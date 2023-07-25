Как Никулина заживо похоронили, а с Папанова стягивали трусы: секреты съемок «Бриллиантовой руки»

Сценарий «Бриллиантовой руки» писали специально под Юрия Никулина. Ему пришлось взять длительный отпуск в цирке, и для цирка это стало чуть ли не катастрофой: в тот период Никулин был невероятно популярен, зрители шли «на него». Поклонники не унимались и на съемках: подстерегали любимого артиста повсюду. Журналисты тоже не отставали: всем надо было взять у знаменитости интервью. Никулин от всех прятался – ему было некогда беседовать, работа не ждала.

Но одному из корреспондентов – сотруднику журнала «Смена» Леониду Плешакову – он отказать не смог. Этого огромного широкоплечего парня невозможно было не заметить даже в толпе. Никулин согласился дать ему интервью, а за это Плешаков должен был сняться в эпизоде «Бриллиантовой руки». Журналист согласился. И теперь зрители могут видеть его в образе устрашающего громилы с черепом на цепочке, который обращается в подземном переходе к Горбункову:

«Папаша, закурить не найдется?»

Миронов бил мальчика, а Папанов кричал: «Идиот!»

