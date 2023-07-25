Творческая плодовитость и скандальная известность: каким стал путь Сарика Андреасяна в киноиндустрии

Сарик Гарникович Андреасян – российский, армянский кинорежиссер и продюсер. Он родился в Ереване 24 августа 1984 года в армянской семье Гарника Андреасяна и его супруги Еразик Багдасарян, став третьим сыном после Арташеса и Гевонда. Также у него есть младшая сестра.
Маленький Сарик Андреасян (второй справа) с братьями и мамой. Фото: соцсети
Но детство Сарика прошло в другом городе – семья в 1988 году переехала в Костанай, где Сарик окончил школу и поступил на факультет журналистики в Костанайский государственный университет.
Сарик Андреасян в детстве. Фото: соцсети
В вузе Сарик увлекся игрой в КВН. Университетская команда, затем сборная КВН «Настоящие армяне» - Андреасян с успехом ставил номера для команды, писал шутки для выступлений в региональной лиге, выходил на сцену сам. Яркая внешность и длинные волосы армянина ростом 174 см и весом 72 кг добавляли баллов к харизме команды. Получив диплом, Андреасян с братьями перебрался в Москву, чтобы стать кинодеятелем.
Начало карьеры
В Москве Сарик начал обучаться в «Мастерской Юрия Грымова» по специальности «режиссер кино» и поначалу занимался съемками музыкальных видеоклипов и рекламных роликов.
Молодой Сарик Андреасян (в центре) с братьями. Фото: соцсети
В 2007 году Андреасян стал автором и режиссером юмористической программы «Бла-бла шоу» на телеканале Рен-ТВ, а в следующем году приступил к съемкам пилотных серий комедии «Горький нестандарт» в Нижнем Новгороде. В нем снимались актер Николай Наумов (звезда «Реальных пацанов») и актеры из «Бла-бла шоу», но проект в эфир так и не вышел.
После неудачного кинодебюта с фильмом «45 сантиметров» Андреасян не опустил руки. Уже в 2008 году он снова оказался в кресле режиссера, на этот раз взялся за комедию «ЛОпуХИ». К съемкам ему удалось привлечь известных юмористов, бюджет составил 1 млн долларов. На экраны фильм вышел в 2009 году и принес первый успех Сарику и его команде - заработал около 5 млн долларов в прокате.
"Служебный роман. Наше время". Кадр из фильма
Осенью 2009 года Андреасян был приглашен в компанию «Леополис» режиссером и сценаристом и начал работу над фильмом «Служебный роман. Наше время». На экраны картина вышла в 2011 году и не выдержала критики, а также получила негативные отзывы от зрителей.
Кинорежиссер и продюсер
В 2010 году Андреасян покинул «Леополис» и вскоре с продюсером Георгием Малковым и братом Гевондом Андреасяном основал кинокомпанию Enjoy Movies и сам стал продюсировать свои фильмы. Первым произведенным компанией фильмом стала комедия «Беременный» (2011), которая в прокате собрала почти 8,5 млн доллара, правда, рецензии кинокритиков оставляли желать лучшего.
Сарик Андреасян и Эдриан Броуди на съемках фильма "Ограбление по-американски". Фото: соцсети
А вот следующая картина – «Мамы» (2012) была тепло принята публикой и собрала положительные отзывы. Как и ее праздничное продолжение – «С Новым годом, мамы!» (2012).
За первые несколько лет кинокомпания Enjoy Movies выпустила полтора десятка фильмов, а Андреасян вышел на международный уровень: в 2013 году выступил режиссером криминальной драмы «Ограбление по-американски» с Эдрианом Броуди в главной роли. Съемки проходили в Новом Орлеане, а премьера состоялась на кинофестивале в Торонто в рамках конкурсной программы Special presentation. Однако, картина получила в основном негативные оценки критиков.
Еще один международный проект у Андреасяна состоялся в 2013 году – «Кутис» с Элайджей Вудом в главной роли. Также Сарик выступил продюсером хоррора «Кровавая леди Батори», в котором снялась Светлана Ходченкова. На большие экраны фильм вышел в 2015 году и не показал выдающихся результатов.
Параллельно на российских экранах за это время вышло порядка десяти фильмов: «Дублер» (2013), «Что творят мужчины!» (2013), «Остров везения» (2013), «Чемпионы» (2013), «Легок на помине» (2014), «Женщины против мужчин» (2015) и другие.
Ребенком Сарик был свидетелем страшного Спитакского землетрясения в 1988 году, стеревшего с лица земли на северо-западе Армянской ССР целый город. Эта катастрофа так поразила мальчика и врезалась в память, что он мечтал снять фильм об этом. В 2016 году после многолетней работы по сбору материала и общения с пострадавшими Андреасян выпустил фильм «Землетрясение».
"Защитники". Кадр из фильма
В 2017 году Сарик выпустил боевик «Защитники» про супергероев из разных уголков СССР – советские ученые времен «холодной войны». После премьеры на режиссера свалился шквал критики – картину назвали провалом, видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) высмеял ленту, а журналист Юрий Дудь* с той поры с завидной регулярностью троллил Андреасяна и его фильмы в каждом интервью. Эта история подкосила режиссера, он почувствовал себя настоящей жертвой травли.
Но завершать карьеру режиссер не стал. А снял успешную комедию «Женщины против мужчин. Крымские каникулы» (2017). В 2018 году вышла драма «Непрощенный», основанная на реальных событиях – авиакатастрофе по вине диспетчера, унесшей 71 жизнь. Ему отомстил безутешный вдовец, потерявший еще и ребенка в той трагедии. Главную роль исполнил Дмитрий Нагиев.
Сарик Андреасян и Дмитрий Нагиев. Фото: соцсети
Сотрудничество с Нагиевым у Андреасяна продолжилось в 2020 году. В период пандемии режиссер снял комедию «Нагиев на карантине», а также выпустил драму «Гудбай, Америка!» с участием шоумена.
Еще один проект с Нагиевым, наделавший много шума, - сериал о маньяке «Чикатило». Первый сезон вышел в 2021 году и, несмотря на критику, получился успешным. Второй сезон не заставил себя ждать – осенью 2022-го. Сотрудничество актера и режиссера также привело к появлению на больших экранах драмы «На ощупь» в том же году.
Дмитрий Нагиев в роли Андрея Чикатило. Кадр из сериала "Чикатило"
В 2021 году Андреасян экранизировал повести Наринэ Абгарян «Манюня», успех которой привел к появлению в следующем году сериала про советскую школьницу и ее приключения.
Не менее плодотворным выдался у Андреасяна 2022 год: вышли сериалы «Жизнь по вызову», «Сны», «Бедный олигарх».
Скандалы
Фильмы и сериалы Андреасяна после выхода на большие и малые экраны не раз подвергались критике. Поначалу режиссер реагировал на такие оценки с юмором, но после публичной насмешки Леры Кудрявцевой не смолчал.
Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press
В 2021 году он невольно угодил в скандал, который, сама того не подозревая, учинила Лера Кудрявцева. Она была ведущей конкурса «Новая волна» и со сцены нелестное сравнение: «Как фильмы Сарика Андреасяна - их много, но, как говорится, хорошего мало».
Режиссер молчать не стал и назвал Кудрявцеву плохим словом: «Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь? Или вас мама плохо воспитала? Или вы в принципе не понимаете, кто я и что вы живете в мире заблуждений? Прежде чем раскрывать свой грязный рот, и вы, и весь ваш шоу-бизнес, состоящий из морально устаревших плохих ведущих и певцов, хорошенько проверьте информацию, которую вы произносите, и тупую шутку, которую вам написали плохо понимающие в киноиндустрии люди. Спасибо!».
Кудрявцева обиделась, призналась, что не знакома с творчеством режиссера и просто зачитала шутку со сценария, который ей предоставили. В конфликт быстро втянулся муж Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров, который вызвал режиссера на «мужской разговор». Но Андреасян извинился, историю замяли.
Ранее, в 2012 году, Андреасян заставил индустрию обсуждать его интервью журналу «Афиша», в котором дал свою оценку апостолам мировой киносферы – Вуди Алену, назвав его «простым как две копейки», а работы Квентина Тарантино и братьев Коэнов – не подходящими для просмотра.
Сарик Андреасян и Павел Прилучный на съемках сериала "Жизнь по вызову". Фото: соцсети
Личная жизнь
Сарик Андреасян – многодетный отец. Сыновья Марк (2013) и Мартин (2017) родились у режиссера в первом браке, который продлился 7 лет с журналистом Аленой Тимченко. Они познакомились в соцсетях, стали общаться и вскоре поженились.
Сарик Андреасян с сыновьями Марком и Мартином. Фото: соцсети
Но в 2018 году Андреасян выступил инициатором развода. И тут же вступил в отношения с актрисой Лизой Моряк, с которой познакомился на съемках комедии «Девушки бывают разные». Через 4 года режиссер сделал предложение избраннице, они поженились, а в феврале 2023 года жена подарила мужу дочку, назвали Элизабет.
Сарик Андреасян и Лиза Моряк. Фото: соцсети
Счастливый Андреасян души не чает в детях, проводит все свободное время с ними, а старший сынок уже даже дебютировал в кино.
Сарик Андреасян с дочкой Элизабет. Фото: соцсети
Карьера сегодня
В 2023 году Сарик продолжил работу и продюсирование своих проектов. Весной на большие экраны вышла драма ««На солнце, вдоль рядов кукурузы», сериал «Я любила мужа», а также начались съемки спин-оффа сериала «Чикатило» про «ангарского маньяка» Дмитрия Попкова «Тень Чикатило». Премьера запланирована на 2024 год.