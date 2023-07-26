Карьера модели, брак со звездой, трое детей: как ростовчанка Полина Наградова стала женой Дмитрия Диброва и «главной миссис» страны

Модельную карьеру Диброва не оставила и в 2017 году выиграла конкурс красоты «Миссис Россия». Более того, семью и моделинг Полина успешно совмещает с бизнесом, хоть и подчеркивает, что материнство считает своей главной работой.

Бизнес

В 2018 году Диброва основала женский клуб Dibrova Club, куда вошли успешные жительницы Рублевки. Целью сообщества, как объяснила бизнес-леди, является общение. В клубе участницы делятся яркими событиями, наполняются эмоциями счастья, путешествуют и устраивают тематические вечеринки.

«Это женское сообщество, в нем сейчас двести пятьдесят женщин, ежедневно в клубе проходит от трех до шести занятий», — рассказывала в блоге девушка.

Это дело приносит доход Дибровой, но небольшой — каждое мероприятие пополняет семейный бюджет Дибровой на 20–25 тысяч рублей. Все же девушка уверяет, что основала клуб для души и общения с единомышленницами.

Другие проекты

Полина снималась в реалити-шоу «Беременные» на «Dомашнем», когда носила под сердцем третьего ребенка. И делилась своим опытом материнства в преддверии многодетности.

Внешность

Модель тщательно следит за фигурой и рационом. Она ежедневно посещает тренировки в спортивном зале, делает slim-массаж, правильно питается. Но все-таки красота девушка не осталась нетронутой пластическим хирургом.