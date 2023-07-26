Карьера модели, брак со звездой, трое детей: как ростовчанка Полина Наградова стала женой Дмитрия Диброва и «главной миссис» страны

Жена экс-ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером?» Полина Диброва — уроженка Ростова-на-Дону, на свет она появилась 16 июля 1989 года под фамилией Наградова. В подростковом возрасте девушка занималась баскетболом и даже выступала за городскую команду, а затем стала ученицей модельного агентства «Имидж-Элит» и быстро добилась успехов на подиуме.
Маленькая Полина Диброва (Наградова) с отцом и дядей. Фото: соцсети
Окончив школу, она поступила на факультет бизнес-инноваций Донского технического университета, но после первого курса оставила учебу и уехала в Москву. В столице девушка получила образование в МГИМО (по другим данным в МГУ) по экономической специальности. Параллельно строила модельную карьеру.
Модельный бизнес
В Ростове-на-Дону Полина принимала участие в конкурсе красоты Beauty of the Body в 2007 году. Конкурсантка ростом 176 см, весом 59 кг и с параметрами 88х61х89 сразу очаровала жюри и стала победительницей. Именно тогда 17-летнюю красотку впервые увидел телеведущий Дмитрий Дибров, занимавший судейское кресло.
Полина Диброва в молодости. Фото: архив КП
Следующим этапом в карьере модели был конкурс красоты «Ростовская красавица», но Полина отказалась от участия и уехала в Москву, где продолжила карьеру модели в агентстве New Best Model. Поскольку выбрала любовь: у нее закрутился роман с Дибровым — и именно из-за него Наградова перебралась в столицу.
Личная жизнь
Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте и наличие трех браков за плечами у Диброва, Полина приняла ухаживания известного телеведущего. Очень скоро он сделал красавице предложение, и в 2009 году они сыграли роскошную свадьбу. Свою историю любви пара даже облекла в фильм. В 2013 году на Первом канале вышла документальная лента «Свадебный переполох. Дмитрий и Полина Дибровы».
Полина и Дмитрий Дибровы на собственной свадьбе. Фото: соцсети
Через год после свадьбы Полина впервые стала мамой — у нее родился сын Александр. Для главы семьи это стал третий ребенок, от первых других браков у него уже были сын Денис (1984) и дочка Лада (1989).
Полина Диброва с сыновьями. Фото: соцсети
В конце 2013 года на свет появился второй совместный ребенок — Федор, а весной 2015 года — третий, Илья. В декабре 2017 года поползли слухи, что Диброва ждет четвертого ребенка. Вскоре девушки госпитализировали: срочное вмешательство потребовалось из-за кисты в полости рта. Полина опровергла домыслы о своем интересном положении и успокоила подписчиков блога, переволновавшихся за нее.
Полина Диброва стала победительницей конкурса красоты «Миссис Россия». Фото: соцсети
Модельную карьеру Диброва не оставила и в 2017 году выиграла конкурс красоты «Миссис Россия». Более того, семью и моделинг Полина успешно совмещает с бизнесом, хоть и подчеркивает, что материнство считает своей главной работой.
Бизнес
В 2018 году Диброва основала женский клуб Dibrova Club, куда вошли успешные жительницы Рублевки. Целью сообщества, как объяснила бизнес-леди, является общение. В клубе участницы делятся яркими событиями, наполняются эмоциями счастья, путешествуют и устраивают тематические вечеринки.
«Это женское сообщество, в нем сейчас двести пятьдесят женщин, ежедневно в клубе проходит от трех до шести занятий», — рассказывала в блоге девушка.
Это дело приносит доход Дибровой, но небольшой — каждое мероприятие пополняет семейный бюджет Дибровой на 20–25 тысяч рублей. Все же девушка уверяет, что основала клуб для души и общения с единомышленницами.
Другие проекты
Полина снималась в реалити-шоу «Беременные» на «Dомашнем», когда носила под сердцем третьего ребенка. И делилась своим опытом материнства в преддверии многодетности.
Внешность
Модель тщательно следит за фигурой и рационом. Она ежедневно посещает тренировки в спортивном зале, делает slim-массаж, правильно питается. Но все-таки красота девушка не осталась нетронутой пластическим хирургом.
Полина Диброва до пластики. Фото: соцсети
В отличие от многих светских львиц, Диброва не стала скрывать преобразования своей внешности. В 2022 году она увеличила грудь до 4-го размера и осталась довольна результатом.
Полина Диброва после пластики. Фото: соцсети
Карьера сегодня
В 2023 году муж Полины лишился работы в шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. Диброва очень сокрушалась по этому поводу и стала подключать своего эрудированного и знаменитого супруга к работе «Клуба». Теперь, можно сказать, это семейное дело — весной они возили VIP-группу в Африку.