Творческая плодовитость и скандальная известность: каким стал путь Сарика Андреасяна в киноиндустрии

В вузе Сарик увлекся игрой в КВН. Университетская команда, затем сборная КВН «Настоящие армяне» - Андреасян с успехом ставил номера для команды, писал шутки для выступлений в региональной лиге, выходил на сцену сам. Яркая внешность и длинные волосы армянина ростом 174 см и весом 72 кг добавляли баллов к харизме команды. Получив диплом, Андреасян с братьями перебрался в Москву, чтобы стать кинодеятелем.

Начало карьеры

В Москве Сарик начал обучаться в «Мастерской Юрия Грымова» по специальности «режиссер кино» и поначалу занимался съемками музыкальных видеоклипов и рекламных роликов.