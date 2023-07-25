Муза рок-легенды и жертва большой любви: печальная биография Анфисы Горшеневой

После выхода художественного сериала «Король и Шут» даже те, кто не является фанатом панк-группы, заинтересовались личностью первой жены Михаила Горшенева Анфисы. В картине она показана пагубной музой, которая вдохновляла певца и прививала ему манию величия. В сказках «КиШа» ей досталась роль феи-повелительницы мух, как образа роковой женщины, ведущей к смерти.
Юные годы
Девушка по имени Анфиса Крючкова родилась 30 июля 1978 года в городе Лодейное Поле Ленинградской области. Ее мать Татьяна до сих пор живет там, работает преподавателем истории искусств, скульптуры и декоративно-прикладного искусства в местной детской художественной школе.
В юные годы Анфиса занималась танцами, а затем окончила хореографическое училище. На момент знакомства с Горшком она была исполнительницей экзотических танцев.
Анфиса Горшенева, школьное фото. 1991 год. Фото: vk.com/gorshenev.life
В 90-х годах девушка начала фанатеть от еще только набирающей популярность питерской группы «Король и Шут». И однажды на одном из концертов ей удалось познакомиться с фронтменом музыкального коллектива Михаилом Горшеневым.
Басист панк-команды Александр Балунов в своей книге «Король и Шут. Между Купчино и Ржевкой» описывает Анфису как эффектную брюнетку, которая всем нравилась и смогла стать негласным членом коллектива. Девушка была жизнерадостной и целеустремленной, полностью разделяла музыкальные вкусы своих кумиров, но обо всем имела собственное мнение.
В 1997 году после двух лет отношений Горшок женился на Крючковой, и она стала Анфисой Горшеневой. Ей на тот момент было 19 лет. Денег на шикарную свадьбу у рокеров тогда еще не имелось. Второй фронтмен группы Андрей Князев вспоминал, что семейный праздник вышел отвратительным: за столом в тесной комнате, собралась куча родственников во главе с «кретином-тамадой».
Свадьба Анфисы и Михаила. 5 декабря 1997 года. Фото: vk.com/gorshenev.life
Анфиса часто мелькала на фотографиях с концертов, гастролей и отдыха «Короля и Шута», однако не вмешивалась в творческий процесс музыкантов и не считала себя публичной личностью. О том, что происходило внутри группы, и своей личной жизни, она рассказывала крайне мало.
В одном из скупых постов на фанатском форуме «КиШа» девушка писала, что не допускала мысли о расставании с мужем и считала, что их сумасшедшая любовь победит все преграды.
Трагичная судьба
По воспоминаниям Анфисы, на момент ее знакомства с рок-звездой Михаил уже увлекался запрещенными веществами. Позже к пагубной привычке пристрастилась и она сама.
Пара пыталась скрывать свою зависимость от родителей. Но однажды во время очередной ломки Горшка любящая жена попросила в долг крупную сумму у отца рокера. Юрий Михайлович Горшенев почуял неладное, приехал в их квартиру и нашел сына в невменяемом состоянии. Позже он узнал, что невестка тоже втянута в порочный круг.
Анфиса и Михаил Горшеневы. Фото: vk.com/gorshenev.life
Родители положили супругов в разные клиники. Однако временный эффект от лечения вновь сменялся зависимостью, скандалами и драками в семье. Погружаясь во тьму на пару со своей женой, музыкант пережил несколько рехабов, попыток суицида и клинических смертей. «Их надо разводить», - сказали участники группы в снятом сериале.
Спустя шесть лет брака Горшеневы расстались. Они прервали все контакты и попытались завязать с запрещенными веществами. Но, несмотря на отчуждение, Анфиса продолжала считать Михаила своим самым близким человеком.
Вскоре она вышла замуж во второй раз и уехала с новым избранником в Великобританию. Однако и этот брак продлился недолго. Через пару лет Анфиса вернулась в Россию по просьбе родителей.
Последние годы жизни девушка провела в родном Лодейном Поле, открыла там магазины по продаже музыкальных дисков и одежды. Также работала в местном детском центре эстетического развития, подрабатывала контролером и диджеем на дискотеках.
Анфиса Горшенева в сериале «Король и Шут». Фото: кадр из сериала 2023 года
Незадолго до смерти Анфиса перебралась к родственникам в Воронеж. Она умерла 31 октября 2009-го в возрасте 31 года. Есть две версии ее кончины: по одной, причиной смерти девушки стали цирроз печени и проблемы с сердцем, по другой — передозировка сильнодействующих веществ.
Анфису Горшеневу похоронили в Лодейном Поле, рядом с могилой ее отца.
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Михаил же через пару лет после развода женился на Ольге Шаботовой, которую многие находили полной противоположностью его первой жены. В 2009 году вторая супруга родила рокеру дочь Александру. Однако Горшок пережил Анфису всего на четыре года. Летом 2013-го его сердце не выдержало пагубного образа жизни панк-музыканта.
Могила Анфисы Горшеневой. Фото: vk.com/gorshenev.life
Интересные факты
В одной из клиник, где лечилась Анфиса, врач отмечал, что она еще в школе употребляла психотропные таблетки.
Во время жизни за границей со вторым мужем девушка разводила питбулей.
В сериале «Король и Шут» Анфису Горшеневу сыграла актриса Валери Зоидова. У нее в картине много экспрессивных сцен, показывающих героиню зависимой не только от запрещенных веществ, но и от безоговорочной любви к мужу.