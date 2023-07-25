Как Никулина заживо похоронили, а с Папанова стягивали трусы: секреты съемок «Бриллиантовой руки»

Комедия «Бриллиантовая рука» - одна из самых любимых в нашей стране. За видимой легкостью спрятана огромная напряженная работа. Но и смеха на площадке было немало.
«Папаша, закурить на найдется?» - кем был громила с черепом
Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Сценарий «Бриллиантовой руки» писали специально под Юрия Никулина. Ему пришлось взять длительный отпуск в цирке, и для цирка это стало чуть ли не катастрофой: в тот период Никулин был невероятно популярен, зрители шли «на него». Поклонники не унимались и на съемках: подстерегали любимого артиста повсюду. Журналисты тоже не отставали: всем надо было взять у знаменитости интервью. Никулин от всех прятался – ему было некогда беседовать, работа не ждала.
Но одному из корреспондентов – сотруднику журнала «Смена» Леониду Плешакову – он отказать не смог. Этого огромного широкоплечего парня невозможно было не заметить даже в толпе. Никулин согласился дать ему интервью, а за это Плешаков должен был сняться в эпизоде «Бриллиантовой руки». Журналист согласился. И теперь зрители могут видеть его в образе устрашающего громилы с черепом на цепочке, который обращается в подземном переходе к Горбункову:
«Папаша, закурить не найдется?»
Миронов бил мальчика, а Папанов кричал: «Идиот!»
Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Анатолию Папанову сложнее всего дались в этом фильме сцены в воде. Его герой Лелик раз за разом нырял в море, но дубли срывались один за другим: то брызги летели не под тем углом, то камера оказывалась не настроенной…
В очередной раз вынырнув и узнав, что оператор снова что-то «накосячил», актер в сердцах воскликнул: «Идиот!» Получилось так эмоционально, что режиссер Леонид Гайдай решил оставить этот дубль. А вот сниматься голым Папанов наотрез отказался, так что трусы в воде стягивали с его дублера.
Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Долго не удавалась сцена, в которой Козодоев дает пинок мальчику, и тот падает в воду. Андрей Миронов не мог как следует ударить ребенка – к тому же его играл сын Юрия Никулина, Максим. А сам Максим в ожидании удара то весь сжимался перед камерой, то падал раньше времени.
Наконец, чтобы добиться нужного результата, Гайдай пошел на хитрость: сказал Максиму, что на этот раз ему нужно просто пройти мимо Миронова, не падая. А Миронова подговорил неожиданно пнуть мальчика. Именно этот дубль оказался удачным.
Покойник в подвале
Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Но самый запоминающийся случай на съемках «Бриллиантовой руки» произошел в гостинице, где жили актеры. Однажды там разразился настоящий скандал: все пытались успокоить уборщицу, которая в истерике кричала, что видела в подвале мертвого Никулина. Больше бедная женщина ничего произнести не могла, только рыдала.
Сотрудники отеля в панике бросились в подвал. И в самом деле – лежит покойник, очень похожий на знаменитого артиста! Кое-как удалось всех успокоить и объяснить, что это кукла, манекен, изготовленный специально для фильма.
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Его использовали в финальной сцене, когда Семен Семенович вываливается из багажника машины, которую несет вертолет, и падает вниз с огромной высоты. Никто не собирался подвергать опасности ни жизнь самого Никулина, ни жизнь дублера. Поэтому крупный план снимали с настоящим Никулиным в студии, используя в качестве фона кадры проносящегося внизу леса, а падала вниз уже кукла.