницей экзотических танцев.